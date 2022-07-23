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порт (2016) АМПУ (514)

Готується відкриття роботи трьох портів, - АМПУ

администрация,украины,ампу,морских,портов

Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами "Калібр"

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Топ коментарі
+42
Т.е., обстрел порта в Одессе на сл. день после подписания соглашений - вам недостаточно, шоб понять, шо никаких договоренностей русня соблюдать не собирается. Вы, курва, дебилы? Или вам в срублях зарлаты платят?
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23.07.2022 22:42
+26
Які жахливі будуть втрати. Ті, хто вірять росії, або неймовірно дурні, або просто зрадники
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23.07.2022 22:39
+24
готуйтеся до залпових обстрілів...
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23.07.2022 22:38
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готуйтеся до залпових обстрілів...
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23.07.2022 22:38 Відповісти
Особливо активно готується рашка. Сьогодні було перше пілтвердження.
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23.07.2022 22:46 Відповісти
Салют(фосфор) 6 відео - насолоджуйтесь . «Вісім» років «бомбили»)))

https://t.me/voynareal/29018 Вот так выглядит Донецк прямо сейчас 🇺🇦Реальная Война
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23.07.2022 22:55 Відповісти
Ще одне з близька від Трухи https://t.me/truexanewsua/55039 В Донецке появилась новая подсветка 💥 ТРУХА⚡️Украина |
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23.07.2022 23:00 Відповісти
Оч. Любопытно шо за караван и судно лидирования?
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23.07.2022 22:38 Відповісти
Які жахливі будуть втрати. Ті, хто вірять росії, або неймовірно дурні, або просто зрадники
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23.07.2022 22:39 Відповісти
зебуїни і вата всіх областей, повинні на собі відчути бурятів і тувинців, не тільки там де вже вони були, одеські зебуїни теж повинні на собі відчути що вони суки наобирали... ось тепер і відчують
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23.07.2022 22:40 Відповісти
Як готуєтеся? Мішені розставляєте?
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23.07.2022 22:40 Відповісти
Т.е., обстрел порта в Одессе на сл. день после подписания соглашений - вам недостаточно, шоб понять, шо никаких договоренностей русня соблюдать не собирается. Вы, курва, дебилы? Или вам в срублях зарлаты платят?
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23.07.2022 22:42 Відповісти
Ze с дерьмаком, АВАНС ,ПОЛУЧЕННЫЙ В ОМАНЕ ОТРАБАТЫВАЮТ за СДЧУ КОРИДОРА ‼️ Срать они хотели на все жертвы 🤡🤢🤥👹КОДЛО , ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТА ***** И МЕРЗТНЫХ РУССКИХ НАЦИСТОВ
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24.07.2022 08:06 Відповісти
Суче керівництво колєнноприклонно відрапортувало препіздєнду і гопкомпаніі...
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23.07.2022 22:43 Відповісти
ну-ну......
я вообще по-жизни больше оптимист, чем реалист...., но это....., это нечто!
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23.07.2022 22:44 Відповісти
а нічо що обстріл був? в голові щось є?
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23.07.2022 22:45 Відповісти
руzzьге казали шо не було зараз рнбо введуть санкцii одесiтам за брехню
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23.07.2022 22:54 Відповісти
Хвилююсь так,що волосся дибки...Не дай Бог...
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23.07.2022 22:48 Відповісти
продразверстка

