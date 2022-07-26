УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10858 відвідувачів онлайн
Новини Війна
668 3
ООН (3272) смерть (6707)

Через війну Росії проти Україні вже загинули 5237 мирних жителів, - ООН

буча,ексгумація

Від 24 лютого до півночі 24 липня в результаті російської агресії в Україні загинули 5237 мирних жителів і поранені 7035.

Такі дані верифіковані Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Нагадаємо, доповідь Моніторингової місії Управління ООН з прав людини щодо війни Росії проти України, яка охоплює період з 24 лютого по 15 травня, свідчила про загибель 3924 мирних жителів та поранення у 4444 людей. У доповіді зазначається, що однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

При цьому, за даними ООН, різних видів гуманітарної допомоги - від води до притулку - нині потребують майже 16 млн українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 686 - поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цю цифру треба помножити в багато разів.
ООН - це просто труп, на який продовжують витрачати великі кошти.
показати весь коментар
26.07.2022 12:01 Відповісти
це ще без Маріуполя, Волновахи, Херсона
показати весь коментар
26.07.2022 12:12 Відповісти
Сколько можно эту хрень писать? В каждом районе Мариуполя погибло в 3 раза больше и даже имена людей известны.
показати весь коментар
26.07.2022 12:27 Відповісти
 
 