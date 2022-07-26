РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11422 посетителя онлайн
Новости Война
14 186 29
армия РФ (18001) Мариуполь (5693) Андрющенко Петр (579)

Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко

рф,армія

Российские захватчики решили перевозить военные грузы паромом из Ейска.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска. Обратно поедет украденное. Организацию перевозок поручили предприятию из орбиты Минобороны России – ООО "Оборонлогистика". Даже по промо компании легко увидеть, что все ее клиенты – военного направления. Никто уже особо не прячется. Привлечен автогрузовой паром "Лаврентий" с портом приписки "Новороссийск", - написал Андрющенко.

Он отметил, что только одного парома "Лаврентий" хватит для перевозки в течение четырех часов по морю, например, 20 фур боекомплекта.

Смотрите также: Для мариупольцев россияне строят бетонные "курятники" без отопления, - Андрющенко. ВИДЕО

"Кроме того, следует обратить внимание на большой флот этой "гражданской" компании. Все в Новороссийске. Но мы же знаем, что россияне выключают на судах в Азове все приборы идентификации, поэтому что на самом деле пойдет в порт Мариуполь – покажет время. Пока развитие военно-логистической базы в порту в состоянии обустройства", - пояснил советник мэра.

Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 01

Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 02
Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
показать весь комментарий
26.07.2022 20:23
+9
ну паромов в сводке еще не было...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:14
+8
вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:09 Ответить
то автобан мабудь..трьом слимакам не сподобались - і в бані..я так вже три строки відмотала

і питання - а Єйськ - це де??
показать весь комментарий
26.07.2022 20:30 Ответить
Навпроти Маріуполю, через Азовське море приблизно 40км.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:34 Ответить
дякую...то..то ж є історично українська територія))
показать весь комментарий
26.07.2022 20:40 Ответить
там один такий Volvo - кожень день під метом напевно
показать весь комментарий
26.07.2022 20:47 Ответить
ну паромов в сводке еще не было...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:14 Ответить
Как вы яхту назовете, туда ей и дорога. Дебилы, мля, они что, не знают, что Лаврентий - это не к добру?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:14 Ответить
Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP) запустили проект http://www.russiatheftreport.com/ RussiaTheftWatch для фиксации фактов кражи Россией украинской продукции. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал главный представитель ISRP, бывший замгоссекретаря США Джеймс К. Глассман.

На пресс-конференции также представили первый доклад ISRP, в котором уже собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете указано около 50 отдельных инцидентов кражи украинского зерна.

Также в отчете сообщается, что украденная металлопродукция доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию. Иногда его «пропускают» через российские порты, чтобы скрыть происхождение.

В дальнейшем ISRP планирует представить выводы о том, как смягчить последствия мародерства - в частности, механизмы по передаче Украине замороженных активов РФ.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:09 Ответить
"Лаврентий", я надеюсь, Берия?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:21 Ответить
Как вы яхту назовете, так она и поплывет!

показать весь комментарий
26.07.2022 21:20 Ответить
Відсьогоднішньї лінії фронту до Маріуполя - близько 120 км "Чимось" докинуть" - коли стане під розвантаження БДК "Саратов" збрехать не дасть!
показать весь комментарий
27.07.2022 08:50 Ответить
паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
показать весь комментарий
26.07.2022 20:23 Ответить
Енот всегда готов к танцу🙃
показать весь комментарий
26.07.2022 20:42 Ответить
зате потоне швидко й великотонажно))
показать весь комментарий
26.07.2022 20:31 Ответить
Нажаль поки немає звідки дістати наявною зброєю.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:01 Ответить
А с Хаймарсами согласовали логистику перевозок?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:42 Ответить
Хаймарс имеющимися боеприпасами туда не дострелит попросту
показать весь комментарий
26.07.2022 20:44 Ответить
Эх щас бы нам те самые ракеты ATACMS к хаймарсам ,что штаты жмутся нам давать боясь обидеть рашку,чтобы дострелить до мариупольского порта и утилизировать этот паром с боеприпасами
показать весь комментарий
26.07.2022 20:42 Ответить
Так і Бог - не тімошка, бачить ...трохов... А штормове від протоки то навіть не від перепаду тисків, а від Чорного та Азовського морів. Най грузяться, хтось та й зустріне, або хтось десь з кимось зустрінеться.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:48 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?hjb 9 hrs · От скажіть, що нам зараз забороняє виробляти такі штуки?

Недоумкуватість?

Кроти на Банковій?

Що українцям не дає захищатись гідно?

Чому не виробляємо?

Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.



6666

27 Comments

30 Shares



Like



Share

показать весь комментарий
26.07.2022 21:08 Ответить
Як це, чому не виробляємо? А дороги за що будувати тоді?
показать весь комментарий
26.07.2022 21:26 Ответить
Ну сколько их можно было за 3 годо сделать? А сколько "Верба", Ольха" (а это 120км + и точность от 1м до 5 м на макс.дальности!) а "Богдан",даже без зарядного автомата?!
Так расширяли и реконструировали дороги для расейских оккупантов!
показать весь комментарий
26.07.2022 21:56 Ответить
Не для того влада кремля поставила актора з кварталу президентом щоб він ракети далекобійни робив для України і зміцнював ЗСУ.
показать весь комментарий
27.07.2022 00:54 Ответить
Под стиралки,холодильники и чайники машин уже не хватает.Пригнали за добром паром.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:26 Ответить
Товарющу Берии, теплоходу и жмурику

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В порт, горящий, как расплавленное лето,
разворачивался и входил товарищ «Лаврентий Берия».
Это - он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.
- Здравствуй, Берия!
Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов и крюков.
Подойди сюда! Тебе не мелко? ...
...В наших жилах - кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай,
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась.
Но в конце хочу - других желаний нету - встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Берия.

Володя Питерский

показать весь комментарий
26.07.2022 22:11 Ответить
Хорошее название, Лаврентий, а Иосиф будет?
Хотя, я бы сразу переименовал в Адмирал Нахимов или москва. Конец будет такой же, а морские традиции нарушать нельзя. Да.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:38 Ответить
Адмирал Нахимов происходил из старого козацкого рода по фамилии Нахименко.
показать весь комментарий
26.07.2022 23:29 Ответить
Головне щоб до нього нащі ракети діставали
показать весь комментарий
27.07.2022 00:51 Ответить
Да по фиг. Адмирал Нахимов затопил черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту и героически *****...л Севастополь. А пароход Адмирал Нахимов (бывший Берлин) утонул, к ****..ям под Новороссийском в 1986 г. С 400+ пассажирами. Кстати, произошло это в "День Шахтера"
Морские традиции, ***.
показать весь комментарий
27.07.2022 00:56 Ответить
 
 