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Дуда і Науседа планують знову приїхати в Україну

дуда,науседа

Польща і Литва не зменшуватимуть підтримку України, а президенти Анджей Дуда і Гітанас Науседа планують чергові візити до Києва.

Про це повідомив президент РП Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два дні надзвичайно цінних розмов з президентом Литви Гітанасом Науседою. Наші країни не зменшать своєї активності в Україні, обидва плануємо чергові візити до Києва. Ми не піддаватимемося на жодний шантаж з боку росії",- написав Дуда.

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Він додав, що Польща і Литва також посилять двосторонню військову співпрацю.

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Спасибі!
Еще б ЕС добавили щоб наші таргани САП "Доробили"...
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26.07.2022 20:20 Відповісти
Щиро дякуємо за вашу підтримку та допомогу.
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26.07.2022 20:30 Відповісти
Дякуємо! Чергова виховна бесіда з боневтіком мабуть...
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26.07.2022 20:41 Відповісти
Бориса Дж. не забудье взять с собой!
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26.07.2022 22:30 Відповісти
зеленский порросит Гогилашвили и их завернут на границе
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27.07.2022 06:56 Відповісти
 
 