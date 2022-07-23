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Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда

дуда

Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на саммите первых леди и джентльменов.

"Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения, а Украина стала частью свободного мира", - отметил он.

Ранее Дуда говорил, что Запад не сможет вынудить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

Читайте также: Зеленский обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины со стороны Польши и союзников
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Топ комментарии
+37
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23.07.2022 19:33
+20
Дуда, поки ви по балах шастаєте, там орбан знову розійшовся не на жарт. Може вже пора піднімати питання про виключення ***** Угорщини з ЄС??
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23.07.2022 19:34
+13
Анджею Дуді-черговий респект...
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23.07.2022 19:35
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23.07.2022 19:33 Ответить
Ему сламалі задній проход, а оно как всегда прікрилось лєгєндой. Чмо.
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23.07.2022 19:43 Ответить
100%
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23.07.2022 19:33 Ответить
Дуда, поки ви по балах шастаєте, там орбан знову розійшовся не на жарт. Може вже пора піднімати питання про виключення ***** Угорщини з ЄС??
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23.07.2022 19:34 Ответить
не передбачена така процедура. максимум що можуть зробити, забрати право вето на спільні рішення, ну й заморозити фінансування
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23.07.2022 19:35 Ответить
І здравствуй, Вєнґєрская народная республіка.
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23.07.2022 19:50 Ответить
Виключити з ЄС. Із НАТО теж. Щоб Угорщина одразу стрибнула в одекабе та есенге, і таким чином отримати ще один кацапський анклав, на кшталт калініградської області. Кому таке "щастя" треба? Допоки вони в ЄС, вони гади пакостять, але на них є бодай якийсь вплив.
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23.07.2022 21:57 Ответить


Навіщо писати дурню, чи більше справ нема?
Нема механізму ні виключення із ЄС, ні з НАТО, тільки добровільний вихід.
Угорщина добровільно ніколи не піде, дуже зручно ви...ться, маючи економічну підтримку ЄС (особливо вважаючи, що власна економіка Угорщини досить слабенька), та військове прикриття НАТО.
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24.07.2022 10:35 Ответить
Анджею Дуді-черговий респект...
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23.07.2022 19:35 Ответить
А де ж тут слова Дуди, що "росія програє у війні з Україною?"
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23.07.2022 19:37 Ответить
У тебя сомнения, репоед?
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23.07.2022 20:22 Ответить
Перше повідомлення на Цензорі(котре Цензор миттю змінив) було - що "росія програє війну з Україною", у той час, як пан Дуда сказав не так (читай уважно), відсмоктувачу.
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24.07.2022 18:04 Ответить
"щоб росіяни програли з військової точки зору"

Де ще кацапня може програти з військової точки зору, як не у не війні?
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23.07.2022 22:02 Ответить
Заголок и текст вообще разные
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23.07.2022 19:38 Ответить
тільки треба ще трошки більше русофобії
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23.07.2022 19:38 Ответить
Да. Тільки через зрадників загине значно більше українців. Значно. Разів в 4-5
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23.07.2022 19:43 Ответить
Ivo

@IvoL90818725

В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро Коноплев , выпускающего противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А" и другое .

