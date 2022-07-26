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Газ (9402) Евросоюз (16683) Анналена Бербок (314)

ЕС не удастся разделить дефицитом газа, это важный сигнал Путину, - Бербок

путін

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствует усилия по координации мер по экономии газа в ЕС и отмечает, что блок сохранит единство на фоне снижения газоснабжения со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, вместо этого мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - подчеркнула немецкий министр.

Напомним, ранее российский газовый монополист "Газпром" сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу "Северный поток" еще на половину до 33 млн кубометров в сутки.

В то же время, представители стран Европейского союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Также читайте: Готовясь к сокращению поставок из РФ, ЕС договаривается о дополнительной покупке газа из Нигерии
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ЄС не вдасться розділити дефіцитом газу, це важливий сигнал Путіну

О! Це дуже, дуже важливий сигнал путіну! Теперка йому непереливки буде, - отако!
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26.07.2022 12:49 Ответить
Шо там Меркель?
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26.07.2022 12:50 Ответить
Досить сигналізувати невідомо чим і тому,кому насрати на це. Зброю швидше давайте.
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26.07.2022 12:50 Ответить
Розкажіть це угорцям, бо орбан смокче в путлера аж чмокає.. Чи Угорщину виключили з ЄС? Якщо ні, то фактично ЄС вже розділено, чи не так?
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26.07.2022 13:06 Ответить
Ню-ню, ха-ха-ха
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26.07.2022 13:30 Ответить
Что лига наций что это ООН/ЕС...
Продажных шкур много всюду, если на Банковой их минмум 7, то чего 100 не может быть на все ЕС?
....
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26.07.2022 13:31 Ответить
"нас не спинити: смоктатимемо далі всі як один!" - Ганя-Лєна, репетуючи в екстазі
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26.07.2022 13:53 Ответить
 
 