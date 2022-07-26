ЕС не удастся разделить дефицитом газа, это важный сигнал Путину, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствует усилия по координации мер по экономии газа в ЕС и отмечает, что блок сохранит единство на фоне снижения газоснабжения со стороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, вместо этого мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - подчеркнула немецкий министр.
Напомним, ранее российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу "Северный поток" еще на половину до 33 млн кубометров в сутки.
В то же время, представители стран Европейского союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
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О! Це дуже, дуже важливий сигнал путіну! Теперка йому непереливки буде, - отако!
Продажных шкур много всюду, если на Банковой их минмум 7, то чего 100 не может быть на все ЕС?
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