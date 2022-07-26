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газ (10259) Євросоюз (12768) Анналена Бербок (422)

ЄС не вдасться розділити дефіцитом газу, це важливий сигнал Путіну, - Бербок

путін

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вітає зусилля щодо координації заходів щодо економії газу в ЄС та наголошує, що блок збереже єдність на тлі зниження газопостачання з боку РФ.

Про це поівдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", - наголосила німецький міністр.

Нагадаємо, раніше російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що з 27 липня зменшить постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік" ще на половину до 33 млн кубометрів на добу.

Водночас представники країн Європейського союзу погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.

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ЄС не вдасться розділити дефіцитом газу, це важливий сигнал Путіну

О! Це дуже, дуже важливий сигнал путіну! Теперка йому непереливки буде, - отако!
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26.07.2022 12:49 Відповісти
Шо там Меркель?
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26.07.2022 12:50 Відповісти
Досить сигналізувати невідомо чим і тому,кому насрати на це. Зброю швидше давайте.
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26.07.2022 12:50 Відповісти
Розкажіть це угорцям, бо орбан смокче в путлера аж чмокає.. Чи Угорщину виключили з ЄС? Якщо ні, то фактично ЄС вже розділено, чи не так?
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26.07.2022 13:06 Відповісти
Ню-ню, ха-ха-ха
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26.07.2022 13:30 Відповісти
Что лига наций что это ООН/ЕС...
Продажных шкур много всюду, если на Банковой их минмум 7, то чего 100 не может быть на все ЕС?
....
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26.07.2022 13:31 Відповісти
"нас не спинити: смоктатимемо далі всі як один!" - Ганя-Лєна, репетуючи в екстазі
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26.07.2022 13:53 Відповісти
 
 