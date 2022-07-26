РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11422 посетителя онлайн
Новости
12 060 83
дефолт (435) Кабмин (13505) Нафтогаз (3062)

"Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты

нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа правительства согласовать выплаты по ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАК.

"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" владельцам еврооблигаций", - говорится в пресс-релизе компании.

В НАК напомнили, что Кабинет Министров Украины 21 июля, действуя как общее собрание акционеров, обязал должностных лиц компании согласовывать с ним любые соглашения по еврооблигациям.

В официальном письме правительству компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и страны в случае "жесткого дефолта" в отношении них.

По данным НАК, в свою очередь Кабмин не предоставил должностным лицам компании разрешение выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022 г.), а также процентов (по выпуску 2024 г.).

"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - резюмируют в пресс-релизе.

Читайте также: "Нафтогазу" поставлена задача иметь 19 млрд кубов газа к отопительному сезону, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
начинается....
только нафтогаз захапал почти всех бытовых потребителей... так начинается кордебалет...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:45
+15
Дайте ему еще сто дней.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:46
+14
Очікувано.
Нафтогазом керує істота, яка погодилась бути слухняною шісткою. Та й інозамців в наглядовій раді більше немає, тільки представники бені та дерьмака.
Все, як мріялось мудрому наріду.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... іпав іжак гадюку ...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:41 Ответить
бонусы свои пусть отдают на погашение уродцы
показать весь комментарий
26.07.2022 20:42 Ответить
Деньги есть

Платить запрещают
показать весь комментарий
26.07.2022 20:46 Ответить
А де наш ,український газ ?!!! Знову починають каламутити воду бандюки !!!
показать весь комментарий
26.07.2022 21:41 Ответить
Дайте ему еще сто дней.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:46 Ответить
Ему будет 15 лет за госизмену
показать весь комментарий
26.07.2022 21:24 Ответить
и за много-кратное нарушение Конституции Украины
показать весь комментарий
26.07.2022 22:30 Ответить
Не тешьте себя иллюзиями. У электората зеленского телевизор заменяет мозг, а там зеленский - герой и лидер демократического мира. Его избиратели, из тех, кто остался, а не рванул в Европу, в силу своего склада ума не могут видеть причинно-следственные связи, делать выводы и признавать ошибки. Они снова радостно за него проголосуют. А количество противников зеленского с каждым днем сокращается на полях войны, где они в первых рядах.
показать весь комментарий
26.07.2022 23:23 Ответить
начинается....
только нафтогаз захапал почти всех бытовых потребителей... так начинается кордебалет...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:45 Ответить
Нічого він не захапав, просто інших дебілів продавати газ населенню по 220$, коли цей газ коштує зараз 2000 нема))) тут або треба піднімати ціни до реальних, або не поставляти товар, але не працювати у збиток, як це робить Нафтогаз.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:51 Ответить
У нас в Краматорске отопления не будет зимой вообще, а вам удачи платить по 2к долларов за газ. Уверен конкретно для тебя это копеечные расходы.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:00 Ответить
Люди самі будуть вибирати, чим їм опалювати, електрикою, газом, вугіллям, дровами..., але все це має мати реальну ціну, яка сформована на основі пропозиції та попиту.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:15 Ответить
аха..ото люди вирішили, ТЕЦ погодились на чому будуть працювати
показать весь комментарий
26.07.2022 22:04 Ответить
что ты несешь? как ты можешь выбирать если в квартире только газовое централизированное отопление? куда дрова пихать? в духовку?
показать весь комментарий
26.07.2022 22:32 Ответить
Стесняюсь спросить: а сколько стоит газ украинской добычи?
показать весь комментарий
26.07.2022 22:18 Ответить
это тот, который из Роттердама ?
показать весь комментарий
27.07.2022 02:31 Ответить
Піднімайте ціни для споживачів до рівня ринкових європейських і все буде нормально..., а то продавати газ споживачам по 220$ при тому купувати по 1500-1900$ такі компанії довго не живуть...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:47 Ответить
їбанько?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:55 Ответить
може спочатку підняти зп до рівня європейського??
показать весь комментарий
26.07.2022 20:56 Ответить
то піднімай, хто тобі не дає
показать весь комментарий
26.07.2022 20:59 Ответить
при чому тут зарплати до ціни товару, продавців хліба в супермаркеті зарплати споживачів не цікавлять.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:01 Ответить
Согласен, руководство Нафтогаза должно премии в 10 лямов баксов каждый месяц получать!
показать весь комментарий
26.07.2022 21:04 Ответить
за такі премії потрібно розстрілювати, зрозуміло, що це корупційна складова.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:12 Ответить
а ціну можна і у 200 тис. баксів за куб вмантулити. а якщо завтра вам хліб по 2 тис. грн за буханець буде? без гіперінфляції, що скажете??
показать весь комментарий
26.07.2022 22:08 Ответить
Ага зарплату підняти спочатку....
Головою треба було 2019 думати.Тільки ринкові ціни дають право вижити і заробляти а інакше банкрут.Пояснюю газу може не бути взагалі або на декілька годин в день бо дурні вибрали дурнів керувати ними.До 2019 були гроші на субсидії а зараз зуськи бо тільки Бені списують борги мільярдами а холопи їх не турбують.По тій самій причині Зелений вивіз своїх батьків і дружину з дітьми до 24 лютого з України.Думайте.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:25 Ответить
Ринкові ціни нереальні, тому що умовно кажучи наш водій отримає в рази меншу зарплатню за одну ж і ту роботу в Україні, яку зробить водії в Франції. Але ціна на один товар для нього буде такою ж як і в Франції? Без врегульовання ключових (не всіх) товарів ніхто не зможе підтримувати робочу економічну модель в державі. Чисто ринкова економіка можлива лише в тому випадку, коли ти виробник дефіцитного товару (нафта, чіпи і т.п.) чи ти контролюєш фінансову систему і через це можеш штучно накачати економіку.

