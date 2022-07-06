Литовские волонтеры отправили для ВСУ первый бронированный автомобиль скорой. ВИДЕО

Литовские волонтеры отправили для нужд ВСУ первый бронированный автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Ivanule drift

В сообщении отмечается: "Модернизированные скорые - для фронта. Поздравляю всех! Слава Украине! Сегодня особый день, отправляем на фронт первую бронированную скорую.

Нам было важно создать автомобиль, удобный и эффективный в своей эксплуатации, поэтому при модернизации автомобиля мы учли потребности военных ВСУ, которые поделились своим опытом по использованию техники непосредственно в самом центре боевых действий.

Кроме того, нам даже удалось превзойти первоначальные планы и создать более крепкую броню, которая способна выдержать прямое попадание из стрелкового оружия! Благодаря этому повышается уровень безопасности при транспортировке раненых.

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Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров Elesa+Ganter, которые оказали значительную помощь в модернизации скорых. Мы ведем совместную борьбу за свободу и мир и будем поддерживать Украину к победе!

В рамках волонтерской деятельности мы уже передали на нужды ВСУ около 20 бронированных легковых автомобилей и сегодня отправляем первую модернизированную машину скорой помощи, которая поможет спасать жизнь украинских бойцов. Счастлив, что совместными усилиями волонтеров нам удалось расширить деятельность и напрямую помочь украинцам, защищающим свою страну. Будем продолжать работать и уже приступили к работе следующий проект! Верю, что совсем скоро десятки таких автомобилей будут помогать военным на востоке и юге Украины".





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