"Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты
НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа правительства согласовать выплаты по ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАК.
"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" владельцам еврооблигаций", - говорится в пресс-релизе компании.
В НАК напомнили, что Кабинет Министров Украины 21 июля, действуя как общее собрание акционеров, обязал должностных лиц компании согласовывать с ним любые соглашения по еврооблигациям.
В официальном письме правительству компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и страны в случае "жесткого дефолта" в отношении них.
По данным НАК, в свою очередь Кабмин не предоставил должностным лицам компании разрешение выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022 г.), а также процентов (по выпуску 2024 г.).
"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - резюмируют в пресс-релизе.
Пожалуйста, подождите...
Платить запрещают
только нафтогаз захапал почти всех бытовых потребителей... так начинается кордебалет...
Головою треба було 2019 думати.Тільки ринкові ціни дають право вижити і заробляти а інакше банкрут.Пояснюю газу може не бути взагалі або на декілька годин в день бо дурні вибрали дурнів керувати ними.До 2019 були гроші на субсидії а зараз зуськи бо тільки Бені списують борги мільярдами а холопи їх не турбують.По тій самій причині Зелений вивіз своїх батьків і дружину з дітьми до 24 лютого з України.Думайте.
Ти думаєш чому почалася така турбуленція в світі? Тому що людей стало забагато, ресурсів вже на всіх не вистачає і розподіл цих ресурсів починає не задовільняти багато держав. І різні Ковіди лише підштовхнули до початку нового світового розподілу. Розвинуті країни нервують навіть при втраті 1-2% ВВП, а нові країни хочуть взяти під контроль старі потоки ресурсів (фансовиї, сировини, технології, людські ресурсі та інше).
На наших очах починається закат одних і піднесення інших, війни да зміна лідерів. І це буде продовжуватись до того моменту, коли будуть створені нові правила гри, нові організації (а не ООН), які зможуть врегулювати основні критичні питання, в тому числі і глобальний розподіл ресурсів.
Що це таке за дурня.Скажімо ось у вас в катарі забагато газу дайте його нам? А в нас багато хліба віддайте його їм?Реальність більше сурова немає грошей купувати якщо в тебе цього немає то ти це не отримуєш, тобто в якихось обставинах помирають люди.Так пройде регулювання чисельності населення яке не має ресурсів все справедливо хоч і жорстоко згоден.А що робити як Індія, Індонезія Бангладеш країни Африки і багато інших мають завелике населення і воно продовжує рости! Рано чи пізно буде нехватка ресурсів в багато де це вже є.В нашому питанні немає грошей на газ купувати на ринку то маємо обходитися своїм або будемо без газу крапка.Обирайте розумну владу думайте.Ви ж на базарі не скажеш а у вас картопля задорога бо я заробляю мало то продайте мені її за третину ціни
Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на $5 млрд.
Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько $6 млрд. Водночас центробанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%.
Збереження військових витрат призведе до того, що восени уряд знову закінчить гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022 р. складе 22% ВВП, або близько $50 млрд. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні близько $38 млрд, але поки що виділили лише $12,7 млрд. https://t.me/Sharpreview/15895
Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської Abrdn: "Якщо вони витратить свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити - солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Це майже катастрофа."
Но Кабиин запрещает платить
Нафтогазом керує істота, яка погодилась бути слухняною шісткою. Та й інозамців в наглядовій раді більше немає, тільки представники бені та дерьмака.
Все, як мріялось мудрому наріду.
Як у квартири багатоповерхового будинку встановити піч-буржуйку?
Гадаю цієї зимою це дуже знадобиться.
Є держава. В більш ніяких прокладок бути немає
*********** коломой гази
@freeukrman
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https://twitter.com/freeukrman/status/1551992811439939585 12 мин
Але дефолт то не страшно, Коломойський підтвердить. А різні «експерти» нам зараз все пояснять як це прекрасно.
Не треба буть великим бізнесменом, щоб порахувати вигоду: у нас 8 гривень, у них - 1 євро.
Безліч махінацій, як списати газ у нас по 8 гривень і продати, де він дорожче.
Бійня за наш "дешевий газ" буде ще та.
Зараз, хто не в курсі, перед опалювальним сезоном вже почався "кардибалєт" (є вже банкрути!) на ринку енергоносіїв! А тут ще місяць перед цим МОН заявляє про відкриття офлайн навчання (при ковідафері був карантин, а при сьогоднішній загрозі життя - ні!).
Якщо зараз Нафтогаз "порозриває" договора із бюджетниками...то хто буде постачати газ?! Цю тему потрібно вивчити досконаліше бо "щось тут не то"!
А Фірташу пробачили 60 млрд грн
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
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Всего за три года сделать из прибыльной кампании банкрота!
Мудрое зеленое руководство....
Вчера многие удивились, когда "Нафтогаз" Украины объявил о дефолте. Кабмин Шмыгаля не разрешил компании выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Как так произошло? Талантливый менеджмент. Но началось все тогда, когда руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко фактически отдал два миллиарда долларов компании, которые были предназначены для покупки газа, на "Велике крадівництво". Вот с этого момента участь "Нафтогаза" была предопределена. Талантливое руководство государства поставило не менее талантливого Витренко и этим убило реформу корпоративного управления вместе с самим "Нафтогазом". А теперь представьте, что происходит со всей остальной экономикой Украины под контролем талантливых руководителей с Банковой и Грушевского. Теперь вы знаете, что будет дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=rj8O0io4LEc
Хороший ход получился:
1) Разрушаешь корпоративную реформу - выпихиваешь наб.совет из компании (ссоришься с западом)
2) Ставишь порулить "своего" хлопца
3) Прощаешь Фирташу все долги перед Нафтогазом
4) Сливаешь иск по Укрнафте в пользу Коломойского
- начинается война -
5) Банкротишь Нафтогаз