Ти думаєш чому почалася така турбуленція в світі? Тому що людей стало забагато, ресурсів вже на всіх не вистачає і розподіл цих ресурсів починає не задовільняти багато держав. І різні Ковіди лише підштовхнули до початку нового світового розподілу. Розвинуті країни нервують навіть при втраті 1-2% ВВП, а нові країни хочуть взяти під контроль старі потоки ресурсів (фансовиї, сировини, технології, людські ресурсі та інше).

На наших очах починається закат одних і піднесення інших, війни да зміна лідерів. І це буде продовжуватись до того моменту, коли будуть створені нові правила гри, нові організації (а не ООН), які зможуть врегулювати основні критичні питання, в тому числі і глобальний розподіл ресурсів.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:39 Ответить
Ніхто не підє на те що якась ООН буде рівно розподіляти ресурси
Що це таке за дурня.Скажімо ось у вас в катарі забагато газу дайте його нам? А в нас багато хліба віддайте його їм?Реальність більше сурова немає грошей купувати якщо в тебе цього немає то ти це не отримуєш, тобто в якихось обставинах помирають люди.Так пройде регулювання чисельності населення яке не має ресурсів все справедливо хоч і жорстоко згоден.А що робити як Індія, Індонезія Бангладеш країни Африки і багато інших мають завелике населення і воно продовжує рости! Рано чи пізно буде нехватка ресурсів в багато де це вже є.В нашому питанні немає грошей на газ купувати на ринку то маємо обходитися своїм або будемо без газу крапка.Обирайте розумну владу думайте.Ви ж на базарі не скажеш а у вас картопля задорога бо я заробляю мало то продайте мені її за третину ціни
показать весь комментарий
26.07.2022 22:56 Ответить
Газ віддали різним офшорним підармонам, підармони кажуть-грошей нема... Такий секс.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:04 Ответить
По перше в нас частина газу власного видобутку. По друге, ніхто газ за такою ціною не купує. Більшість компаній в Европі має довгострокові контракти. Хто заважав владі шукати якісь альтернативи? Чому акціонери і менеджери збиткової компанії отримують величезні дивіденди. Ціни на газ підскочили через визваною війною кризою. А банкрутство Нафтогазу передрікали ще до здорожчення газу.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:41 Ответить
шавки газовых контор вроде тебя - идут на х@й вместе с вашими хозяевами
показать весь комментарий
26.07.2022 21:53 Ответить
они же сами и держатели этих расписок, хотят банально вывести деньги на шикарне життя
показать весь комментарий
26.07.2022 20:48 Ответить
У кабміна Шмигаля утворилася дірка на 22% ВВП.

Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на $5 млрд.

Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько $6 млрд. Водночас центробанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%.

