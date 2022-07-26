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дефолт (203) Кабмін (13940) Нафтогаз (4375)

"Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями через відмову Кабміну погодити виплати

нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" попередив про дефолт щодо єврооблігацій через відмову уряду погодити виплати за ними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАК.

"Сьогодні, 26 липня 2022 року, минув термін виплат НАК Нафтогаз власникам єврооблігацій", - йдеться пресрелізі компанії.

У НАК нагадали, що Кабінет Міністрів України 21 липня, діючи як загальні збори акціонерів, зобов'язав посадових осіб компанії погоджувати з ним будь-які угоди щодо єврооблігацій.

В офіційному листі уряду компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики та негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у разі "жорсткого дефолту" щодо них.

За даними НАК, у свою чергу Кабмін не надав посадовим особам компанії дозволу виконати зобов'язання перед власниками єврооблігацій із здійснення необхідних платежів для сплати основної суми та відсотків (за випуском 2022), а також відсотків (за випуском 2024 року).

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - резюмується у пресрелізі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогазу" поставлене завдання мати 19 млрд кубів газу до опалювального сезону, - Шмигаль

Автор: 
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Топ коментарі
+22
начинается....
только нафтогаз захапал почти всех бытовых потребителей... так начинается кордебалет...
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26.07.2022 20:45
+15
Дайте ему еще сто дней.
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26.07.2022 20:46
+14
Очікувано.
Нафтогазом керує істота, яка погодилась бути слухняною шісткою. Та й інозамців в наглядовій раді більше немає, тільки представники бені та дерьмака.
Все, як мріялось мудрому наріду.
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26.07.2022 21:02
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... іпав іжак гадюку ...
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26.07.2022 20:41 Відповісти
бонусы свои пусть отдают на погашение уродцы
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26.07.2022 20:42 Відповісти
Деньги есть

Платить запрещают
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26.07.2022 20:46 Відповісти
А де наш ,український газ ?!!! Знову починають каламутити воду бандюки !!!
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26.07.2022 21:41 Відповісти
Дайте ему еще сто дней.
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26.07.2022 20:46 Відповісти
Ему будет 15 лет за госизмену
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26.07.2022 21:24 Відповісти
и за много-кратное нарушение Конституции Украины
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26.07.2022 22:30 Відповісти
Не тешьте себя иллюзиями. У электората зеленского телевизор заменяет мозг, а там зеленский - герой и лидер демократического мира. Его избиратели, из тех, кто остался, а не рванул в Европу, в силу своего склада ума не могут видеть причинно-следственные связи, делать выводы и признавать ошибки. Они снова радостно за него проголосуют. А количество противников зеленского с каждым днем сокращается на полях войны, где они в первых рядах.
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26.07.2022 23:23 Відповісти
начинается....
только нафтогаз захапал почти всех бытовых потребителей... так начинается кордебалет...
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26.07.2022 20:45 Відповісти
Нічого він не захапав, просто інших дебілів продавати газ населенню по 220$, коли цей газ коштує зараз 2000 нема))) тут або треба піднімати ціни до реальних, або не поставляти товар, але не працювати у збиток, як це робить Нафтогаз.
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26.07.2022 20:51 Відповісти
У нас в Краматорске отопления не будет зимой вообще, а вам удачи платить по 2к долларов за газ. Уверен конкретно для тебя это копеечные расходы.
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26.07.2022 21:00 Відповісти
Люди самі будуть вибирати, чим їм опалювати, електрикою, газом, вугіллям, дровами..., але все це має мати реальну ціну, яка сформована на основі пропозиції та попиту.
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26.07.2022 21:15 Відповісти
аха..ото люди вирішили, ТЕЦ погодились на чому будуть працювати
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26.07.2022 22:04 Відповісти
что ты несешь? как ты можешь выбирать если в квартире только газовое централизированное отопление? куда дрова пихать? в духовку?
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26.07.2022 22:32 Відповісти
Стесняюсь спросить: а сколько стоит газ украинской добычи?
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26.07.2022 22:18 Відповісти
это тот, который из Роттердама ?
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27.07.2022 02:31 Відповісти
Піднімайте ціни для споживачів до рівня ринкових європейських і все буде нормально..., а то продавати газ споживачам по 220$ при тому купувати по 1500-1900$ такі компанії довго не живуть...
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26.07.2022 20:47 Відповісти
їбанько?
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26.07.2022 20:55 Відповісти
може спочатку підняти зп до рівня європейського??
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26.07.2022 20:56 Відповісти
то піднімай, хто тобі не дає
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26.07.2022 20:59 Відповісти
при чому тут зарплати до ціни товару, продавців хліба в супермаркеті зарплати споживачів не цікавлять.
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26.07.2022 21:01 Відповісти
Согласен, руководство Нафтогаза должно премии в 10 лямов баксов каждый месяц получать!
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26.07.2022 21:04 Відповісти
за такі премії потрібно розстрілювати, зрозуміло, що це корупційна складова.
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26.07.2022 21:12 Відповісти
а ціну можна і у 200 тис. баксів за куб вмантулити. а якщо завтра вам хліб по 2 тис. грн за буханець буде? без гіперінфляції, що скажете??
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26.07.2022 22:08 Відповісти
Ага зарплату підняти спочатку....
Головою треба було 2019 думати.Тільки ринкові ціни дають право вижити і заробляти а інакше банкрут.Пояснюю газу може не бути взагалі або на декілька годин в день бо дурні вибрали дурнів керувати ними.До 2019 були гроші на субсидії а зараз зуськи бо тільки Бені списують борги мільярдами а холопи їх не турбують.По тій самій причині Зелений вивіз своїх батьків і дружину з дітьми до 24 лютого з України.Думайте.
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26.07.2022 21:25 Відповісти
Ринкові ціни нереальні, тому що умовно кажучи наш водій отримає в рази меншу зарплатню за одну ж і ту роботу в Україні, яку зробить водії в Франції. Але ціна на один товар для нього буде такою ж як і в Франції? Без врегульовання ключових (не всіх) товарів ніхто не зможе підтримувати робочу економічну модель в державі. Чисто ринкова економіка можлива лише в тому випадку, коли ти виробник дефіцитного товару (нафта, чіпи і т.п.) чи ти контролюєш фінансову систему і через це можеш штучно накачати економіку.

