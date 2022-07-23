Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда
Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на саммите первых леди и джентльменов.
"Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения, а Украина стала частью свободного мира", - отметил он.
Ранее Дуда говорил, что Запад не сможет вынудить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.
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+37 Павло ШОвте
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Навіщо писати дурню, чи більше справ нема?
Нема механізму ні виключення із ЄС, ні з НАТО, тільки добровільний вихід.
Угорщина добровільно ніколи не піде, дуже зручно ви...ться, маючи економічну підтримку ЄС (особливо вважаючи, що власна економіка Угорщини досить слабенька), та військове прикриття НАТО.
Де ще кацапня може програти з військової точки зору, як не у не війні?
@IvoL90818725
В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро Коноплев , выпускающего противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А" и другое .
https://youtu.be/EVjXxowDpUw
https://www.eg.ru/showbusiness/2392472-vsya-pravda-kak-est-rodiona-gazmanova-pokalechili-v-ssha/
Бо програла і Росія, і нажаль Україна серйозні втрати несе(країна не може перемагати, коли на її території війна....коли гинуть військові та цивільні, руйнується економіка, підприємства і житловий фонд міст)....
А виграли насправді поляки, литовці, латиші і естонці ...От хто справжні переможці!!!! Вчасно вступили у НАТО та ЄС...А тепер спостерігають, як завдяки відчайдушному спротиву ЗСУ, слабне російська військова машина....яка їм постійно також загрожувала. ..
Анджей Дуда, не садитесь в Ту 134 и не посещайте смоленские аэродромы.
Збгінев Бжезінський казав те саме.