Збереження військових витрат призведе до того, що восени уряд знову закінчить гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022 р. складе 22% ВВП, або близько $50 млрд. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні близько $38 млрд, але поки що виділили лише $12,7 млрд. https://t.me/Sharpreview/15895

Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської Abrdn: "Якщо вони витратить свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити - солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Це майже катастрофа."
показать весь комментарий
26.07.2022 20:49 Ответить
Ну так займіть у мами коблєва, можна таксувати на новеньких бентлі. А найголовніше, чого таку стратегічно важливу організацію як нафтогаз очолює синок ї***тої вітренко, яка багато років пропагувала в Україні руський мір, влаштовувала мітинги проти нато ?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:50 Ответить
удивляют дураки вроде тебя. ты новость ВООБЩЕ читал? или в носу ковырялся?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:51 Ответить
О, полізли боти, захищати своїх хазяїв-паразитів. Всі ці єврооблігації скупляють наші олігархи можновладці та їх приближені і продовжують мародерити країну. У нас ціла країна на межі зникнення, кожна лишня копійка повинна бути вкладена в ЗСУ. Тому пішов за кораблем руськоязична скотина.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:12 Ответить
При Коболєві Нафтогаз сплачував мільярдні податки і був головним наповнювачем бюджету України.... Але ж тобі більше зелене лайно подобається, чи ти був "гдє-то посрєдінє", тому жери і не чавкай...
показать весь комментарий
26.07.2022 23:25 Ответить
Дурепо, вся суть нафтогазу здирати гроші з населення за газ по завищеним в рази тарифам та перерозподілити надприбутки між бюджетом, своїм керівництвом та "закордонними інвесторами", більшість з яких наші ж олігархи та можновладці. Прочитай новину, про податки там ні слова. Країна стоїть на межі виживання, а мародери продовжують її добивати. Буде перемога, будуть виплати, не вистоїмо всі ці фінансові рейтинги,зобов"язання будуть до дупи. Тому всі ресурси на ЗСУ,а кому не подобається - той може йти за кораблем.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:42 Ответить
А хто ж назначив такого голову Нафтгаза, що довів його до дефолту?
показать весь комментарий
26.07.2022 20:51 Ответить
Деньги есть, все нормально

Но Кабиин запрещает платить
показать весь комментарий
26.07.2022 20:52 Ответить
Гроші є на папері а по факту ....
показать весь комментарий
26.07.2022 21:49 Ответить
о, еще один гений мысли...
показать весь комментарий
26.07.2022 20:52 Ответить
Якщо компанія купує товар по візьмім 1000$, а змушена його продавати по 220$ цей шлях веде тільки до дефолту... не залежно хто нею буде управляти
показать весь комментарий
26.07.2022 20:55 Ответить
А де можна подивитися розрахунки вартості? Скільки добули власного газу , яка його собівартість ? Чому ця інформація при кожному презі- найбільша, державна таємниця. Тільки сотні говорящих голів від газової мафії розказують населенню про ринкові ціни та страшенні збитки.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:17 Ответить
Поверніть Коболева, досить вже цієї куйні. Вітренка у тюрму!
показать весь комментарий
26.07.2022 20:51 Ответить
Песец подкрался не заметно
показать весь комментарий
26.07.2022 20:53 Ответить
Очікувано.
Нафтогазом керує істота, яка погодилась бути слухняною шісткою. Та й інозамців в наглядовій раді більше немає, тільки представники бені та дерьмака.
Все, як мріялось мудрому наріду.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:02 Ответить
Хто брав, і для кого, - ті нехай і віддають. Прошу пана прямувати за кормою відомої ********.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:55 Ответить
Дехто прибутковий Нафтогаз під час війни перетворив у другий "приватбанк", але то таке, Зеля прикриє як Беню.
показать весь комментарий
26.07.2022 20:58 Ответить
Хто підкаже:
Як у квартири багатоповерхового будинку встановити піч-буржуйку?
Гадаю цієї зимою це дуже знадобиться.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:00 Ответить
Нічого нового вигадувати не треба, подивись на конструкцію кахельних пічок, якими опалювали квартири в Києві і Львові... до революції і газопостачання, в них спалювали дрова, вугілля, трубу виведеш на вулицю і вперед.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:10 Ответить
Дуже гарна порада, особливо в помешканнях з купою речей із легкозаймистого пластику, синтетики та утеплених піностиролом. Вже бачу як жителі багатоповерхівок їдуть до низу у ліфті з відеречками попелу, а до верху з пакетом вугілля або в"язанкою хмизу.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:26 Ответить
Ну, вообще-то, киевская власть не дает потребителям разрешений даже на отключение от так называемых услуг по теплоснабжению компаний монополистов. А вариант замены на отопление керамическими обогревателями, которые уже успешно эксплуатируются в десятках тысяч квартир киевлян, чиновников из КГГА тоже не устраивает: они теряют миллионные взятки за обслуживание компании-монополиста Киевтеплоэнерго.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:20 Ответить
Ну при этой нашей продажной, безнадежно коррупированной власти, никогда не дадут разрешений на установке индивидуального отопления в многоквартирных домах. Даже электрического. Здесь идет речь о многомиллиардных прибылях, разве пойдут на их потерю всякие ахметовы, калломойские....
показать весь комментарий
26.07.2022 22:17 Ответить
список держателей Аблігацій оголоси. Сам там точно є. Чого б така настирливість. Іде війна. а це чмо. віддайте девіденди.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:09 Ответить
Ну так ліквідуйте нах цю кантору

