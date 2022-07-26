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Газ (9402) Чехия (1656) Евросоюз (16683) Фиала Петр (63)

Чехия на фоне газовой войны заполнила хранилища на рекордные 80%

газ

На фоне газового кризиса хранилища природного газа в Чехии заполнены рекордными 80%. Страны ЕС должны достичь этого показателя только в ноябре.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ.

"Мы на историческом максимуме. Мы работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме", - написал глава правительства в твиттере.

Таким образом, Чехия уже достигла показателя, в который страны Европейского Союза должны наполнить резервуары до ноября этого года.

Министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла уточнил, что объем газа в хранилищах составляет 2 миллиарда 687 миллионов кубометров, пишет Европейская правда.

До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского газа. С этого времени страна ЕС увеличила свои поставки, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Нидерланды.

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вот он, пример для подражания..., они не стали скулить и плакать, а работали в разных направлениях...
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26.07.2022 13:49 Ответить
Тихою сапою... Прийдеться ділитись з тими, хто вухами хлопав і вірив в контракти з пуйлом.
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26.07.2022 13:51 Ответить
Никакого нытья, никаких мнений икспертов и "умных" политических заявлений. Только трезвый взгляд на ситуацию и твердое желание решить проблему.
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26.07.2022 13:56 Ответить
Зате в нас Вітренко на 80% заповнив всі свої кишені і гаманці. І не тільки він.
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26.07.2022 14:02 Ответить
в целом, ЕС заполнила свои хранилища на 65%.....
так что переживать на счет какой-то тяжелой зимы особых оснований нет.....
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26.07.2022 14:16 Ответить
Чехам повага, не жують соплі та не намагаються заглянути х@йлові в очі, дупу та інші шпарини, куди досі заглядають шмаркльозелені обранці мудрого наріду 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:18 Ответить
стара, як світ банальність - хто хоче щось досягти, той робить, хто не хоче, шукає причини. ось вже бачу неголену щурячу мармизу, яка 31 грудня щось нудно гугнявить про те, як начеб через війну вони все прої...али, і як, щойно переможемо, то одразу все з'явиться... і ніхто не згадає, як весело й бадьоро кралося на дорогах, як каламойше легко пробачили через "відреформовані" суди усе раніше награбоване; ніхто не скаже вбогому розумом, що прем'єр-міністр має бути профі як у чехів, а не безбарвне ніщо, як у нас... а мені залишиться підняти келих за 73% недолугих (чи скільки вас там тоді залишиться)...
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26.07.2022 14:22 Ответить
Молодцы ЧЕХИ!! Мало говорят , а много делают!!
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26.07.2022 17:25 Ответить
 
 