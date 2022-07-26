Дуда и Науседа планируют снова приехать в Украину
Польша и Литва не будут уменьшать поддержку Украины, а президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа планируют очередные визиты в Киев.
Об этом сообщил президент РП Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Два дня чрезвычайно ценных разговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Наши страны не снизят свою активность в Украине, оба планируем очередные визиты в Киев. Мы не будем подвергаться ни одному шантажу со стороны России",- написал Дуда.
Он добавил, что Польша и Литва также усилят двустороннее военное сотрудничество.
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