Є держава. В більш ніяких прокладок бути немає
*********** коломой гази
показать весь комментарий
26.07.2022 21:10 Ответить
Аза який *** купили броньовані авто для нафтогазу на те гроші були ***
показать весь комментарий
26.07.2022 21:12 Ответить
ДревляниН

@freeukrman

·

https://twitter.com/freeukrman/status/1551992811439939585 12 мин

Але дефолт то не страшно, Коломойський підтвердить. А різні «експерти» нам зараз все пояснять як це прекрасно.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:21 Ответить
Таки Юлька правду казала про Нафтогаз? А її тут обгавкали.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:28 Ответить
Как же не обгавкать если она мешает бабло качать...
показать весь комментарий
27.07.2022 05:08 Ответить
Як виявилось, керувати країною, це не х**м на роялі грати.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:32 Ответить
Пригада коментар дописувача з Молдови під іншою новиною, де він говорив, що у них ціна куба газу для населення 1 євро.
Не треба буть великим бізнесменом, щоб порахувати вигоду: у нас 8 гривень, у них - 1 євро.
Безліч махінацій, як списати газ у нас по 8 гривень і продати, де він дорожче.
Бійня за наш "дешевий газ" буде ще та.
показать весь комментарий
26.07.2022 21:41 Ответить
Хорошо это или плохо, но у меня этих облигаций нет, но я точно знаю, что прочитав это, вспомнил бы одну премию в 20 лямов для мамуси в Америци
показать весь комментарий
26.07.2022 21:47 Ответить
Цікаво...В минулому році ціна газу перед опалювальним сезоном взлетіла до небес - був повний саботаж в закупівлях газу на прозоро (тендери в бюджетних установах не відбувалися із-за відмови взагалі приймати участь)...Потім бюджетні установи заключили договора на пряму з Нафтогазом по фіксованій ціні (Увага!!!) на два роки (до кінця цього року!).
Зараз, хто не в курсі, перед опалювальним сезоном вже почався "кардибалєт" (є вже банкрути!) на ринку енергоносіїв! А тут ще місяць перед цим МОН заявляє про відкриття офлайн навчання (при ковідафері був карантин, а при сьогоднішній загрозі життя - ні!).
Якщо зараз Нафтогаз "порозриває" договора із бюджетниками...то хто буде постачати газ?! Цю тему потрібно вивчити досконаліше бо "щось тут не то"!
показать весь комментарий
26.07.2022 21:57 Ответить
За этим информационным шумом и скандалом вокруг "технического дефолта" скрывается стремление покрыть безудержную коррупцию, баснословные прибыли теплогенерирующих компаний. Никто никогда не делал аудита работы Киевтеплоэнерго, например. Никто не проверял, как и почему образуются эти никак не обоснованные тарифы - все кулуарно и небескорыстно решатся несколькими чиновниками КГГА. Размеры вывода денег из Киевтеплоэнерго через подконтрольные фирмочки-однодневки исчисляется миллиардами гривень. Но, заметьте, сюда никогда не придет НАБУ, ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, МВД... У всех на повестке дня "война". А то, что годами идет необьявленная война этих компаний-аферистов с беззащитными потребителями в условиях монолий, украинским властям нет никакого дела. "Война все спишет"?
показать весь комментарий
26.07.2022 22:13 Ответить
Что по этому поводу скажут Шмыга и Зеля ?
показать весь комментарий
26.07.2022 22:16 Ответить
Шмыга отработает деньги ахметова и прохрюкает, что "все нормально, верным курсом идем, товарищи"; некто Зеля снимет очередной видос: что "впереди освобождение территорий, а потом, после войны, начнем разбираться"; еще есть такой персонаж Кличко, этот умник расскажет, что "если воду не подогреть, то в квартире будет холодно". Это все, что вы хотели знать про украинскую и киевскую власть.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:23 Ответить
