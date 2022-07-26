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Викрито коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці, - СБУ. ФОТО

сбу

Викрито та затримано чотирьох ворожих інформаторів, які передавали російським кураторам координати про переміщення українських військових та коригували обстріли залізниці.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що нейтралізовано російську агентурну мережу, що проводила розвідувально-підривну діяльність на Донеччині. Четверо громадян були завербовані та збирали розвіддані для російської армії. Як виявилося, керівниця однієї з місцевих станцій Укрзалізниці передавала знайомому так званому "депутату народної ради ДНР" закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області. Кримінальну справу вже розслідували, колаборантка предстане перед судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує псевдореферендуми на окупованому Сході України, цивільних вербуватиме тисяча "експертів" і "добровольців", - СБУ

Ще одного російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Чоловік передавав ворогу через Телеграм-канал інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

Двох ворожих інформаторів затримали під час збору ними розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Чоловіки надсилали інформацію бойовику терористичної організації "ДНР".

Також читайте: Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який передавав ворогу дані про військових та тероборону, - прокуратура. ФОТО

Підозрюваним обрано запобіжні заходи, вони чекатимуть суду в ізоляторах.

Викрито коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці, - СБУ 01
Викрито коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці, - СБУ 02

СБУ (12842) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+15
За це потрібно вішати.
Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
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26.07.2022 15:36
+14
Чергові мерзенні ублюдки...
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26.07.2022 15:31
+11
Во времена ВМВ таких просто ликвидировали

На месте "за сараем"
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26.07.2022 15:39
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Чергові мерзенні ублюдки...
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26.07.2022 15:31 Відповісти
За це потрібно вішати.
Ніяки лицемірні заклики про гуманізм та права людини цього не варті.
Доки не буде справедливого покарання для цих дегенератів, вони так і будуть творити подібне!
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26.07.2022 15:36 Відповісти
Во времена ВМВ таких просто ликвидировали

На месте "за сараем"
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26.07.2022 15:39 Відповісти
Як бачимо, покарання таких ********* чисто символічне, що спонукає інших "заробляти" на зраді. Тому: 1) повна конфіскація всього майна по родинних лініях батьки- дружина - діти (нехай родичі слідкують!"); 2)позбавлення громадянства; 3) депортація в ********* після відбуття покарання і 4) довічна заборона вїзду в Україну.
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26.07.2022 15:42 Відповісти
Покарання має бути мінімум років 20.... бо інакше до цієї мерзоти не дійде...
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26.07.2022 15:45 Відповісти
Тільки розстріл на місті
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26.07.2022 16:15 Відповісти
ото стоїть мордою до стіни, а в потилицю нікому й стрільнути. Нажаль.
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26.07.2022 15:45 Відповісти
Невже не можна одного затримати на премію і медаль, а трьох інших відпустити на концерт кобзона при спробі втечі?
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26.07.2022 16:00 Відповісти
нема слів...
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26.07.2022 16:08 Відповісти
Дайте им чаю с круасанами... Я представляю что сделали бы с такими в скрепной недоимперии - с нашей толерантностью можно и государство *****@ть!
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26.07.2022 16:21 Відповісти
Что опять два года условно ?
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26.07.2022 17:16 Відповісти
Перевірте Одеську залізницю там зрадників та кацапів за нацією через одного, причому не робочі, а на важливих посадах
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26.07.2022 17:17 Відповісти
шановні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всі ракети, літають завдяки цим коригувальникам ! По воєнних законах, якби цих гопників хоч одного ПОКАЗОВО розстріляли, то, на слідуючий день небуло б ні однісінького прильоту, і це првда, а ми всі, мовчки спостерігаємо як нас вбивають!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:21 Відповісти
 
 