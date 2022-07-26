Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко
Російські загарбники вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з єйська. На зворотнє поїде вкрадене. Організацію перевезень доручили підприємству з орбіти міноборони Росії - ТОВ "Оборонлогистика". Навіть по промо компанії легко побачити, що всі її клієнти - військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний пором "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що тільки одного порому "Лаврентій" вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем, наприклад, 20 фур боєкомплекту.
"Окрім того, варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" компанії. Все в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прилади ідентифікації, тому ЩО насправді піде в порт Маріуполь - покаже час. Поки розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування", - пояснив радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
і питання - а Єйськ - це де??
На пресс-конференции также представили первый доклад ISRP, в котором уже собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете указано около 50 отдельных инцидентов кражи украинского зерна.
Также в отчете сообщается, что украденная металлопродукция доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию. Иногда его «пропускают» через российские порты, чтобы скрыть происхождение.
В дальнейшем ISRP планирует представить выводы о том, как смягчить последствия мародерства - в частности, механизмы по передаче Украине замороженных активов РФ.
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Недоумкуватість?
Кроти на Банковій?
Що українцям не дає захищатись гідно?
Чому не виробляємо?
Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.
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Так расширяли и реконструировали дороги для расейских оккупантов!
Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В порт, горящий, как расплавленное лето,
разворачивался и входил товарищ «Лаврентий Берия».
Это - он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.
- Здравствуй, Берия!
Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов и крюков.
Подойди сюда! Тебе не мелко? ...
...В наших жилах - кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай,
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась.
Но в конце хочу - других желаний нету - встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Берия.
Володя Питерский
Хотя, я бы сразу переименовал в Адмирал Нахимов или москва. Конец будет такой же, а морские традиции нарушать нельзя. Да.
Морские традиции, ***.