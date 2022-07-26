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Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко

рф,армія

Російські загарбники вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з єйська. На зворотнє поїде вкрадене. Організацію перевезень доручили підприємству з орбіти міноборони Росії - ТОВ "Оборонлогистика". Навіть по промо компанії легко побачити, що всі її клієнти - військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний пором "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що тільки одного порому "Лаврентій" вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем, наприклад, 20 фур боєкомплекту.

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"Окрім того, варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" компанії. Все в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прилади ідентифікації, тому ЩО насправді піде в порт Маріуполь - покаже час. Поки розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування", - пояснив радник мера.

Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 01
Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 02
Російські окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом з Єйська, - Андрющенко 03

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Топ коментарі
+18
паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
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26.07.2022 20:23
+9
ну паромов в сводке еще не было...
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26.07.2022 20:14
+8
вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
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26.07.2022 20:09
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вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
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26.07.2022 20:09 Відповісти
то автобан мабудь..трьом слимакам не сподобались - і в бані..я так вже три строки відмотала

і питання - а Єйськ - це де??
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26.07.2022 20:30 Відповісти
Навпроти Маріуполю, через Азовське море приблизно 40км.
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26.07.2022 20:34 Відповісти
дякую...то..то ж є історично українська територія))
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26.07.2022 20:40 Відповісти
там один такий Volvo - кожень день під метом напевно
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26.07.2022 20:47 Відповісти
ну паромов в сводке еще не было...
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26.07.2022 20:14 Відповісти
Как вы яхту назовете, туда ей и дорога. Дебилы, мля, они что, не знают, что Лаврентий - это не к добру?
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26.07.2022 20:14 Відповісти
Инициатива по изучению российского пиратства (ISRP) запустили проект http://www.russiatheftreport.com/ RussiaTheftWatch для фиксации фактов кражи Россией украинской продукции. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал главный представитель ISRP, бывший замгоссекретаря США Джеймс К. Глассман.

На пресс-конференции также представили первый доклад ISRP, в котором уже собраны все задокументированные факты грабежа Россией украинского зерна и металлопродукции, в частности, спутниковые фото, данные навигационных компаний и источников ISRP в разных странах мира. Всего в отчете указано около 50 отдельных инцидентов кражи украинского зерна.

Также в отчете сообщается, что украденная металлопродукция доставляется непосредственно в российские промышленные районы, где используется для местного производства. А зерно отправляется напрямую в Турцию или Сирию. Иногда его «пропускают» через российские порты, чтобы скрыть происхождение.

В дальнейшем ISRP планирует представить выводы о том, как смягчить последствия мародерства - в частности, механизмы по передаче Украине замороженных активов РФ.
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26.07.2022 22:09 Відповісти
"Лаврентий", я надеюсь, Берия?
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26.07.2022 20:21 Відповісти
Как вы яхту назовете, так она и поплывет!

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26.07.2022 21:20 Відповісти
Відсьогоднішньї лінії фронту до Маріуполя - близько 120 км "Чимось" докинуть" - коли стане під розвантаження БДК "Саратов" збрехать не дасть!
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27.07.2022 08:50 Відповісти
паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
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26.07.2022 20:23 Відповісти
Енот всегда готов к танцу🙃
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26.07.2022 20:42 Відповісти
зате потоне швидко й великотонажно))
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26.07.2022 20:31 Відповісти
Нажаль поки немає звідки дістати наявною зброєю.
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26.07.2022 21:01 Відповісти
А с Хаймарсами согласовали логистику перевозок?
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26.07.2022 20:42 Відповісти
Хаймарс имеющимися боеприпасами туда не дострелит попросту
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26.07.2022 20:44 Відповісти
Эх щас бы нам те самые ракеты ATACMS к хаймарсам ,что штаты жмутся нам давать боясь обидеть рашку,чтобы дострелить до мариупольского порта и утилизировать этот паром с боеприпасами
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26.07.2022 20:42 Відповісти
Так і Бог - не тімошка, бачить ...трохов... А штормове від протоки то навіть не від перепаду тисків, а від Чорного та Азовського морів. Най грузяться, хтось та й зустріне, або хтось десь з кимось зустрінеться.
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26.07.2022 20:48 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?hjb 9 hrs · От скажіть, що нам зараз забороняє виробляти такі штуки?

Недоумкуватість?

Кроти на Банковій?

Що українцям не дає захищатись гідно?

Чому не виробляємо?

Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.



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27 Comments

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26.07.2022 21:08 Відповісти
Як це, чому не виробляємо? А дороги за що будувати тоді?
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26.07.2022 21:26 Відповісти
Ну сколько их можно было за 3 годо сделать? А сколько "Верба", Ольха" (а это 120км + и точность от 1м до 5 м на макс.дальности!) а "Богдан",даже без зарядного автомата?!
Так расширяли и реконструировали дороги для расейских оккупантов!
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26.07.2022 21:56 Відповісти
Не для того влада кремля поставила актора з кварталу президентом щоб він ракети далекобійни робив для України і зміцнював ЗСУ.
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27.07.2022 00:54 Відповісти
Под стиралки,холодильники и чайники машин уже не хватает.Пригнали за добром паром.
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26.07.2022 21:26 Відповісти
Товарющу Берии, теплоходу и жмурику

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.
В порт, горящий, как расплавленное лето,
разворачивался и входил товарищ «Лаврентий Берия».
Это - он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.
- Здравствуй, Берия!
Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов и крюков.
Подойди сюда! Тебе не мелко? ...
...В наших жилах - кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай,
чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась.
Но в конце хочу - других желаний нету - встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Берия.

Володя Питерский

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26.07.2022 22:11 Відповісти
Хорошее название, Лаврентий, а Иосиф будет?
Хотя, я бы сразу переименовал в Адмирал Нахимов или москва. Конец будет такой же, а морские традиции нарушать нельзя. Да.
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26.07.2022 22:38 Відповісти
Адмирал Нахимов происходил из старого козацкого рода по фамилии Нахименко.
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26.07.2022 23:29 Відповісти
Головне щоб до нього нащі ракети діставали
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27.07.2022 00:51 Відповісти
Да по фиг. Адмирал Нахимов затопил черноморский флот на входе в Севастопольскую бухту и героически *****...л Севастополь. А пароход Адмирал Нахимов (бывший Берлин) утонул, к ****..ям под Новороссийском в 1986 г. С 400+ пассажирами. Кстати, произошло это в "День Шахтера"
Морские традиции, ***.
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27.07.2022 00:56 Відповісти
 
 