Чехія на тлі газової війни заповнила сховища на рекордні 80%

На тлі газової кризи сховища природного газу в Чехії заповнені на рекордні 80%. Країни ЄС мають досягнути цього показника лише в листопаді.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на історичному максимумі. Ми працюємо над тим, щоб якомога краще підготуватися до зими", - написав глава уряду в твіттері.

Таким чином, Чехія вже досягла показника, до якого країни Європейського Союзу повинні наповнити резервуари до листопада цього року.

Міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела уточнив, що обсяг газу у сховищах становить 2 мільярди 687 мільйонів кубометрів, пише Європейська правда.

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До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. Відтоді країна ЄС збільшила свої поставки, в тому числі за рахунок поставок скрапленого природного газу (СПГ) через Нідерланди.