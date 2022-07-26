Викрито коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці, - СБУ. ФОТО

Викрито та затримано чотирьох ворожих інформаторів, які передавали російським кураторам координати про переміщення українських військових та коригували обстріли залізниці.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що нейтралізовано російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність на Донеччині. Четверо громадян були завербовані та збирали розвіддані для російської армії. Як виявилося, керівниця однієї з місцевих станцій Укрзалізниці передавала знайомому так званому "депутату народної ради ДНР" закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Кримінальну справу вже розслідували, колаборантка предстане перед судом.

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Ще одного російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Чоловік передавав ворогу через Телеграм-канал інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

Двох ворожих інформаторів затримали під час збору ними розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Чоловіки надсилали інформацію бойовику терористичної організації "ДНР".

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Підозрюваним обрано запобіжні заходи, вони чекатимуть суду в ізоляторах.



