Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко
Российские захватчики решили перевозить военные грузы паромом из Ейска.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска. Обратно поедет украденное. Организацию перевозок поручили предприятию из орбиты Минобороны России – ООО "Оборонлогистика". Даже по промо компании легко увидеть, что все ее клиенты – военного направления. Никто уже особо не прячется. Привлечен автогрузовой паром "Лаврентий" с портом приписки "Новороссийск", - написал Андрющенко.
Он отметил, что только одного парома "Лаврентий" хватит для перевозки в течение четырех часов по морю, например, 20 фур боекомплекта.
"Кроме того, следует обратить внимание на большой флот этой "гражданской" компании. Все в Новороссийске. Но мы же знаем, что россияне выключают на судах в Азове все приборы идентификации, поэтому что на самом деле пойдет в порт Мариуполь – покажет время. Пока развитие военно-логистической базы в порту в состоянии обустройства", - пояснил советник мэра.
Пожалуйста, подождите...
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
і питання - а Єйськ - це де??
На пресс-конференции также представили первый доклад ISRP, в котором уже собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете указано около 50 отдельных инцидентов кражи украинского зерна.
Также в отчете сообщается, что украденная металлопродукция доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию. Иногда его «пропускают» через российские порты, чтобы скрыть происхождение.
В дальнейшем ISRP планирует представить выводы о том, как смягчить последствия мародерства - в частности, механизмы по передаче Украине замороженных активов РФ.
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Недоумкуватість?
Кроти на Банковій?
Що українцям не дає захищатись гідно?
Чому не виробляємо?
Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.
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Так расширяли и реконструировали дороги для расейских оккупантов!
Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В порт, горящий, как расплавленное лето,
разворачивался и входил товарищ «Лаврентий Берия».
Это - он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.
- Здравствуй, Берия!
Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов и крюков.
Подойди сюда! Тебе не мелко? ...
...В наших жилах - кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай,
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась.
Но в конце хочу - других желаний нету - встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Берия.
Володя Питерский
Хотя, я бы сразу переименовал в Адмирал Нахимов или москва. Конец будет такой же, а морские традиции нарушать нельзя. Да.
Морские традиции, ***.