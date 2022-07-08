Польша и Литва готовы "к любому сценарию", - замглавы МИД Польши Вавжик

Визит президентов Польши и Литвы в район Сувалкского коридора - прямой сигнал, что страны готовы к любому сценарию, в том числе к прямой агрессии России и Беларуси

Об этом заявил замглавы МИД Польши Петр Вавжик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

7 июля президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа побывали на так называемом Сувалкском перешейке, который считается одним из наиболее вероятных участков нападения России, и посетили подразделения вооруженных сил Польши и Литвы по обе стороны литовско-польской границы.

Вавжик заявил, что одной из целей визита было показать "не только жителям этого региона, но и всем гражданам обеих стран, что этот ключевой участок безопасен", и что на нем находятся не только военные Польши и Литвы, но и НАТО, которые готовы его защищать в случае необходимости.

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Он также подчеркнул, что этот визит – "сигнал потенциальному российскому или белорусскому агрессору", что в случае нападения он встретит отпор со стороны всего Североатлантического Альянса.

Вавжик сказал, что "мы готовы к любому сценарию и в случае необходимости будем защищаться".

Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ. Эксперты американского Politico предполагали, что коридор может стать первой целью армии России, если она все же решится на прямую конфронтацию с НАТО.

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