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23.07.2022 19:43 Ответить
другим новичком надышали ))
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23.07.2022 20:03 Ответить
Дуда молоток -- всі би так
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23.07.2022 19:46 Ответить
Ну чому Дуда, Джонсон чи Байден повинні бути більшими українцями, ніж наше Чмо. Воно, коли просто кривляючись читає з суфлера, то терпіти можна, коли від себе брякає, краще вуха затуляти, але коли щось підмахне на дивлячись, то надія тільки на Захід і на Бога, бо навіть до Залужного вже полізло зі своїми тупими порадами і служками.
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23.07.2022 19:46 Ответить
На жаль, гірка правда. (((
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23.07.2022 19:55 Ответить
Зепил, жалкий гундосик, который за оманских тридцать серебренников закатал ракетную программу Украины в асфальт
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23.07.2022 20:24 Ответить
Як колись співав скрипка: ДУДА ДУДА ДУДЄ ! Дякуємо, дядько так і буде.
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23.07.2022 19:46 Ответить
Я не знаю, як ми маємо перемогти, коли країною керує русня і шахраї.
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23.07.2022 19:48 Ответить
генерал Альнур Мусаев: путин - "Человек в футляре".....
https://youtu.be/EVjXxowDpUw
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23.07.2022 19:51 Ответить
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23.07.2022 19:54 Ответить
Игра слов---так должна проиграть, или проиграла? Ведь ответить не возможно на любую часть вопроса.. Ведь пока не проиграла, как бы и не должна проиграть. Абы шо.
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23.07.2022 19:56 Ответить
Путлер опять взорвет улицу Гурьянова на Мацковии а это паБеда ..останется взорвать дом на Каширском шоссе и дело в шляпе... не понадобится ни Буйнакск ни Волгодонск...а Рязань может спать спокойно...Гексоген закончился...
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23.07.2022 19:57 Ответить
Заводи в РФ з китайської сировини та електроніки клепають клепають по 10 штук ракет в день, якими безкарно обстрілюють нашу територію і ми ці заводи не можемо знищити, ані обстріляти ніхера ми не можемо, так вигравати війну Україна буде дуже довго, коли тебе вбивають, а ти не можеш відповісти... до останнього українця...
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23.07.2022 20:03 Ответить
совкодрочера Газманова покалечили в США
https://www.eg.ru/showbusiness/2392472-vsya-pravda-kak-est-rodiona-gazmanova-pokalechili-v-ssha/

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23.07.2022 20:13 Ответить
Для нашого народу дуже важлива думка пана Президента братньої нам Польщі. Але багато хто на вулиці Банкова роблять все навпаки, Совпадение!? Я не думаю
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23.07.2022 20:19 Ответить
Лукавить Анджейка....
Бо програла і Росія, і нажаль Україна серйозні втрати несе(країна не може перемагати, коли на її території війна....коли гинуть військові та цивільні, руйнується економіка, підприємства і житловий фонд міст)....

А виграли насправді поляки, литовці, латиші і естонці ...От хто справжні переможці!!!! Вчасно вступили у НАТО та ЄС...А тепер спостерігають, як завдяки відчайдушному спротиву ЗСУ, слабне російська військова машина....яка їм постійно також загрожувала. ..
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23.07.2022 20:22 Ответить
Нагадаю, в 1991 році Україна замість євроінтеграції вибрала єСєНДє.
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23.07.2022 21:35 Ответить
Не "Україна", а покійний секретар ЦК КПУ Кравчук.
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24.07.2022 05:07 Ответить
Прогиграет. Ждите. Если сами США ослабили санкции и стали закупать у РФ химические удобрения и прочее
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23.07.2022 20:30 Ответить
Правильно, по-этому больше оружия, топи там за нас в ЕС, потому что следующие будет Польша и страны Балтии
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23.07.2022 20:52 Ответить
Хоть один умный политик.
Анджей Дуда, не садитесь в Ту 134 и не посещайте смоленские аэродромы.
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23.07.2022 21:48 Ответить
аби нам ще не програти Україну Ермаку і його банді.
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23.07.2022 22:51 Ответить
Даже в Европе это понимают, что Украине нужна победа. А наша власть, хочет "окончания войны". Даже не скрывают, что спят и видят как бы быстрее капитулировать и подписать очередную туалетную бумагу и преподнести это как "победу". Россия уважает только сильного. Получили под Киевом - бежали. Получили на Змеином - бежали. Только почувствовали реальную угрозу - бежал почти весь флот аж до Новороссийска.
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23.07.2022 22:53 Ответить
Ключевое слово - мае
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23.07.2022 22:54 Ответить
Іноді треба казати як є: Росія повинна програти і за все заплатити.
Збгінев Бжезінський казав те саме.
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24.07.2022 05:11 Ответить
 
 