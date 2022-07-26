Чехия на фоне газовой войны заполнила хранилища на рекордные 80%
На фоне газового кризиса хранилища природного газа в Чехии заполнены рекордными 80%. Страны ЕС должны достичь этого показателя только в ноябре.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ.
"Мы на историческом максимуме. Мы работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме", - написал глава правительства в твиттере.
Таким образом, Чехия уже достигла показателя, в который страны Европейского Союза должны наполнить резервуары до ноября этого года.
Министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла уточнил, что объем газа в хранилищах составляет 2 миллиарда 687 миллионов кубометров, пишет Европейская правда.
До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского газа. С этого времени страна ЕС увеличила свои поставки, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Нидерланды.
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так что переживать на счет какой-то тяжелой зимы особых оснований нет.....