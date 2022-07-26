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зерно (1039) порт (722) экспорт (872) АМПУ (50)

Первыми на экспорт отправят частные грузы зерна, - АМПУ

зерно

Первыми зерно на экспорт отправят частные агрохолдинги. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Украинского радио" заместитель председателя ГП "Администрация морских портов Украины" Дмитрий Баринов, комментируя подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море.

Баринов считает, что отправка может состояться в ближайшие 2 дня.

В то же время, он отметил, что начало движения первого каравана кораблей с зерном зависит от решения и согласования координационного центра в Стамбуле.

"В основном частные грузы, которые или уже закуплены, или закупаются бизнесом и отправляются в порты назначения. Когда мы получаем заказ от судовладельца, что его судно готово к рейсу, готово прийти загрузиться или выйти уже нагруженым, мы это присылаем в координационный центр, и они там все эти детали, в частности, когда, что и кто сопровождает, координируют. И потом процесс начинается", - сказал Баринов.

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Он подчеркнул, что Администрация морских портов Украины с начала войны держит порты в удовлетворительном состоянии, чтобы как можно быстрее возобновить погрузку судов, когда решится вопрос разблокирования портов. "Мы начнем с порта Черноморск. Планируется, что первое судно выйдет оттуда", - отметил Баринов.

Баринов также напомнил, что в первую очередь речь идет об экспорте почти 20 миллионов тонн зерна собранного урожая 2021 года. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.
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Топ комментарии
+20
А кто-то сомневался?
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
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26.07.2022 13:48
+11
Приватне зерно - яка несподіванка, схоже у Зелі офшорні рахунки ростуть як на дріжджах)
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26.07.2022 13:51
+9
А через півроку, буде: у міня вапрос к Джо Байдену: пачіму Украіна нє палучаєт пшєніцу із США!
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26.07.2022 13:53
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Правила форума Совет форумчан
А кто-то сомневался?
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
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26.07.2022 13:48 Ответить
Заспокойтеся. Майже все зерно що йде на експорт приватне, а не державне.
Держава сама не вирощує зернові, а закупає у зернотрейдерів для потреб так само як і експортери.
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26.07.2022 14:22 Ответить
государство тоже старается: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/20/677083/ За 5 лет государственный зернотрейдер принес убытков на более чем 10 миллиардов
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26.07.2022 15:02 Ответить
Відправте зразу принаймі муляж зерна, "куклу", подивимся що буде , а потім вже далі щось робить треба.
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26.07.2022 13:49 Ответить
конечно приватни.... ведь за кого воюет ЗСУ?, гибнут люди, рушится экономика???
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26.07.2022 13:49 Ответить
Приватне зерно - яка несподіванка, схоже у Зелі офшорні рахунки ростуть як на дріжджах)
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26.07.2022 13:51 Ответить
А через півроку, буде: у міня вапрос к Джо Байдену: пачіму Украіна нє палучаєт пшєніцу із США!
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26.07.2022 13:53 Ответить
две мысли...
первая - частное, значит не жалко... если шо )))
вторая - частное, значит совсем не государству достанутся деньги...если всё без...если шо ))))
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26.07.2022 13:55 Ответить
Приватний підприємець купив це зерно у держави.
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26.07.2022 14:01 Ответить
Скорее вот так: крупные агро-трейдеры за копейки выкупили для дальнейшей перепродажи зерно у мелких фермеров, которые сеют на своих паевых землях.
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26.07.2022 14:26 Ответить
На першому місці в нас "боротьба" з олігархатом. Держава готова поступитись своїми доходами та розвитком, тільки щоб отак "боротись", і карати через суди списанням їхніх боргів перед державою.
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26.07.2022 13:56 Ответить
А як що рф буде знищувати і заявляти , що за іхньою інформцією везли зброю, що тоді? Скрізь у рф була така отмазка - Кременчуг, Одеса -порт
та інш.
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26.07.2022 14:01 Ответить
Тоді дуже стурбована стурбованість й занєпокоєна занєпакоєність. А люся Дристовіч розповість баранам у ТВ що "усе харашо".
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26.07.2022 14:09 Ответить
Вивіз Зерна з країни під час війни це злочин.
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26.07.2022 14:08 Ответить
Хай краще згниє?
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26.07.2022 15:17 Ответить
ахахахахааааааааа!!!!!!! а я что говорил , разводняк чистой воды , напрягли кого нужно, подняли кипишь , и вуа-ля , первые в очереди - частники , то есть те , кто крышует зерновой бизнес , а это министры и депутаты , которых в свою очередь поставили бандюганы регионального масштаба , за государственное они жопу рвать не будут , баблишко распилят , отстегнут кому нужно и все , а дальше е"итесь как хотите - мы в италию.
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26.07.2022 14:09 Ответить
Не зрозумів, а яке в Україні може бути "державне зерно" якщо нема державних виробників зерна?
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26.07.2022 14:16 Ответить
Ну тут всё просто. Государство закупает зерно у частного производителя и хранит его в госрезерве. Правда из госрезерва Зелень зерно ещё в 2019 продала, но возможно и закупили в 2021.
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26.07.2022 14:53 Ответить
А навіщо вівозити держрезерв під час війни?
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26.07.2022 15:10 Ответить
Украинское зерно и голод в мире
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
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26.07.2022 14:26 Ответить
Интересно, из какого % в этом направлении работал Владимсаныч и бабуин из сухумского обезьяньего питомника по кличке "Давид".
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26.07.2022 14:51 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/07/26/poroshenko-abo-rosiya-zvilnyaye-shlyahy-dlya-************-eksportu-abo-otrymuye-totalne-embargo-na-svoyu-produkcziyu/ Петро Порошенко пропонує висунити ***** ультиматум: або він звільняє шляхи для українського експорту, або отримує тотальне ембарго на свою продукцію
Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов'язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з росії, бо це буде поразкою України.
«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», - переконаний Порошенко.
«Ми не маємо просити росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», - пояснює п'ятий Прехидент.
«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», - пояснив він.
Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов'язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», - зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».
«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», - сказав лідер «Європейської Солідарності».
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26.07.2022 14:56 Ответить
Млять!
А что, государство торгует зерном на экспорт?
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26.07.2022 18:14 Ответить
Планируя подобные решения и о технической стороне вопроса не стоит забывать.... Сколько оборудования должно быть задействовано! Как минимум https://atlant-telfer.com.ua/ru/ тельфер понадобиться. Благо сейчас купить такой можно и у нас в Харькове, каталог можно и в формате онлайн изучить
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05.08.2024 09:29 Ответить
 
 