Дуда і Науседа планують знову приїхати в Україну

Польща і Литва не зменшуватимуть підтримку України, а президенти Анджей Дуда і Гітанас Науседа планують чергові візити до Києва.

Про це повідомив президент РП Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два дні надзвичайно цінних розмов з президентом Литви Гітанасом Науседою. Наші країни не зменшать своєї активності в Україні, обидва плануємо чергові візити до Києва. Ми не піддаватимемося на жодний шантаж з боку росії",- написав Дуда.

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Він додав, що Польща і Литва також посилять двосторонню військову співпрацю.