Викрито коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці, - СБУ. ФОТО
Викрито та затримано чотирьох ворожих інформаторів, які передавали російським кураторам координати про переміщення українських військових та коригували обстріли залізниці.
Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що нейтралізовано російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність на Донеччині. Четверо громадян були завербовані та збирали розвіддані для російської армії. Як виявилося, керівниця однієї з місцевих станцій Укрзалізниці передавала знайомому так званому "депутату народної ради ДНР" закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Кримінальну справу вже розслідували, колаборантка предстане перед судом.
Ще одного російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Чоловік передавав ворогу через Телеграм-канал інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.
Двох ворожих інформаторів затримали під час збору ними розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Чоловіки надсилали інформацію бойовику терористичної організації "ДНР".
Підозрюваним обрано запобіжні заходи, вони чекатимуть суду в ізоляторах.
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Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
На месте "за сараем"