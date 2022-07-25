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Новости Газовая война
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"Газпром" уменьшает поставки "Северным потоком" еще на половину – до 20% мощности

потік,північний,турбіна

Российский газовый монополист Газпром сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу Северный поток еще на половину до 33 млн кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 млн кубометров в сутки.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", – говорится в заявлении российской компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Перед этим Газпром заявил, что получил от Siemens документы от властей Канады на ранее арестованную турбину Северного потока, но все равно не будет увеличивать поставки газа.

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Напомним, 14 июня Газпром заявил, что поставки газа через Северный поток из-за проблем с оборудованием могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки). С 16 июня поставки в Германию сократили еще на треть – до 67 млн кубометров в сутки. И в Германии, и в Украине заявляли, что заявления России о технических проблемах на газопроводе – это ложь. На самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.
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Топ комментарии
+17
Вітаю Німчуру(інакше ні як) ви победілі. Дебіли Мля. Не шоб дати зброю! Ще вийобую.ся Ну ну
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25.07.2022 23:29
+17
Це меркель перевела всю германію з атомних станцій на путінський газ.
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
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25.07.2022 23:43
+15
Шольц принизливо поповз на вимогу хутіна до Канади, випрошували турбіну, але їх попереджували, не йдіть на поводу у гопніка, все одно кине. Що маємо тепер - газу стало ще менше, гопнік отримав моральну насолоду, німецьке керівництво обісране!
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26.07.2022 00:24
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меркель негодуэ.
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25.07.2022 23:24 Ответить
Піпєц оркам!
Посипалась параша!
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25.07.2022 23:26 Ответить
і чому я не здивована...
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25.07.2022 23:27 Ответить
Вітаю Німчуру(інакше ні як) ви победілі. Дебіли Мля. Не шоб дати зброю! Ще вийобую.ся Ну ну
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25.07.2022 23:29 Ответить
Чому Європа не будує газовий потік з Катару? Я ніяк не можу зрозуміти.
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25.07.2022 23:29 Ответить
так а в сирии думаете что происходит!? именно катар и виноват
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25.07.2022 23:45 Ответить
Там можна побудувати через саудівську аравію, єгипет і середземне море.
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26.07.2022 21:10 Ответить
Якщо що я з України... Проїздом тут Слава ЗСУ
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25.07.2022 23:31 Ответить
Згадаймо блокаду кацапами Західного Берліну. Вистояли тоді, вистоїмо і тепер. Сподіваймось на англосаксів - вони не брешуть і не роблять підлоти.
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25.07.2022 23:32 Ответить
Пора німеччині повертатись до атомних станцій.