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23.07.2022 22:50 Відповісти
Спаркс, Ермак, Корбан: история набирает обороты!
https://youtu.be/5LUqk6cn-TE?list=TLPQMjMwNzIwMjIUOhb_6WQyag&t=446
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23.07.2022 22:53 Відповісти
Ну если этого не избежать, то хотя бы отработайте нормально процедуру встречи и досмотра судов, которые будут входить под загрузку, не разминируйте, проложите минные коридоры и доверьте ведение барж в порт надёжным лоцманам. Обезопасьте себя договорами, чтобы не пришлось платить за аварийные случаи если баржу долбанут в акватории порта. В свободных водах перевозчик уже будет отвечать, это его риск
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23.07.2022 22:55 Відповісти
ті поц, южній самій большой порт в Украине, ті думаешь почему он не обстреливался?
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23.07.2022 23:00 Відповісти
короче ******, будем ждать русню, но не с цветами
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23.07.2022 22:58 Відповісти
Всьо ідьот по плану. Нєма слов.
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23.07.2022 23:01 Відповісти
угоду про зернові коридори готував ОП, тобто дєрьмак-санкції з параші тепер зняті, і не факт,що Україні дадуть вивезти зерно. відгадайте з трьох раз на кого працює пдорас дєрьмак.
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23.07.2022 23:01 Відповісти
Какие санкции сняты, кацапчик? Свои влажные мечты на расии распространяй. Только там достаточно тупой народ, чтобы верить в эту ересь)
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23.07.2022 23:52 Відповісти
зч до літаків,кацапське зерно і добрива,так що не ***** некацапчик
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24.07.2022 00:38 Відповісти
Отримали війну й ганьбу через зебілів.
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23.07.2022 23:03 Відповісти
Угода підписана щодо портів Chernomorsk і Yuzhne, яких в Україні не існує, то й немає і угоди, недійсна.
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23.07.2022 23:05 Відповісти
Договоры такого ранга подписывают на английском и на языках сторон договора
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23.07.2022 23:08 Відповісти
поц, а Одеса там с ошибкой написано?
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23.07.2022 23:43 Відповісти
Тоесть вытерли кровь с носа и пошли *дружить* дальше? Ни капли гордости у нашей власти
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23.07.2022 23:06 Відповісти
хочу подивитись на ті зерновози, що наважаться заходити в наші порти, після сьогоднішнього удару по одеському порту....
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23.07.2022 23:08 Відповісти
По словам одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, "технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины.Как пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/23/7143750/ Европейская правда ", такой комментарий, не называя его должности и имени, приводит в своем материале https://www.nytimes.com/live/2022/07/23/world/ukraine-war-russia?smid=url-share&fbclid=IwAR2sef_Qtah3QnoQkrA257yEEHZuOOu7Zg2qUqMhKuldO-JM6wt756KvdwM#missiles-strike-odesa-hitting-a-critical-port-for-global-grain-supplies The New York Times. По его словам, Россия возможно технически и не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась удержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, и если где-то поблизости была военная цель, Россия, возможно, воспользовалась этой лазейкой в ​​документе.
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23.07.2022 23:11 Відповісти
Саме так!!! Про що й кричу! Кончену угоду підписали вороги України - київська центральна влада! Бо в угоді лише про захист кораблів , але ні слова про захист портів!!!!!
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23.07.2022 23:32 Відповісти
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23.07.2022 23:12 Відповісти
І що має символізувати ця маніпулятивна карикатура? )
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23.07.2022 23:55 Відповісти
те що ти сраколиз *********** забув сказати що то зерно давно продане трейдерами і Україні від його вивозу ні холодно ні жарко.лижи краще
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24.07.2022 00:35 Відповісти
А куди новий врожай збирати, якщо елеватори зайняті? Думай, є чим?
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24.07.2022 12:46 Відповісти
Символізує, баран, реальність
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24.07.2022 07:38 Відповісти
Яку реальність? Чому не зображено хто вбиває українців? Чому забули сказати, що Україна зацікавлена в вивезенні зерна? Чому не намалювали голодаючих африканців та невдоволених європейців через зростання світових цін на продовольчі товари? Перш ніж називати когось бараном, подумай, можливо, ти просто занадто тупа, щоб зрозуміти написане? І насаправді саме ти - вівця? )
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24.07.2022 12:49 Відповісти
А де це вечірній відосик за розкладом? Абасрамшись з підписанням заховався і мовчить як миша під віником.
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23.07.2022 23:15 Відповісти
Готовится открытие работы трех портов, - АМПУ Нахренааааааааааааааааааааааааа,,,,,,,,,,,
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23.07.2022 23:18 Відповісти
Больше треша.. больше абсурда..
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23.07.2022 23:40 Відповісти
Російський журналіст і депутат Держдуми Євген Попов визнав, що росія завдала удару по порту Одеси. Про це https://www.bbc.com/russian/live/news-62103069 повідомляє ВВС 23 липня.
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23.07.2022 23:30 Відповісти
Будет отшлёпан скабеихой)
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23.07.2022 23:38 Відповісти
И кто там работать собрался,рискуя попасть под ракетный удар кацапни?
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23.07.2022 23:31 Відповісти
Если бы во время войны с гитлером заключали зерновые договора то Германия бы войну выиграла и ей был Холокост простили.