Да, и еще каждый из этих забавников добавит, что "после войны Украина станет другой". А пока надо потерпеть .
показать весь комментарий
26.07.2022 22:24 Ответить
ціна питання була лише: 335 млн. $ і 45 млн. €.
А Фірташу пробачили 60 млрд грн
показать весь комментарий
26.07.2022 22:29 Ответить
Це другий фронт зелених проти України, не зможуть на війні - зможуть у тилу.
показать весь комментарий
26.07.2022 22:34 Ответить
а платити " менеджерам вищого гатунку" лямами $$ на нові бентлі та кубіки гроші є???
показать весь комментарий
26.07.2022 23:06 Ответить
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
показать весь комментарий
26.07.2022 23:18 Ответить
Нафтогаз грабує народ України тарифами
!
показать весь комментарий
26.07.2022 23:28 Ответить
Класс!!
Всего за три года сделать из прибыльной кампании банкрота!
Мудрое зеленое руководство....
показать весь комментарий
26.07.2022 23:58 Ответить
Нацярували ....
показать весь комментарий
27.07.2022 00:02 Ответить
давно пора!
показать весь комментарий
27.07.2022 00:07 Ответить
вроде как компания акционерная и вроде как прям всем украинцам что-то продает, и вроде как государственная, и вроде как земли занимает дохрена, а акций вроде как у большинства украинцев нету (да и не было) и влиять никак не получается, даже какие-то наглядовые рады пришлось придумать, чтобы хоть видимость процесса создали, и какие-то нкреки, чтобы прям народ совсем до конца не добить, только дешевле было бы деньги прям в печке палить, наверное. и так почему-то со всеми "убыточными" бывшими госкомпаниями особенно ресурсными. капитализм какой-то тухлый прямо так сказать, за 30 лет не смогли. точнее не захотели. хотя может и захотели и смогли, только за такое нужно сажать надолго и с конфискацией всех причастных.
показать весь комментарий
27.07.2022 00:39 Ответить
В Україні достатньо газу для забезпечення двох Україн. Але бариги коло газових свердловин знову займаються мародерством. Сьогодні потрібно приставити ТРО коло цих свердловин і почати моніторити видобуток українського газу, а злодіїв розстріляти.
показать весь комментарий
27.07.2022 06:22 Ответить
Мамуля Наташа збідніла, проживаючи у ненависних для неї США, вимагає докапітолізації.
показать весь комментарий
27.07.2022 07:06 Ответить
а нужна ли вообще была эта потрепанная прокладка в нефтегазовом бизнесе...
показать весь комментарий
27.07.2022 07:20 Ответить
Березовый сок, [27.07.2022 9:01]
Вчера многие удивились, когда "Нафтогаз" Украины объявил о дефолте. Кабмин Шмыгаля не разрешил компании выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Как так произошло? Талантливый менеджмент. Но началось все тогда, когда руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко фактически отдал два миллиарда долларов компании, которые были предназначены для покупки газа, на "Велике крадівництво". Вот с этого момента участь "Нафтогаза" была предопределена. Талантливое руководство государства поставило не менее талантливого Витренко и этим убило реформу корпоративного управления вместе с самим "Нафтогазом". А теперь представьте, что происходит со всей остальной экономикой Украины под контролем талантливых руководителей с Банковой и Грушевского. Теперь вы знаете, что будет дальше.
показать весь комментарий
27.07.2022 09:27 Ответить
Нафтогаз знову у дефолті - рекордсмен України.
https://www.youtube.com/watch?v=rj8O0io4LEc

Хороший ход получился:

1) Разрушаешь корпоративную реформу - выпихиваешь наб.совет из компании (ссоришься с западом)

2) Ставишь порулить "своего" хлопца

3) Прощаешь Фирташу все долги перед Нафтогазом

4) Сливаешь иск по Укрнафте в пользу Коломойского

- начинается война -

5) Банкротишь Нафтогаз
показать весь комментарий
27.07.2022 21:19 Ответить
 
 