А то меркель перевела всю німеччину з атомних станцій на російський газ.
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25.07.2022 23:33 Ответить
У нас всё-таки дело идёт к тому, что их обслуживание продлят. Надо бы, конечно, стороить нормальные новые, но тут такое дело, инерция.
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25.07.2022 23:36 Ответить
ага, все це під самим благовідним приводом - екологія, зелена енергія, скільки там відірваних верещало і що? це тільки слова були для казкових дурнів.
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26.07.2022 00:23 Ответить
А Ви не знали, що Німеччина знаходиться у зоні такої сейсмічної активності, що японці тихенько радуються, що у них краще розташування в світі, ніж у бідних німців)))
А от німецьке керівництво та куплені горлопани це знають, тому б погодилися і на третій Північний потік!
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26.07.2022 08:23 Ответить
ВНЕЗАПНО!!!
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25.07.2022 23:35 Ответить
Перед зимою повністю зупинять...
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25.07.2022 23:36 Ответить
Країни ЄС відверто за#бали, я глянув на на процент споживання газу, то населення в ЄС споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1900$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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25.07.2022 23:39 Ответить
Це меркель перевела всю германію з атомних станцій на путінський газ.
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
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25.07.2022 23:43 Ответить
Каталізатором була Фукусіма.
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26.07.2022 10:45 Ответить
ну бачите вони стільки там скандалили що вугілля це неекологічно, стільки полякам мозги клєпали, санкції накладали і тепер, якщо вони на вугілля перейдуть то їм прийдеться признати що полякі і прибалтийці були праві, а німці обіср..ся.
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26.07.2022 00:25 Ответить
Вони знали. Там дурнi не сидiли. Просто половина Бундестагу , як й наша Верховна Рада , були проплаченi Путiним .
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26.07.2022 00:34 Ответить
Европа мне напоминает того чувака из игры престолов, которому что-то отрезали и пытками сломили волю.
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25.07.2022 23:40 Ответить
Скорше:- трубу в дупу вставили й вони під наркозом. Дешевий газ- токсичний. Матимуть дешевий газ- здихатимуть в ГУЛАЗІ без газу. Ой,їм так некомфортно ,користуватися мізками!!! Сракою комфортніше
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26.07.2022 07:27 Ответить
Найбільше російського газу купує Німеччина.
всього Європа купує 200 млрд кубометрів, з них 70 млрд купує германія.
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25.07.2022 23:41 Ответить
німакі може давайте до урала знов?тепер вже разом за газом сходимо
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25.07.2022 23:45 Ответить
а излишки куда, в воздух!?
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25.07.2022 23:47 Ответить
це добре! дуже добре.
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25.07.2022 23:56 Ответить
От вам і *****! Так виїбати одразу і Канаду , і Німеччину!!! Так хто тепер ідіот???
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26.07.2022 00:12 Ответить
Дитячий садочок "Сонечко" ,на прогулянці
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26.07.2022 07:32 Ответить
Шольц принизливо поповз на вимогу хутіна до Канади, випрошували турбіну, але їх попереджували, не йдіть на поводу у гопніка, все одно кине. Що маємо тепер - газу стало ще менше, гопнік отримав моральну насолоду, німецьке керівництво обісране!
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26.07.2022 00:24 Ответить
А,не поповз,би:- гірше небуло,б. Й невін би,був на колінах,а кацапи стояли раком! Плазуни нездатні дивитися згори...
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26.07.2022 07:11 Ответить
Заготовлюйте кізяки,бюргери.
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26.07.2022 00:24 Ответить
Нехай ліс рублять на гроби,дебіли
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26.07.2022 07:22 Ответить
Вітання ліверним ковбасам! 😂
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26.07.2022 02:37 Ответить
"Якщо ви хочете віддати турбіну та отримати газ, ви не отримаєте ні турбіни, ні газу"
Сер Черчиль
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26.07.2022 02:39 Ответить
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26.07.2022 07:29 Ответить
Як,ми в восьмому класі в 1972р потішалися над довбнями з Європи,що купляться на Дешевий Газ,й стоятимуть Раком,коли Дядя Вася прикрутить вентиль ?!! Й що маємо,ми дитинчата, були Неправі!?? Який рівень недоносків з Європейсткого істеблішменту? Про шмеркель некажу,бо хвойда...
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26.07.2022 07:21 Ответить
Так пол сотни лет газ на халяву. Пока Вы потешались, они на нём свою экономику до небес подняли.
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26.07.2022 15:06 Ответить
супер..отже Європа на 80% швидше буде шукати нові ринки газу
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26.07.2022 08:56 Ответить
Газ они не найдут. Если даже кто-то где-то выгнется раком чтобы поставить в Европу, его будет недостаточно и слишком дорого. Единственный путь отказ от газа в пользу других энергоносителей. Украина же как-то снизила потребление с 50 до 15 миллиардов кубов.
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26.07.2022 09:25 Ответить
отримав турбіну а все рівно х@р на них ложив,
треба було шантажувати у відповідь,

отримаєш турбіну колу сховища газу будуть повні
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26.07.2022 08:58 Ответить
Нужно переходить с газа и нефти на электричество. Бойлеры, индукционные плиты, электроотопление, электрокары, и т.д. Больше нужно строить АЭС и становиться независимыми. И тянуть трубы в другие нефтегазовые страны!
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26.07.2022 09:34 Ответить
Як казав Бандера - Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.

По між честю, свободою та газом німецька еліта обрали газ і заставила поставити Канаду турбіни росії. Як наслідок ця нікчемія втратила і честь, і газ.
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26.07.2022 10:19 Ответить
А немецкая жаба уверяла что газ это не политика а просто бизнес.
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26.07.2022 16:20 Ответить
 
 