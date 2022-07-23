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Росія має програти у війні з Україною, - Дуда

дуда

Російська Федерація повинна програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на саміті перших леді і джентльменів.

"Я дуже сподіваюся, що Україна скоро звільниться, відновиться і перетвориться на найчарівнішу і сучасну країну. Головне, щоб росіяни програли з військової точки зору, а Україна стала частиною вільного світу", - зазначив він.

Раніше Дуда говорив, що Захід не зможе змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Дудою оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників

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Топ коментарі
+37
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23.07.2022 19:33
+20
Дуда, поки ви по балах шастаєте, там орбан знову розійшовся не на жарт. Може вже пора піднімати питання про виключення ***** Угорщини з ЄС??
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23.07.2022 19:34
+13
Анджею Дуді-черговий респект...
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23.07.2022 19:35
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23.07.2022 19:33 Відповісти
Ему сламалі задній проход, а оно как всегда прікрилось лєгєндой. Чмо.
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23.07.2022 19:43 Відповісти
100%
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23.07.2022 19:33 Відповісти
Дуда, поки ви по балах шастаєте, там орбан знову розійшовся не на жарт. Може вже пора піднімати питання про виключення ***** Угорщини з ЄС??
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23.07.2022 19:34 Відповісти
не передбачена така процедура. максимум що можуть зробити, забрати право вето на спільні рішення, ну й заморозити фінансування
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23.07.2022 19:35 Відповісти
І здравствуй, Вєнґєрская народная республіка.
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23.07.2022 19:50 Відповісти
Виключити з ЄС. Із НАТО теж. Щоб Угорщина одразу стрибнула в одекабе та есенге, і таким чином отримати ще один кацапський анклав, на кшталт калініградської області. Кому таке "щастя" треба? Допоки вони в ЄС, вони гади пакостять, але на них є бодай якийсь вплив.
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23.07.2022 21:57 Відповісти


Навіщо писати дурню, чи більше справ нема?
Нема механізму ні виключення із ЄС, ні з НАТО, тільки добровільний вихід.
Угорщина добровільно ніколи не піде, дуже зручно ви...ться, маючи економічну підтримку ЄС (особливо вважаючи, що власна економіка Угорщини досить слабенька), та військове прикриття НАТО.
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24.07.2022 10:35 Відповісти
Анджею Дуді-черговий респект...
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23.07.2022 19:35 Відповісти
А де ж тут слова Дуди, що "росія програє у війні з Україною?"
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23.07.2022 19:37 Відповісти
У тебя сомнения, репоед?
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23.07.2022 20:22 Відповісти
Перше повідомлення на Цензорі(котре Цензор миттю змінив) було - що "росія програє війну з Україною", у той час, як пан Дуда сказав не так (читай уважно), відсмоктувачу.
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24.07.2022 18:04 Відповісти
"щоб росіяни програли з військової точки зору"

Де ще кацапня може програти з військової точки зору, як не у не війні?
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23.07.2022 22:02 Відповісти
Заголок и текст вообще разные
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23.07.2022 19:38 Відповісти
тільки треба ще трошки більше русофобії
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23.07.2022 19:38 Відповісти
Да. Тільки через зрадників загине значно більше українців. Значно. Разів в 4-5
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23.07.2022 19:43 Відповісти
Ivo

@IvoL90818725

В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро Коноплев , выпускающего противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А" и другое .

