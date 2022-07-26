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Херсонщина (5361)

На Херсонщині російські окупанти споруджують понтонну переправу, - ОВА

антонівський

На Херсонщині російські загарбники споруджують понтонну переправу через річку Інгулець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські окупанти зводять понтонну переправу через річку Інгулець поблизу с. Дар'ївка на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти відключали зв'язок та інтернет, щоб приховати переміщення техніки, - ОВА

Сам міст поруч нещодавно був пошкоджений завдяки роботі ЗСУ. Також загарбники розглядають можливість створення понтона біля Антонівського мосту.

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Топ коментарі
+26
Удачи. Надеюсь, кацапье прошло курс глубоководного плавания в рамках обучения технике безопасности...
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26.07.2022 19:24
+24
головне тепер Хаймарсам не поспішати,дочекатись коли поїде техника
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26.07.2022 19:24
+14
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26.07.2022 19:32
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Удачи. Надеюсь, кацапье прошло курс глубоководного плавания в рамках обучения технике безопасности...
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26.07.2022 19:24 Відповісти
Там не дуже глибоко
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26.07.2022 20:43 Відповісти
понти- це касабске ВСЬО
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26.07.2022 20:55 Відповісти
біля Антонівського мосту ?

херсонські раки цього року будуть мати сала на чотири пальці завтовшки
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26.07.2022 22:59 Відповісти
головне тепер Хаймарсам не поспішати,дочекатись коли поїде техника
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26.07.2022 19:24 Відповісти
Нащо "хаймерси" "напрягать"? Там "три сокири" пунктирчик з шести снарядів на стаціонарному мосту "намалювали" Такий самий викладуть і на понтонному!
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26.07.2022 19:35 Відповісти
Вроде какой то херсонский чиновник в интервью 24 каналу говорил,что орки там переправу под мостом разбитым пытаются наводить .Правда не знаю под этим или под другим каким-нибудь
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26.07.2022 19:45 Відповісти
Дурне не розуміє шо воно дурне-бо воно дурне...
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26.07.2022 19:25 Відповісти
Як там це називається? Синдром Данінга-Крюгера.
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26.07.2022 19:29 Відповісти
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26.07.2022 19:32 Відповісти
Шикарно!! У Хаймарсів вже аж слина капає!!!
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26.07.2022 19:26 Відповісти
Zavtrašnij zagolovok statji: Xaimarsi na Xersonščine otoslali naraZZijsku pontonnuju perepravu k velikoduxovnym skrepnym jebeniam.
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26.07.2022 23:06 Відповісти
Так разбейте её. Ведь говорили же ,что все мосты там под нашим огневым контролем .Но не сразу пусть сначала её достроят и технику пустят тогда ударьте ,чтобы как говорится одним выстрелом двух зайцев (а в нашем случае несколько,хотя нет скорее десяток-другой целей )
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26.07.2022 19:28 Відповісти
А таку новину варто оголошувати))Дайте спорудити та починайте переправу важкої техніки))Далі буде...
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26.07.2022 19:28 Відповісти
Це свідчить про те, що міст кацапи нездатні відремонтувати.
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26.07.2022 19:30 Відповісти
Гучний скандал у Миколаєві: справа Мощанця-Шайхета
https://youtu.be/aLJzprcNiLg
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26.07.2022 19:36 Відповісти
Будет с Херсоном, как зеленые с Шойгой договорились в стамбульском сортире.
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26.07.2022 19:41 Відповісти
Ожидаемо и логично. Я бы действовал также.
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26.07.2022 19:41 Відповісти
Пусть назовут её Мааац-Ква.
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26.07.2022 19:43 Відповісти
Президент Украины получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство
"Для меня чрезвычайная честь получить сегодня премию Уинстона Черчилля за лидерство.
Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему", - прокомментировал Владимир Зеленский свое награждение.
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26.07.2022 19:48 Відповісти
Росіяни перекидають військову техніку до Херсона - через Мелітополь пройшли три колони

ДОВОЮВАЛИСЬ, ЯЗИКАТІ?
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26.07.2022 19:54 Відповісти
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26.07.2022 19:56 Відповісти
нахера чтото отвечать на вскрики петушка миронова? на каждый кукарек из петушатника задолбемся чтото отвечать,это уродивое не тсоит даже внимания,я понимаю еще конь педальный тот рангом повыше надо реагировать а тут))))
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26.07.2022 20:02 Відповісти
Наші балаболи тільки терендякують, москалі будують три лінії оборони, завозять дзоти, будують переправу.
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26.07.2022 20:16 Відповісти
Как мы их надурили. Пол года пугали что будем штурмовать Херсон а мы возьмем и не будем его штурмовать а подпишем хлебное перемирие. Многоходовочкасс
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26.07.2022 20:27 Відповісти
херсонские партизаны )))






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26.07.2022 21:42 Відповісти
Напевно, кацапи думають, що у "Хаймарсів" сліпота на понтонні переправи...
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27.07.2022 10:39 Відповісти
 
 