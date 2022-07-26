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зерно (3091) порт (2014) експорт (4379) АМПУ (513)

Першими на експорт відправлять приватні вантажі зерна, - АМПУ

зерно

Першими зерно на експорт відправлять приватні агрохолдинги. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі "Українського радіо" заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Барінов, коментуючи підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Барінов вважає, що відправка може відбутися в найближчі 2 дні.

Водночас він зауважив, що початок руху першого каравану кораблів із зерном залежить від рішення та погодження координаційного центру у Стамбулі.

"Здебільшого приватні вантажі, які чи то вже закуплені, чи закуповуються бізнесом і відправляються до портів призначення. Коли ми отримуємо замовлення від судновласника, що його судно готове до рейсу, готове прийти завантажитись чи вийти вже навантажене, ми це надсилаємо до координаційного центру, і вони там всі ці деталі, зокрема коли, що і хто супроводжує, координують. І потім процес починається", - сказав Барінов.

Читайте: Розпочалася робота координаційного центру із моніторингу "зернових коридорів", - Міноборони Туреччини

Він підкреслив, що Адміністрація морських портів України з початку війни тримає порти в задовільному стані, щоб якнайшвидше поновити навантаження суден, коли вирішиться питання розблокування портів. "Ми почнемо з порту Чорноморськ. Планується, що перше судно вийде звідти", — зазначив Барінов.

Хоча 25 липня в Організації Об’єднаних Націй заявили, що перший вантаж українського зерна вийде з порту Одеси.

Барінов також нагадав, що в першу чергу йдеться про експорт майже 20 мільйонів тонн зерна вже зібраного врожаю 2021 року. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.

Читайте також: Готується відкриття роботи трьох портів, - АМПУ

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Топ коментарі
+20
А кто-то сомневался?
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
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26.07.2022 13:48
+11
Приватне зерно - яка несподіванка, схоже у Зелі офшорні рахунки ростуть як на дріжджах)
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26.07.2022 13:51
+9
А через півроку, буде: у міня вапрос к Джо Байдену: пачіму Украіна нє палучаєт пшєніцу із США!
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26.07.2022 13:53
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А кто-то сомневался?
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
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26.07.2022 13:48 Відповісти
Заспокойтеся. Майже все зерно що йде на експорт приватне, а не державне.
Держава сама не вирощує зернові, а закупає у зернотрейдерів для потреб так само як і експортери.
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26.07.2022 14:22 Відповісти
государство тоже старается: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/20/677083/ За 5 лет государственный зернотрейдер принес убытков на более чем 10 миллиардов
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26.07.2022 15:02 Відповісти
Відправте зразу принаймі муляж зерна, "куклу", подивимся що буде , а потім вже далі щось робить треба.
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26.07.2022 13:49 Відповісти
конечно приватни.... ведь за кого воюет ЗСУ?, гибнут люди, рушится экономика???
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26.07.2022 13:49 Відповісти
Приватне зерно - яка несподіванка, схоже у Зелі офшорні рахунки ростуть як на дріжджах)
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26.07.2022 13:51 Відповісти
А через півроку, буде: у міня вапрос к Джо Байдену: пачіму Украіна нє палучаєт пшєніцу із США!
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26.07.2022 13:53 Відповісти
две мысли...
первая - частное, значит не жалко... если шо )))
вторая - частное, значит совсем не государству достанутся деньги...если всё без...если шо ))))
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26.07.2022 13:55 Відповісти
Приватний підприємець купив це зерно у держави.
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26.07.2022 14:01 Відповісти
Скорее вот так: крупные агро-трейдеры за копейки выкупили для дальнейшей перепродажи зерно у мелких фермеров, которые сеют на своих паевых землях.
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26.07.2022 14:26 Відповісти
На першому місці в нас "боротьба" з олігархатом. Держава готова поступитись своїми доходами та розвитком, тільки щоб отак "боротись", і карати через суди списанням їхніх боргів перед державою.
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26.07.2022 13:56 Відповісти
А як що рф буде знищувати і заявляти , що за іхньою інформцією везли зброю, що тоді? Скрізь у рф була така отмазка - Кременчуг, Одеса -порт
та інш.
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26.07.2022 14:01 Відповісти
Тоді дуже стурбована стурбованість й занєпокоєна занєпакоєність. А люся Дристовіч розповість баранам у ТВ що "усе харашо".
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26.07.2022 14:09 Відповісти
Вивіз Зерна з країни під час війни це злочин.
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26.07.2022 14:08 Відповісти
Хай краще згниє?
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26.07.2022 15:17 Відповісти
ахахахахааааааааа!!!!!!! а я что говорил , разводняк чистой воды , напрягли кого нужно, подняли кипишь , и вуа-ля , первые в очереди - частники , то есть те , кто крышует зерновой бизнес , а это министры и депутаты , которых в свою очередь поставили бандюганы регионального масштаба , за государственное они жопу рвать не будут , баблишко распилят , отстегнут кому нужно и все , а дальше е"итесь как хотите - мы в италию.
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26.07.2022 14:09 Відповісти
Не зрозумів, а яке в Україні може бути "державне зерно" якщо нема державних виробників зерна?
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26.07.2022 14:16 Відповісти
Ну тут всё просто. Государство закупает зерно у частного производителя и хранит его в госрезерве. Правда из госрезерва Зелень зерно ещё в 2019 продала, но возможно и закупили в 2021.
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26.07.2022 14:53 Відповісти
А навіщо вівозити держрезерв під час війни?
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26.07.2022 15:10 Відповісти
Украинское зерно и голод в мире
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
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26.07.2022 14:26 Відповісти
Интересно, из какого % в этом направлении работал Владимсаныч и бабуин из сухумского обезьяньего питомника по кличке "Давид".
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26.07.2022 14:51 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/07/26/poroshenko-abo-rosiya-zvilnyaye-shlyahy-dlya-************-eksportu-abo-otrymuye-totalne-embargo-na-svoyu-produkcziyu/ Петро Порошенко пропонує висунити ***** ультиматум: або він звільняє шляхи для українського експорту, або отримує тотальне ембарго на свою продукцію
Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов'язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з росії, бо це буде поразкою України.
«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», - переконаний Порошенко.
«Ми не маємо просити росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», - пояснює п'ятий Прехидент.
«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», - пояснив він.
Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов'язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», - зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».
«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», - сказав лідер «Європейської Солідарності».
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26.07.2022 14:56 Відповісти
Млять!
А что, государство торгует зерном на экспорт?
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26.07.2022 18:14 Відповісти
Планируя подобные решения и о технической стороне вопроса не стоит забывать.... Сколько оборудования должно быть задействовано! Как минимум https://atlant-telfer.com.ua/ru/ тельфер понадобиться. Благо сейчас купить такой можно и у нас в Харькове, каталог можно и в формате онлайн изучить
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05.08.2024 09:29 Відповісти
 
 