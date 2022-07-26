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У Чечні безробітних чоловіків змушують пояснювати, чому вони не воюють

чечня

У Чечні співробітники військкомату змушують чоловіків, які не працюють, заповнити анкети з поясненням, чому ті відмовляються працювати в силових структурах або служити у військах Міноборони Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кавказ.Реалии".

Відповідний аудіозапис розсилають мешканцям республіки. На аудіо жіночий голос говорить чеченською про необхідність "термінового заповнення анкети на безробітних чоловіків віком від 21 до 49 років". Стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність та розписатися на заздалегідь підготовлених бланках. Ті, хто має групу інвалідності, мають надати посвідчення. Для збору інформації було виділено термін – ранок 25 липня.

Наприкінці червня стало відомо про створення в Чечні чотирьох іменних батальйонів. Джерела "Кавказ.Реалии" в республіці розповіли, що силовиків перевели в нові батальйони, оскільки достатньо "добровольців" не знайшлося.

Дивіться: Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що нові чеченські батальйони були сформовані за рахунок співробітників поліції та Росгвардії – зроблено це нібито заради високого рівня професіоналізму підрозділів, а не через брак кадрів у республіці.

Як раніше писали "Кавказ.Реалии", глава Чечні Рамзан Кадиров зобов’язався перед президентом Росії Володимиром Путіним щотижня відправляти для участі у війні в Україні щонайменше 200 чеченських "добровольців".

Чеченські правозахисні організації і блогери повідомляють, що жителів республіки викрадають для відправки "добровольцями" на війну проти України.

Також читайте: Кадиров вимагає встановити в чеченських горах системи ППО

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Топ коментарі
+3
И так скоро по всей пидаросии
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26.07.2022 15:09
+2
Чечня наразі Рамзано-Дирія нажаль...
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26.07.2022 15:08
+2
А я сегодня покакал. Не, ну вдруг вам интересно. Вообще пох что там на чичне и с чиченцами.
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26.07.2022 15:26
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Чечня наразі Рамзано-Дирія нажаль...
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26.07.2022 15:08 Відповісти
И так скоро по всей пидаросии
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26.07.2022 15:09 Відповісти
это уже похоже на рабство для тех, кто не готов обслуживать верховного муртада
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26.07.2022 15:13 Відповісти
Женуть чеченців на убій так само як і луганчан з донеччанами.
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26.07.2022 15:18 Відповісти
Все за ******** логікою.
І м'ясо для війни, яке не шкода, і ісконниХруZZкіх вбереже, і популяцію нацменшів скоротить, щоб референдуми про незалежність не провели.
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26.07.2022 15:18 Відповісти
А я сегодня покакал. Не, ну вдруг вам интересно. Вообще пох что там на чичне и с чиченцами.
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26.07.2022 15:26 Відповісти
Я сподіваюсь питання ставиться так "чому ви не воююте на боці України проти кацапов яки вбивали ваших дітей жінок та родичів"
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26.07.2022 16:23 Відповісти
С баранами можно делать всё что угодно.
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26.07.2022 17:17 Відповісти
треба там рекламу пустити про здачу танків за гроші,
та хай їдуть здавати і заробляють
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26.07.2022 20:58 Відповісти
Чеченці ви або вбивайте кадирова і його свору або вмирайте вибор за вами.
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26.07.2022 22:25 Відповісти
 
 