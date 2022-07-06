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Литовские волонтеры отправили для ВСУ первый бронированный автомобиль скорой. ВИДЕО

Литовские волонтеры отправили для нужд ВСУ первый бронированный автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Ivanule drift

В сообщении отмечается: "Модернизированные скорые - для фронта. Поздравляю всех! Слава Украине! Сегодня особый день, отправляем на фронт первую бронированную скорую.

Нам было важно создать автомобиль, удобный и эффективный в своей эксплуатации, поэтому при модернизации автомобиля мы учли потребности военных ВСУ, которые поделились своим опытом по использованию техники непосредственно в самом центре боевых действий.

Кроме того, нам даже удалось превзойти первоначальные планы и создать более крепкую броню, которая способна выдержать прямое попадание из стрелкового оружия! Благодаря этому повышается уровень безопасности при транспортировке раненых.

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Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров Elesa+Ganter, которые оказали значительную помощь в модернизации скорых. Мы ведем совместную борьбу за свободу и мир и будем поддерживать Украину к победе!

В рамках волонтерской деятельности мы уже передали на нужды ВСУ около 20 бронированных легковых автомобилей и сегодня отправляем первую модернизированную машину скорой помощи, которая поможет спасать жизнь украинских бойцов. Счастлив, что совместными усилиями волонтеров нам удалось расширить деятельность и напрямую помочь украинцам, защищающим свою страну. Будем продолжать работать и уже приступили к работе следующий проект! Верю, что совсем скоро десятки таких автомобилей будут помогать военным на востоке и юге Украины".


Литовские волонтеры отправили для ВСУ первый бронированный автомобиль скорой 01

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Литва (2460) волонтеры (2633) скорая (366)


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Топ комментарии
+22
Навіть не знаю як висловити вдячність литовським братам.
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06.07.2022 19:45
+21
непогано! молодці! тиснем краба!✌
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06.07.2022 19:42
+17
Литовським волонтерам-респект...
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06.07.2022 19:46
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непогано! молодці! тиснем краба!✌
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06.07.2022 19:42 Ответить
Респект та щира подяка лисовим браттям!! Вітання з Днем жержавності!! Слава,Лиєтуве!!!))
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06.07.2022 20:03 Ответить
Навіть не знаю як висловити вдячність литовським братам.
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06.07.2022 19:45 Ответить
Литовським волонтерам-респект...
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06.07.2022 19:46 Ответить
Дякуємо. Щиро.
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06.07.2022 19:48 Ответить
Didelis ačiu už pagalba, братья литовцы!
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06.07.2022 19:51 Ответить
Vielen Dank!
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06.07.2022 19:59 Ответить
Спасибо, Братья!!!!
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06.07.2022 20:00 Ответить
Созданный на основе краудфандинга боевой беспилотник Bayraktar BH2, предназначенный для Украины, доставлен в Литву
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06.07.2022 20:20 Ответить
дякуємо... ви таки неперевершені !!!!
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06.07.2022 20:27 Ответить
Ačiū
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06.07.2022 20:41 Ответить
 
 