Подписывая договора с россией даже не напрямую вы списываете со счетов кровь Бучи, Мариуполя и др.
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23.07.2022 23:32 Відповісти
Шановні портові робітники, ваше життя відтепер під постійною загрозою 24/7 ракетного удару через цю угоду! Страйкуйте, не мовчить! Зеленим слугам кремля на вас і Україну і порти насрати!
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23.07.2022 23:35 Відповісти
Русский дятел, жизнь всех без исключения жителей Украины под угрозой смерти в режиме 24/7 из-за неадекватной России под боком. И остановить это можно только уничтожением каждого россиянина, ступившего с оружием на нашу землю.
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23.07.2022 23:58 Відповісти
ПомІДОРИ здали Одесу. Очікуємо кацапський десант у одному з найближчих суховантажів в Одесі. Нічого не завадить їм "підсісти на шляхувід Босфора
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23.07.2022 23:41 Відповісти
Походу Одесу вже здали...
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23.07.2022 23:53 Відповісти
Угоду эту готовил Путин, о чем он и говорил в Иране. Этот кадр свое все равно не упустит. До этого он придумал мирный план Путина, известный как Минские угоды. Подготовил плацдармы и рванул дальше. Стреляли мы не стреляли, пофиг. План должен выполнятся. Посмотрим, что на этот раз будет.
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23.07.2022 23:55 Відповісти
Лапоть, в Україні його називають ******
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24.07.2022 00:05 Відповісти
Кадром Путина может назвать только российский терпила. Он вас раком нагнул, всю Россию разворовал, а вы за 3 копейки готовы и дальше задницу подставлять. Какие же вы убогие )
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24.07.2022 00:06 Відповісти
О сколько российских ботов набежало в комменты. Забавно, что они у нас пытаются зраду разогнать, учитывая, что их дома как ни бутылкой, то шваброй приходуют ) Дятлы, если Украина проиграет, вам на расее вообще ******. Концлагерь в России станет абсолютным и постики писать будете уже не за рубли, а за право выбора цвета швабры, которой вас будут приходовать сегодня )
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24.07.2022 00:03 Відповісти
о ***** ******** виповзла,а тепер ***** ****** бо ти **** ще то ******** чмо
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24.07.2022 00:36 Відповісти
Что Зеля, дружим и дальше???
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24.07.2022 01:37 Відповісти
Почему с ****** Эрдоган не разбирается??? Он ведь выступил гарантом этой угоды, а рашисты ему в душу плюнули. Зеля, можно было обидеться и ничего не делать, сами придут и сами попросят…. А то получается Украинцы каких то терпил напоминают!!!
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24.07.2022 01:41 Відповісти
а чтобы больше не стреляли ракетами, наверное, планируется в каждый порт по паре батальонов кацапов вместе с лодками пригласить. а оон и некоторые международные партнеры будут наблюдать, издали, в бинокль или со спутника, чтобы ненароком не усмотреть чего-то неприглядного, а то нервы как бы ...
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24.07.2022 03:32 Відповісти
Дебіли.бл.
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24.07.2022 06:19 Відповісти
 
 