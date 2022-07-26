Первыми на экспорт отправят частные грузы зерна, - АМПУ
Первыми зерно на экспорт отправят частные агрохолдинги. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Украинского радио" заместитель председателя ГП "Администрация морских портов Украины" Дмитрий Баринов, комментируя подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море.
Баринов считает, что отправка может состояться в ближайшие 2 дня.
В то же время, он отметил, что начало движения первого каравана кораблей с зерном зависит от решения и согласования координационного центра в Стамбуле.
"В основном частные грузы, которые или уже закуплены, или закупаются бизнесом и отправляются в порты назначения. Когда мы получаем заказ от судовладельца, что его судно готово к рейсу, готово прийти загрузиться или выйти уже нагруженым, мы это присылаем в координационный центр, и они там все эти детали, в частности, когда, что и кто сопровождает, координируют. И потом процесс начинается", - сказал Баринов.
Он подчеркнул, что Администрация морских портов Украины с начала войны держит порты в удовлетворительном состоянии, чтобы как можно быстрее возобновить погрузку судов, когда решится вопрос разблокирования портов. "Мы начнем с порта Черноморск. Планируется, что первое судно выйдет оттуда", - отметил Баринов.
Баринов также напомнил, что в первую очередь речь идет об экспорте почти 20 миллионов тонн зерна собранного урожая 2021 года. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.
Пожалуйста, подождите...
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
Держава сама не вирощує зернові, а закупає у зернотрейдерів для потреб так само як і експортери.
первая - частное, значит не жалко... если шо )))
вторая - частное, значит совсем не государству достанутся деньги...если всё без...если шо ))))
та інш.
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов'язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з росії, бо це буде поразкою України.
«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», - переконаний Порошенко.
«Ми не маємо просити росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», - пояснює п'ятий Прехидент.
«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», - пояснив він.
Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов'язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», - зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».
«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», - сказав лідер «Європейської Солідарності».
А что, государство торгует зерном на экспорт?