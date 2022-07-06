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Литовські волонтери відправили для ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої. ВIДЕО

Литовські волонтери відправили для потреб ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Ivanule drift

У повідомленні зазначається: "Модернізовані швидкі - для фронту. Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні особливий день, відправляємо на фронт першу броньовану швидку.

Нам було важливо створити автомобіль, зручний та ефективний у своїй експлуатації, тому під час модернізації авто ми врахували потреби військових ЗСУ, які поділилися своїм досвідом з використання техніки безпосередньо у самому центрі бойових дій.

Крім того, нам навіть вдалося перевершити початкові плани та створити міцнішу броню, яка здатна витримати пряме влучання зі стрілецької зброї! Завдяки цьому підвищується рівень безпеки під час транспортування поранених.

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Окремо хочу подякувати нашим партнерам Elesa+Ganter, які надали значну допомогу в модернізації швидких. Ми ведемо спільну боротьбу за свободу і мир, та підтримуватимемо Україну до перемоги!

У рамках волонтерської діяльності ми вже передали на потреби ЗСУ близько 20 броньованих легкових автомобілів та сьогдні відправляємо першу модернізовану машину швидкої допомоги, яка допомагатиме рятувати життя українських бійців. Щасливий, що спільними зусиллями волонтерів нам вдалося розширити діяльність та безпосередньо допомогти українцям, які боронять свою країну. Будемо продовжувати працювати та вже взяли до роботи наступний проєкт! Вірю, що зовсім скоро десятки таких автомобілів допомагатимуть військовим на сході та півдні України".


Литовські волонтери відправили для ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої 01

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Автор: 

Литва (2397) волонтери (1332) швидка (266)


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Топ коментарі
+22
Навіть не знаю як висловити вдячність литовським братам.
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06.07.2022 19:45
+21
непогано! молодці! тиснем краба!✌
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06.07.2022 19:42
+17
Литовським волонтерам-респект...
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06.07.2022 19:46
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непогано! молодці! тиснем краба!✌
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06.07.2022 19:42 Відповісти
Респект та щира подяка лисовим браттям!! Вітання з Днем жержавності!! Слава,Лиєтуве!!!))
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06.07.2022 20:03 Відповісти
Навіть не знаю як висловити вдячність литовським братам.
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06.07.2022 19:45 Відповісти
Литовським волонтерам-респект...
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06.07.2022 19:46 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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06.07.2022 19:48 Відповісти
Didelis ačiu už pagalba, братья литовцы!
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06.07.2022 19:51 Відповісти
Vielen Dank!
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06.07.2022 19:59 Відповісти
Спасибо, Братья!!!!
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06.07.2022 20:00 Відповісти
Созданный на основе краудфандинга боевой беспилотник Bayraktar BH2, предназначенный для Украины, доставлен в Литву
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06.07.2022 20:20 Відповісти
дякуємо... ви таки неперевершені !!!!
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06.07.2022 20:27 Відповісти
Ačiū
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06.07.2022 20:41 Відповісти
 
 