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В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять, почему они не воюют

чечня

В Чечне сотрудники военкомата заставляют неработающих мужчин заполнить анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Соответствующая аудиозапись рассылается жителям республики. На аудио женский голос говорит на чеченском о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить удостоверения. Для сбора информации выделен срок – утро 25 июля.

В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники "Кавказ.Реалии" в республике рассказали, что силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось.

Читайте также: В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их добровольцами на войну в Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.

Как ранее писал "Кавказ.Реалии", глава Чечни Рамзан Кадыров обязался перед президентом России Владимиром Путиным еженедельно отправлять для участия в войне в Украине не менее 200 чеченских "добровольцев".

Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают, что жителей республики похищают для отправки "добровольцами" на войну против Украины.
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Топ комментарии
+3
И так скоро по всей пидаросии
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26.07.2022 15:09
+2
Чечня наразі Рамзано-Дирія нажаль...
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26.07.2022 15:08
+2
А я сегодня покакал. Не, ну вдруг вам интересно. Вообще пох что там на чичне и с чиченцами.
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26.07.2022 15:26
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Чечня наразі Рамзано-Дирія нажаль...
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26.07.2022 15:08 Ответить
И так скоро по всей пидаросии
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26.07.2022 15:09 Ответить
это уже похоже на рабство для тех, кто не готов обслуживать верховного муртада
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26.07.2022 15:13 Ответить
Женуть чеченців на убій так само як і луганчан з донеччанами.
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26.07.2022 15:18 Ответить
Все за ******** логікою.
І м'ясо для війни, яке не шкода, і ісконниХруZZкіх вбереже, і популяцію нацменшів скоротить, щоб референдуми про незалежність не провели.
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26.07.2022 15:18 Ответить
А я сегодня покакал. Не, ну вдруг вам интересно. Вообще пох что там на чичне и с чиченцами.
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26.07.2022 15:26 Ответить
Я сподіваюсь питання ставиться так "чому ви не воююте на боці України проти кацапов яки вбивали ваших дітей жінок та родичів"
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26.07.2022 16:23 Ответить
С баранами можно делать всё что угодно.
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26.07.2022 17:17 Ответить
треба там рекламу пустити про здачу танків за гроші,
та хай їдуть здавати і заробляють
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26.07.2022 20:58 Ответить
Чеченці ви або вбивайте кадирова і його свору або вмирайте вибор за вами.
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26.07.2022 22:25 Ответить
 
 