Першими на експорт відправлять приватні вантажі зерна, - АМПУ
Першими зерно на експорт відправлять приватні агрохолдинги. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі "Українського радіо" заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Барінов, коментуючи підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.
Барінов вважає, що відправка може відбутися в найближчі 2 дні.
Водночас він зауважив, що початок руху першого каравану кораблів із зерном залежить від рішення та погодження координаційного центру у Стамбулі.
"Здебільшого приватні вантажі, які чи то вже закуплені, чи закуповуються бізнесом і відправляються до портів призначення. Коли ми отримуємо замовлення від судновласника, що його судно готове до рейсу, готове прийти завантажитись чи вийти вже навантажене, ми це надсилаємо до координаційного центру, і вони там всі ці деталі, зокрема коли, що і хто супроводжує, координують. І потім процес починається", - сказав Барінов.
Він підкреслив, що Адміністрація морських портів України з початку війни тримає порти в задовільному стані, щоб якнайшвидше поновити навантаження суден, коли вирішиться питання розблокування портів. "Ми почнемо з порту Чорноморськ. Планується, що перше судно вийде звідти", — зазначив Барінов.
Хоча 25 липня в Організації Об’єднаних Націй заявили, що перший вантаж українського зерна вийде з порту Одеси.
Барінов також нагадав, що в першу чергу йдеться про експорт майже 20 мільйонів тонн зерна вже зібраного врожаю 2021 року. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.
Будь ласка, зачекайте...
"Украина получит миллиарды" - это зернотрейдеры их получат. ОПа получит откаты.
А Украина это оплатит...и кровью в том числе...
Держава сама не вирощує зернові, а закупає у зернотрейдерів для потреб так само як і експортери.
первая - частное, значит не жалко... если шо )))
вторая - частное, значит совсем не государству достанутся деньги...если всё без...если шо ))))
та інш.
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов'язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з росії, бо це буде поразкою України.
«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», - переконаний Порошенко.
«Ми не маємо просити росію - ми їй не віримо. Ми не маємо боятися росії - ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», - пояснює п'ятий Прехидент.
«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», - пояснив він.
Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов'язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», - зазначає Порошенко.
Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».
«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», - сказав лідер «Європейської Солідарності».
А что, государство торгует зерном на экспорт?