"Газпром" уменьшает поставки "Северным потоком" еще на половину – до 20% мощности
Российский газовый монополист Газпром сообщил, что с 27 июля уменьшит поставки в Германию по газопроводу Северный поток еще на половину до 33 млн кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 млн кубометров в сутки.
"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", – говорится в заявлении российской компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Перед этим Газпром заявил, что получил от Siemens документы от властей Канады на ранее арестованную турбину Северного потока, но все равно не будет увеличивать поставки газа.
Напомним, 14 июня Газпром заявил, что поставки газа через Северный поток из-за проблем с оборудованием могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки). С 16 июня поставки в Германию сократили еще на треть – до 67 млн кубометров в сутки. И в Германии, и в Украине заявляли, что заявления России о технических проблемах на газопроводе – это ложь. На самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.
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Посипалась параша!
А то меркель перевела всю німеччину з атомних станцій на російський газ.
А от німецьке керівництво та куплені горлопани це знають, тому б погодилися і на третій Північний потік!
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
всього Європа купує 200 млрд кубометрів, з них 70 млрд купує германія.
Сер Черчиль
треба було шантажувати у відповідь,
отримаєш турбіну колу сховища газу будуть повні
По між честю, свободою та газом німецька еліта обрали газ і заставила поставити Канаду турбіни росії. Як наслідок ця нікчемія втратила і честь, і газ.