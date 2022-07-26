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Дуда и Науседа планируют снова приехать в Украину

дуда,науседа

Польша и Литва не будут уменьшать поддержку Украины, а президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа планируют очередные визиты в Киев.

Об этом сообщил президент РП Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Два дня чрезвычайно ценных разговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Наши страны не снизят свою активность в Украине, оба планируем очередные визиты в Киев. Мы не будем подвергаться ни одному шантажу со стороны России",- написал Дуда.

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Он добавил, что Польша и Литва также усилят двустороннее военное сотрудничество.
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Спасибі!
Еще б ЕС добавили щоб наші таргани САП "Доробили"...
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26.07.2022 20:20 Ответить
Щиро дякуємо за вашу підтримку та допомогу.
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26.07.2022 20:30 Ответить
Дякуємо! Чергова виховна бесіда з боневтіком мабуть...
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26.07.2022 20:41 Ответить
Бориса Дж. не забудье взять с собой!
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26.07.2022 22:30 Ответить
зеленский порросит Гогилашвили и их завернут на границе
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27.07.2022 06:56 Ответить
 
 