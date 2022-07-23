Готується відкриття роботи трьох портів, - АМПУ

Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

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