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Росія має програти у війні з Україною, - Дуда
Російська Федерація повинна програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на саміті перших леді і джентльменів.
"Я дуже сподіваюся, що Україна скоро звільниться, відновиться і перетвориться на найчарівнішу і сучасну країну. Головне, щоб росіяни програли з військової точки зору, а Україна стала частиною вільного світу", - зазначив він.
Раніше Дуда говорив, що Захід не зможе змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.
Топ коментарі
+37 Павло ШОвте
показати весь коментар23.07.2022 19:33
+20 Чиста Пречиста
показати весь коментар23.07.2022 19:34
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.07.2022 19:35
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Будь ласка, зачекайте...
Навіщо писати дурню, чи більше справ нема?
Нема механізму ні виключення із ЄС, ні з НАТО, тільки добровільний вихід.
Угорщина добровільно ніколи не піде, дуже зручно ви...ться, маючи економічну підтримку ЄС (особливо вважаючи, що власна економіка Угорщини досить слабенька), та військове прикриття НАТО.
Де ще кацапня може програти з військової точки зору, як не у не війні?
@IvoL90818725
В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро Коноплев , выпускающего противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А" и другое .
https://youtu.be/EVjXxowDpUw
https://www.eg.ru/showbusiness/2392472-vsya-pravda-kak-est-rodiona-gazmanova-pokalechili-v-ssha/
Бо програла і Росія, і нажаль Україна серйозні втрати несе(країна не може перемагати, коли на її території війна....коли гинуть військові та цивільні, руйнується економіка, підприємства і житловий фонд міст)....
А виграли насправді поляки, литовці, латиші і естонці ...От хто справжні переможці!!!! Вчасно вступили у НАТО та ЄС...А тепер спостерігають, як завдяки відчайдушному спротиву ЗСУ, слабне російська військова машина....яка їм постійно також загрожувала. ..
Анджей Дуда, не садитесь в Ту 134 и не посещайте смоленские аэродромы.
Збгінев Бжезінський казав те саме.