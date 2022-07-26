ЄС не вдасться розділити дефіцитом газу, це важливий сигнал Путіну, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вітає зусилля щодо координації заходів щодо економії газу в ЄС та наголошує, що блок збереже єдність на тлі зниження газопостачання з боку РФ.
Про це поівдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", - наголосила німецький міністр.
Нагадаємо, раніше російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що з 27 липня зменшить постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік" ще на половину до 33 млн кубометрів на добу.
Водночас представники країн Європейського союзу погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.
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О! Це дуже, дуже важливий сигнал путіну! Теперка йому непереливки буде, - отако!
Продажных шкур много всюду, если на Банковой их минмум 7, то чего 100 не может быть на все ЕС?
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