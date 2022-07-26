РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11422 посетителя онлайн
Новости Война
14 554 28
Херсонщина (4381)

На Херсонщине российские оккупанты сооружают понтонную переправу, - ОВА

антонівський

На Херсонщине российские захватчики сооружают понтонную переправу через реку Ингулец.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские оккупанты возводят понтонную переправу через реку Ингулец вблизи с. Дарьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсонской области россияне заставляют "латать" мосты коммунальщиков, потому что дорожники отказались, - ОВА

Сам мост рядом недавно был поврежден благодаря работе ВСУ. Также захватчики рассматривают возможность создания понтона у Антоновского моста.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Удачи. Надеюсь, кацапье прошло курс глубоководного плавания в рамках обучения технике безопасности...
показать весь комментарий
26.07.2022 19:24
+24
головне тепер Хаймарсам не поспішати,дочекатись коли поїде техника
показать весь комментарий
26.07.2022 19:24
+14
показать весь комментарий
26.07.2022 19:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Удачи. Надеюсь, кацапье прошло курс глубоководного плавания в рамках обучения технике безопасности...
показать весь комментарий
26.07.2022 19:24 Ответить
Там не дуже глибоко
показать весь комментарий
26.07.2022 20:43 Ответить
понти- це касабске ВСЬО
показать весь комментарий
26.07.2022 20:55 Ответить
біля Антонівського мосту ?

херсонські раки цього року будуть мати сала на чотири пальці завтовшки
показать весь комментарий
26.07.2022 22:59 Ответить
головне тепер Хаймарсам не поспішати,дочекатись коли поїде техника
показать весь комментарий
26.07.2022 19:24 Ответить
Нащо "хаймерси" "напрягать"? Там "три сокири" пунктирчик з шести снарядів на стаціонарному мосту "намалювали" Такий самий викладуть і на понтонному!
показать весь комментарий
26.07.2022 19:35 Ответить
Вроде какой то херсонский чиновник в интервью 24 каналу говорил,что орки там переправу под мостом разбитым пытаются наводить .Правда не знаю под этим или под другим каким-нибудь
показать весь комментарий
26.07.2022 19:45 Ответить
Дурне не розуміє шо воно дурне-бо воно дурне...
показать весь комментарий
26.07.2022 19:25 Ответить
Як там це називається? Синдром Данінга-Крюгера.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:29 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 19:32 Ответить
Шикарно!! У Хаймарсів вже аж слина капає!!!
показать весь комментарий
26.07.2022 19:26 Ответить
Zavtrašnij zagolovok statji: Xaimarsi na Xersonščine otoslali naraZZijsku pontonnuju perepravu k velikoduxovnym skrepnym jebeniam.
показать весь комментарий
26.07.2022 23:06 Ответить
Так разбейте её. Ведь говорили же ,что все мосты там под нашим огневым контролем .Но не сразу пусть сначала её достроят и технику пустят тогда ударьте ,чтобы как говорится одним выстрелом двух зайцев (а в нашем случае несколько,хотя нет скорее десяток-другой целей )
показать весь комментарий
26.07.2022 19:28 Ответить
А таку новину варто оголошувати))Дайте спорудити та починайте переправу важкої техніки))Далі буде...
показать весь комментарий
26.07.2022 19:28 Ответить
Це свідчить про те, що міст кацапи нездатні відремонтувати.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:30 Ответить
Гучний скандал у Миколаєві: справа Мощанця-Шайхета
https://youtu.be/aLJzprcNiLg
показать весь комментарий
26.07.2022 19:36 Ответить
Будет с Херсоном, как зеленые с Шойгой договорились в стамбульском сортире.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:41 Ответить
Ожидаемо и логично. Я бы действовал также.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:41 Ответить
Пусть назовут её Мааац-Ква.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:43 Ответить
Президент Украины получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство
"Для меня чрезвычайная честь получить сегодня премию Уинстона Черчилля за лидерство.
Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему", - прокомментировал Владимир Зеленский свое награждение.
показать весь комментарий
26.07.2022 19:48 Ответить
Росіяни перекидають військову техніку до Херсона - через Мелітополь пройшли три колони

ДОВОЮВАЛИСЬ, ЯЗИКАТІ?
показать весь комментарий
26.07.2022 19:54 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 19:56 Ответить
нахера чтото отвечать на вскрики петушка миронова? на каждый кукарек из петушатника задолбемся чтото отвечать,это уродивое не тсоит даже внимания,я понимаю еще конь педальный тот рангом повыше надо реагировать а тут))))
показать весь комментарий
26.07.2022 20:02 Ответить
Наші балаболи тільки терендякують, москалі будують три лінії оборони, завозять дзоти, будують переправу.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:16 Ответить
Как мы их надурили. Пол года пугали что будем штурмовать Херсон а мы возьмем и не будем его штурмовать а подпишем хлебное перемирие. Многоходовочкасс
показать весь комментарий
26.07.2022 20:27 Ответить
херсонские партизаны )))






показать весь комментарий
26.07.2022 21:42 Ответить
Напевно, кацапи думають, що у "Хаймарсів" сліпота на понтонні переправи...
показать весь комментарий
27.07.2022 10:39 Ответить
 
 