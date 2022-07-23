Готовится открытие работы трех портов, - АМПУ
После подписания соглашения о "зерновых коридорах" планируется возобновление работы трех украинских морских портов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
В связи с подписанием 22 июля 2022 г. инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы", - рассказывают в АМПУ.
Также отмечается, что заход и выход судов в морские порты будут осуществляться посредством формирования каравана, который будет сопровождать судно лидирования.
Напомним, 23 июля, стало известно, что в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.
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Подписывая договора с россией даже не напрямую вы списываете со счетов кровь Бучи, Мариуполя и др.