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армия РФ (18001) контрразведка (495) СБУ (19456) уничтожение (6222)

Три российских танка уничтожены дронами военной контрразведки СБУ. ВИДЕО

Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинские воины опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО
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Топ комментарии
+43
сколько у нас енотов...столько у них минус танков (как-то так)))))

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26.07.2022 17:03
+23
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.07.2022 17:04
+21
Красівоє!
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26.07.2022 17:03
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сколько у нас енотов...столько у них минус танков (как-то так)))))

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26.07.2022 17:03 Ответить
Давайте побільше єнотів
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26.07.2022 17:06 Ответить
а при чому звірушки?

А ще: чому поліз під танк...
невже мізків не хватило в сторону бігти...
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26.07.2022 19:09 Ответить
"самкі, нарожайтє єщьо!"
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26.07.2022 19:48 Ответить
Красівоє!
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26.07.2022 17:03 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.07.2022 17:04 Ответить
Сподіваюсь, що танки таки були знищені, хоча навряд чи дрон міг нести велику бомбу.
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26.07.2022 17:04 Ответить
Я все-таки маю надію, що знищені Наші почали з "квадриків" скидать РКГ-3 з приробленим самопальним хвостовим оперенням

В оригінальній РКГ-3, що була прийнята на озроєння у 1950 році, використовувався основний кумулятивний заряд зі сталевою гільзою, здатний пробити 125 мм катаної гомогенної броні при куті зустрічі до 30° до нормалі. У 1957 році у виробництво пішла вдосконалена РКГ-3М, що має кумулятивну воронку з мідною футеровкою і бронепробиття у 150 мм.

Наприкінці 1950х років були створені ще дві модифікації гранати - РКГ-3Е і РКГ-3ЕМ (індекс ГРАУ - 7Г1). Гранати отримали вдосконалену форму воронки. Бронепробиття РКГ-3Е (зі сталевою воронкою) - 170 мм, РКГ-3ЕМ (з мідною воронкою) - 220 мм.
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26.07.2022 18:02 Ответить
відео оглядове тому незрозуміло що було с першими двома.
Але причин недовіряти не маємо.
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26.07.2022 19:12 Ответить
Камрад ниже правильно говорит. Это РКГ-3 с напечатанным на 3д принтере оперении. При попадании в крышу танка легко пробивает и зажигает боеукладку.
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26.07.2022 20:55 Ответить
Дякуэмо нашій розвідці, героям слава!
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26.07.2022 17:05 Ответить
А что такое военная разведка СБУ?
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26.07.2022 17:06 Ответить
Що не таг, нах? (нім.)
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26.07.2022 17:14 Ответить
Это те, которые должны шпионов ловить, но почему-то гранаты на танчики кидают. Видимо контрразведкой у нас тоже добровольцы с волонтёрами должны заниматься
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26.07.2022 17:15 Ответить
Вони займаються цим, в вільний від основної роботи час
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26.07.2022 17:29 Ответить
-
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26.07.2022 17:52 Ответить
А ти думаєш - у контррозвідки тільки опера, які по Україні "шпійонів" шукають? Є й підрозділи авіарозвідки і радіорозвідки (ті що "прослушкою" займаються - і не тільки розмов "іхтамнєтів" з мамами, а й переговорів між штабами, та їх шпигунів з їх розвідпідрозділами) Просто частина "квадриків" використовується паралельно і для вогневого ураження противника То чим ти невдоволений?
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26.07.2022 17:39 Ответить
"... То чим ти невдоволений?"

Тим шо СБУ до війни замість виконання своїх обов'язків по базарам ганяла дрібних реалізаторів цигарок - забезпечувала монополію тютюновим магнатам, і, сидячі на окладах, шукала де б бабла зрубать.

І зараз понти кидають про знищенні танки. А вороги України сидять у недоторкані...

Так шо хоть трохи вмикай думалку...
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26.07.2022 18:30 Ответить
Перед тим як давать рекомендації комусь "включать думалку" - включи спочатку свою! СБУ - це обширна структура Тут в темі ведеться мова про військову контррозвідку - один з її підрозділів Він взагалі займався лише військовими, їх службовою діяльністю та їх контактами і до цивільних осіб справи не мав І тим більше - до ринкової торгівлі Чи тобі захотілося свою "обізнаність" показать? Поздоровляю - "показав" Насмішив мене Та інших, хто прочитає нашу полеміку
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26.07.2022 20:11 Ответить
Чому невдоволений ? Питає просто, при чому тут розвідка.
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26.07.2022 18:50 Ответить
правильно - це не властиві функції спецорганів, бо виходить майже як нквд, початок війни про..бали, але зате мають якісь військові з"єднання, а можливо в них нічого не мінялося з часів таваріща бєрія
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26.07.2022 19:03 Ответить
Я пояснив Вважаю - детально
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26.07.2022 20:14 Ответить
А забыл кто занимал главную должность по спецслужбам?) Вот тебе и ответ. Там же по Херсону, Харькову, Вагнеровцам и тд
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26.07.2022 20:16 Ответить
с финансами у них круто
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26.07.2022 17:48 Ответить
Дуже переживаю за здоров'я окупанта...
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26.07.2022 17:07 Ответить
Щоб воно вже було в минулому часі?
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26.07.2022 17:28 Ответить
И я тоже... ровно на 150 грамм "беленькой" Упокой господь его душу!!!
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26.07.2022 17:54 Ответить
Душа була його продана вже давно, на відео бещдушне створіння вже було.
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27.07.2022 01:37 Ответить
Танцюючого єнотика щн гіхто не скасовувавв.
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26.07.2022 17:12 Ответить
Ось як має діяти розвідка: хлопець зробив, хлопець розказав!
А то останнім часом розповідають про те, що збираються робити, або повідомляють про такі розвіддані, про які знає кожна бабуся, що сидить перед будинком!
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26.07.2022 17:14 Ответить
Неужели Fenix Ghost сработали
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26.07.2022 17:19 Ответить
видео посмотреть не судьба?
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26.07.2022 17:24 Ответить
Там на третьому танку помітно як вертикально бомба падає вниз
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26.07.2022 17:40 Ответить
Schön!
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26.07.2022 17:28 Ответить
Системи відносно прості, а які ефективні, куди донатити на них? Є посилання на офіціцний сайт, чи волонтерів?
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26.07.2022 17:29 Ответить
Не шукай тут дурнів
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26.07.2022 17:30 Ответить
донать на "повернись живим"
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26.07.2022 17:41 Ответить
Ванька хотел в жмурки поиграть и у него получилось
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26.07.2022 17:34 Ответить
Ще треба ж розгледіти їх на такому зображенні)
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26.07.2022 17:35 Ответить
СБУ?лучше бы вы по Энергодару работали
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26.07.2022 20:51 Ответить
А вот это уже был не вог а по ходу мина.) Бабахнуло знатно.
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26.07.2022 21:01 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?hjb 9 hrs · От скажіть, що нам зараз забороняє виробляти такі штуки?

Недоумкуватість?

Кроти на Банковій?

Що українцям не дає захищатись гідно?

Чому не виробляємо?

Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.



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27 Comments

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26.07.2022 21:09 Ответить
Думав що СБУ має займатися дещо іншим. Наприклад виявляти ворожу агентуру, включаючи і в своїй організації.
Хоча, якщо їм більш нічим зайнятися, то можна і ворожі танки знищувати.
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26.07.2022 22:24 Ответить
 
 