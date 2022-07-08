РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости
4 459 25

Польша и Литва готовы "к любому сценарию", - замглавы МИД Польши Вавжик

дуда,науседа

Визит президентов Польши и Литвы в район Сувалкского коридора - прямой сигнал, что страны готовы к любому сценарию, в том числе к прямой агрессии России и Беларуси

Об этом заявил замглавы МИД Польши Петр Вавжик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

7 июля президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа побывали на так называемом Сувалкском перешейке, который считается одним из наиболее вероятных участков нападения России, и посетили подразделения вооруженных сил Польши и Литвы по обе стороны литовско-польской границы.

Вавжик заявил, что одной из целей визита было показать "не только жителям этого региона, но и всем гражданам обеих стран, что этот ключевой участок безопасен", и что на нем находятся не только военные Польши и Литвы, но и НАТО, которые готовы его защищать в случае необходимости.

Также смотрите: Литовские волонтеры отправили для ВСУ первый бронированный автомобиль скорой. ВИДЕО

Он также подчеркнул, что этот визит – "сигнал потенциальному российскому или белорусскому агрессору", что в случае нападения он встретит отпор со стороны всего Североатлантического Альянса.

Вавжик сказал, что "мы готовы к любому сценарию и в случае необходимости будем защищаться".

 Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ. Эксперты американского Politico предполагали, что коридор может стать первой целью армии России, если она все же решится на прямую конфронтацию с НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не согласится на "зеленые коридоры" для транзита грузов в Калининградскую область РФ, - советник президента

Литва (2445) Польша (8403) Дуда Анджей (754) Науседа Гитанас (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Сценарий для переговоров Польши и Литвы один: как правильно поделить между собой Кенигсбергскую область и Беларусь.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:30
+16
показать весь комментарий
08.07.2022 10:33
+10
У маленькой Литвы яйца размером с Луну.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сценарий для переговоров Польши и Литвы один: как правильно поделить между собой Кенигсбергскую область и Беларусь.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:30 Ответить
Навіщо їм ті бульбаші? Хай вони і далі займаються квітами, в них це добре виходить. Садовнікі від Бога.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:37 Ответить
Садовники-бульбаводы☝
показать весь комментарий
08.07.2022 10:47 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 12:52 Ответить
Цветочников - за урал, пускай оленеводство осваивают, а Беларусь - домой, в ВКЛ
показать весь комментарий
08.07.2022 10:52 Ответить
ну Беларусь и накуй ни кому не сдалась, а остальное это да! союзники должны договориться, что бы потом не было досадных разногласий
показать весь комментарий
08.07.2022 10:48 Ответить
Поки білоруська шляхта лизала сап"янці полякам, французам і кацапам, гинучи у війнах за їх інтереси, частина колишнього ВКЛ спустіла Ту територію мирно заселили жемайти з аукшайтами А тепер навіть "Вільно" (колишнє місто ВКЛ) стало "Вільнюсом" - столицею ******** Литви
показать весь комментарий
08.07.2022 11:59 Ответить
Хай живе Велика Литовська республіка !, Хай живе Крулєвєцьке воєводство !
показать весь комментарий
08.07.2022 18:15 Ответить
У маленькой Литвы яйца размером с Луну.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:31 Ответить
Сколько волка не корми, а у слона яйца больше☝
показать весь комментарий
08.07.2022 10:48 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 10:33 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 12:14 Ответить
Кьонексберг поділити між собою і на цьому справу вважати закритою.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:34 Ответить
Кацапів, звісно, в родную гавань депортувати.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:38 Ответить
Литовцы вроде не заинтересованы. Разберёмся.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:56 Ответить
Залякування Білорусі, раба московії не пройшов. Калінанград, а точніше Кьонінсберг ніхто розблоковувати не буде, а на військові дії кацапи, тим більше бульбаші не підуть, їх армії застрягли в Донейькій і Луганській області, частково в Запорізькій і Херсонській. Їх потенціала вистачить максимум на пів року і здохнуть. Куди їм до польської армії, яка армію розбудовувала, а не дороги.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:35 Ответить
Дороги тоже
показать весь комментарий
08.07.2022 11:58 Ответить
Це я розумію, я мав на увазі, що наш спеціально шроші закатав в дороги, щоб не витрачати на армію. А тепер і думай, спеціально чи по-дурості?
показать весь комментарий
08.07.2022 12:14 Ответить
Тримайтесь браття . Не давайте кацапні себе залякати .
Та не така вона вже й грізна , там більше понтів .. .
показать весь комментарий
08.07.2022 10:36 Ответить
Головне - не давайте їм можливості вести воєнні діх на вашій території,відразу атакуйте їхню.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:07 Ответить
Литва то може й сильна, але з звичайних навчань літаків, люди обсіралися... значить не так вони й готові... звісно, поки не переживеш о четвертій ранку бомбування свого міста, готовим ніколи не будеш, але все ж... ми самі не були готові 24ого лютого, але в нас ніхто не питав, напали й бомбили... тому людям там треба настроюватись на третю світову, бо вона вже йде, і від бажання сховатись у *домік* і сподівань що закінчиться в Україні все, не допоможе морально підготуватися, до невідоворотнього.
Третя світова вже йде - підручники з історії вже пишуться, в осі зла - росія китай туреччина іран
показать весь комментарий
08.07.2022 11:17 Ответить
Польща , Литва починайте готувати порох і збройні сили , вам прийдеться воювати разом з нами , тому не втрачайте час
показать весь комментарий
08.07.2022 13:06 Ответить
Я оптимист и дряблым ****** меня не напугать. Я на неделю забронировал себе номер в гостевом доме и хозяева пообещали в случае чего взять на мою долю если не Джавелин, то что-то стреляющее. (Мне не дадут, я гражданин Латвии, а не Литвы.) Не люблю, когда мне отдых портят.
показать весь комментарий
08.07.2022 14:26 Ответить
В смысле забронировал номер в районе "Сувалкского корридора".
показать весь комментарий
08.07.2022 14:27 Ответить
 
 