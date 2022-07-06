Литовські волонтери відправили для ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої. ВIДЕО

Литовські волонтери відправили для потреб ЗСУ перший броньований автомобіль швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Ivanule drift

У повідомленні зазначається: "Модернізовані швидкі - для фронту. Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні особливий день, відправляємо на фронт першу броньовану швидку.

Нам було важливо створити автомобіль, зручний та ефективний у своїй експлуатації, тому під час модернізації авто ми врахували потреби військових ЗСУ, які поділилися своїм досвідом з використання техніки безпосередньо у самому центрі бойових дій.

Крім того, нам навіть вдалося перевершити початкові плани та створити міцнішу броню, яка здатна витримати пряме влучання зі стрілецької зброї! Завдяки цьому підвищується рівень безпеки під час транспортування поранених.

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Окремо хочу подякувати нашим партнерам Elesa+Ganter, які надали значну допомогу в модернізації швидких. Ми ведемо спільну боротьбу за свободу і мир, та підтримуватимемо Україну до перемоги!

У рамках волонтерської діяльності ми вже передали на потреби ЗСУ близько 20 броньованих легкових автомобілів та сьогдні відправляємо першу модернізовану машину швидкої допомоги, яка допомагатиме рятувати життя українських бійців. Щасливий, що спільними зусиллями волонтерів нам вдалося розширити діяльність та безпосередньо допомогти українцям, які боронять свою країну. Будемо продовжувати працювати та вже взяли до роботи наступний проєкт! Вірю, що зовсім скоро десятки таких автомобілів допомагатимуть військовим на сході та півдні України".





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