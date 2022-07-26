Три російські танки знищені дронами військової контррозвідки СБУ. ВIДЕО
Бійці військової контррозвідки СБУ знищили ударними дронами три російські Т-72.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українські воїни опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+43 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.07.2022 17:03
+23 Вадим Карапіщенко
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+21 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар26.07.2022 17:03
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Будь ласка, зачекайте...
А ще: чому поліз під танк...
невже мізків не хватило в сторону бігти...
Героям слава!!!
В оригінальній РКГ-3, що була прийнята на озроєння у 1950 році, використовувався основний кумулятивний заряд зі сталевою гільзою, здатний пробити 125 мм катаної гомогенної броні при куті зустрічі до 30° до нормалі. У 1957 році у виробництво пішла вдосконалена РКГ-3М, що має кумулятивну воронку з мідною футеровкою і бронепробиття у 150 мм.
Наприкінці 1950х років були створені ще дві модифікації гранати - РКГ-3Е і РКГ-3ЕМ (індекс ГРАУ - 7Г1). Гранати отримали вдосконалену форму воронки. Бронепробиття РКГ-3Е (зі сталевою воронкою) - 170 мм, РКГ-3ЕМ (з мідною воронкою) - 220 мм.
Але причин недовіряти не маємо.
Тим шо СБУ до війни замість виконання своїх обов'язків по базарам ганяла дрібних реалізаторів цигарок - забезпечувала монополію тютюновим магнатам, і, сидячі на окладах, шукала де б бабла зрубать.
І зараз понти кидають про знищенні танки. А вороги України сидять у недоторкані...
Так шо хоть трохи вмикай думалку...
А то останнім часом розповідають про те, що збираються робити, або повідомляють про такі розвіддані, про які знає кожна бабуся, що сидить перед будинком!
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Недоумкуватість?
Кроти на Банковій?
Що українцям не дає захищатись гідно?
Чому не виробляємо?
Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.
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Хоча, якщо їм більш нічим зайнятися, то можна і ворожі танки знищувати.