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23.07.2022 19:43 Відповісти
другим новичком надышали ))
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23.07.2022 20:03 Відповісти
Дуда молоток -- всі би так
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23.07.2022 19:46 Відповісти
Ну чому Дуда, Джонсон чи Байден повинні бути більшими українцями, ніж наше Чмо. Воно, коли просто кривляючись читає з суфлера, то терпіти можна, коли від себе брякає, краще вуха затуляти, але коли щось підмахне на дивлячись, то надія тільки на Захід і на Бога, бо навіть до Залужного вже полізло зі своїми тупими порадами і служками.
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23.07.2022 19:46 Відповісти
На жаль, гірка правда. (((
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23.07.2022 19:55 Відповісти
Зепил, жалкий гундосик, который за оманских тридцать серебренников закатал ракетную программу Украины в асфальт
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23.07.2022 20:24 Відповісти
Як колись співав скрипка: ДУДА ДУДА ДУДЄ ! Дякуємо, дядько так і буде.
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23.07.2022 19:46 Відповісти
Я не знаю, як ми маємо перемогти, коли країною керує русня і шахраї.
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23.07.2022 19:48 Відповісти
генерал Альнур Мусаев: путин - "Человек в футляре".....
https://youtu.be/EVjXxowDpUw
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23.07.2022 19:51 Відповісти
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23.07.2022 19:54 Відповісти
Игра слов---так должна проиграть, или проиграла? Ведь ответить не возможно на любую часть вопроса.. Ведь пока не проиграла, как бы и не должна проиграть. Абы шо.
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23.07.2022 19:56 Відповісти
Путлер опять взорвет улицу Гурьянова на Мацковии а это паБеда ..останется взорвать дом на Каширском шоссе и дело в шляпе... не понадобится ни Буйнакск ни Волгодонск...а Рязань может спать спокойно...Гексоген закончился...
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23.07.2022 19:57 Відповісти
Заводи в РФ з китайської сировини та електроніки клепають клепають по 10 штук ракет в день, якими безкарно обстрілюють нашу територію і ми ці заводи не можемо знищити, ані обстріляти ніхера ми не можемо, так вигравати війну Україна буде дуже довго, коли тебе вбивають, а ти не можеш відповісти... до останнього українця...
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23.07.2022 20:03 Відповісти
совкодрочера Газманова покалечили в США
https://www.eg.ru/showbusiness/2392472-vsya-pravda-kak-est-rodiona-gazmanova-pokalechili-v-ssha/

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23.07.2022 20:13 Відповісти
Для нашого народу дуже важлива думка пана Президента братньої нам Польщі. Але багато хто на вулиці Банкова роблять все навпаки, Совпадение!? Я не думаю
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23.07.2022 20:19 Відповісти
Лукавить Анджейка....
Бо програла і Росія, і нажаль Україна серйозні втрати несе(країна не може перемагати, коли на її території війна....коли гинуть військові та цивільні, руйнується економіка, підприємства і житловий фонд міст)....

А виграли насправді поляки, литовці, латиші і естонці ...От хто справжні переможці!!!! Вчасно вступили у НАТО та ЄС...А тепер спостерігають, як завдяки відчайдушному спротиву ЗСУ, слабне російська військова машина....яка їм постійно також загрожувала. ..
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23.07.2022 20:22 Відповісти
Нагадаю, в 1991 році Україна замість євроінтеграції вибрала єСєНДє.
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23.07.2022 21:35 Відповісти
Не "Україна", а покійний секретар ЦК КПУ Кравчук.
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24.07.2022 05:07 Відповісти
Прогиграет. Ждите. Если сами США ослабили санкции и стали закупать у РФ химические удобрения и прочее
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23.07.2022 20:30 Відповісти
Правильно, по-этому больше оружия, топи там за нас в ЕС, потому что следующие будет Польша и страны Балтии
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23.07.2022 20:52 Відповісти
Хоть один умный политик.
Анджей Дуда, не садитесь в Ту 134 и не посещайте смоленские аэродромы.
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23.07.2022 21:48 Відповісти
аби нам ще не програти Україну Ермаку і його банді.
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23.07.2022 22:51 Відповісти
Даже в Европе это понимают, что Украине нужна победа. А наша власть, хочет "окончания войны". Даже не скрывают, что спят и видят как бы быстрее капитулировать и подписать очередную туалетную бумагу и преподнести это как "победу". Россия уважает только сильного. Получили под Киевом - бежали. Получили на Змеином - бежали. Только почувствовали реальную угрозу - бежал почти весь флот аж до Новороссийска.
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23.07.2022 22:53 Відповісти
Ключевое слово - мае
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23.07.2022 22:54 Відповісти
Іноді треба казати як є: Росія повинна програти і за все заплатити.
Збгінев Бжезінський казав те саме.
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24.07.2022 05:11 Відповісти
 
 