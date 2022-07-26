ЕС не удастся разделить дефицитом газа, это важный сигнал Путину, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствует усилия по координации мер по экономии газа в ЕС и отмечает, что блок сохранит единство на фоне снижения газоснабжения со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, вместо этого мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - подчеркнула немецкий министр.

Напомним, ранее российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу "Северный поток" еще на половину до 33 млн кубометров в сутки.

В то же время, представители стран Европейского союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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