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Чехія на тлі газової війни заповнила сховища на рекордні 80%

газ

На тлі газової кризи сховища природного газу в Чехії заповнені на рекордні 80%. Країни ЄС мають досягнути цього показника лише в листопаді.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на історичному максимумі. Ми працюємо над тим, щоб якомога краще підготуватися до зими", - написав глава уряду в твіттері.

Таким чином, Чехія вже досягла показника, до якого країни Європейського Союзу повинні наповнити резервуари до листопада цього року.

Міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела уточнив, що обсяг газу у сховищах становить 2 мільярди 687 мільйонів кубометрів, пише Європейська правда.

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До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. Відтоді країна ЄС збільшила свої поставки, в тому числі за рахунок поставок скрапленого природного газу (СПГ) через Нідерланди.

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вот он, пример для подражания..., они не стали скулить и плакать, а работали в разных направлениях...
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26.07.2022 13:49 Відповісти
Тихою сапою... Прийдеться ділитись з тими, хто вухами хлопав і вірив в контракти з пуйлом.
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26.07.2022 13:51 Відповісти
Никакого нытья, никаких мнений икспертов и "умных" политических заявлений. Только трезвый взгляд на ситуацию и твердое желание решить проблему.
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26.07.2022 13:56 Відповісти
Зате в нас Вітренко на 80% заповнив всі свої кишені і гаманці. І не тільки він.
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26.07.2022 14:02 Відповісти
в целом, ЕС заполнила свои хранилища на 65%.....
так что переживать на счет какой-то тяжелой зимы особых оснований нет.....
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26.07.2022 14:16 Відповісти
Чехам повага, не жують соплі та не намагаються заглянути х@йлові в очі, дупу та інші шпарини, куди досі заглядають шмаркльозелені обранці мудрого наріду 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:18 Відповісти
стара, як світ банальність - хто хоче щось досягти, той робить, хто не хоче, шукає причини. ось вже бачу неголену щурячу мармизу, яка 31 грудня щось нудно гугнявить про те, як начеб через війну вони все прої...али, і як, щойно переможемо, то одразу все з'явиться... і ніхто не згадає, як весело й бадьоро кралося на дорогах, як каламойше легко пробачили через "відреформовані" суди усе раніше награбоване; ніхто не скаже вбогому розумом, що прем'єр-міністр має бути профі як у чехів, а не безбарвне ніщо, як у нас... а мені залишиться підняти келих за 73% недолугих (чи скільки вас там тоді залишиться)...
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26.07.2022 14:22 Відповісти
Молодцы ЧЕХИ!! Мало говорят , а много делают!!
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26.07.2022 17:25 Відповісти
 
 