Ти думаєш чому почалася така турбуленція в світі? Тому що людей стало забагато, ресурсів вже на всіх не вистачає і розподіл цих ресурсів починає не задовільняти багато держав. І різні Ковіди лише підштовхнули до початку нового світового розподілу. Розвинуті країни нервують навіть при втраті 1-2% ВВП, а нові країни хочуть взяти під контроль старі потоки ресурсів (фансовиї, сировини, технології, людські ресурсі та інше).

На наших очах починається закат одних і піднесення інших, війни да зміна лідерів. І це буде продовжуватись до того моменту, коли будуть створені нові правила гри, нові організації (а не ООН), які зможуть врегулювати основні критичні питання, в тому числі і глобальний розподіл ресурсів.
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26.07.2022 22:39 Відповісти
Ніхто не підє на те що якась ООН буде рівно розподіляти ресурси
Що це таке за дурня.Скажімо ось у вас в катарі забагато газу дайте його нам? А в нас багато хліба віддайте його їм?Реальність більше сурова немає грошей купувати якщо в тебе цього немає то ти це не отримуєш, тобто в якихось обставинах помирають люди.Так пройде регулювання чисельності населення яке не має ресурсів все справедливо хоч і жорстоко згоден.А що робити як Індія, Індонезія Бангладеш країни Африки і багато інших мають завелике населення і воно продовжує рости! Рано чи пізно буде нехватка ресурсів в багато де це вже є.В нашому питанні немає грошей на газ купувати на ринку то маємо обходитися своїм або будемо без газу крапка.Обирайте розумну владу думайте.Ви ж на базарі не скажеш а у вас картопля задорога бо я заробляю мало то продайте мені її за третину ціни
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26.07.2022 22:56 Відповісти
Газ віддали різним офшорним підармонам, підармони кажуть-грошей нема... Такий секс.
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26.07.2022 21:04 Відповісти
По перше в нас частина газу власного видобутку. По друге, ніхто газ за такою ціною не купує. Більшість компаній в Европі має довгострокові контракти. Хто заважав владі шукати якісь альтернативи? Чому акціонери і менеджери збиткової компанії отримують величезні дивіденди. Ціни на газ підскочили через визваною війною кризою. А банкрутство Нафтогазу передрікали ще до здорожчення газу.
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26.07.2022 21:41 Відповісти
шавки газовых контор вроде тебя - идут на х@й вместе с вашими хозяевами
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26.07.2022 21:53 Відповісти
они же сами и держатели этих расписок, хотят банально вывести деньги на шикарне життя
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26.07.2022 20:48 Відповісти
У кабміна Шмигаля утворилася дірка на 22% ВВП.

Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на $5 млрд.

Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько $6 млрд. Водночас центробанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%.

Збереження військових витрат призведе до того, що восени уряд знову закінчить гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022 р. складе 22% ВВП, або близько $50 млрд. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні близько $38 млрд, але поки що виділили лише $12,7 млрд. https://t.me/Sharpreview/15895

Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської Abrdn: "Якщо вони витратить свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити - солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Це майже катастрофа."
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26.07.2022 20:49 Відповісти
Ну так займіть у мами коблєва, можна таксувати на новеньких бентлі. А найголовніше, чого таку стратегічно важливу організацію як нафтогаз очолює синок ї***тої вітренко, яка багато років пропагувала в Україні руський мір, влаштовувала мітинги проти нато ?
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26.07.2022 20:50 Відповісти
удивляют дураки вроде тебя. ты новость ВООБЩЕ читал? или в носу ковырялся?
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26.07.2022 20:51 Відповісти
О, полізли боти, захищати своїх хазяїв-паразитів. Всі ці єврооблігації скупляють наші олігархи можновладці та їх приближені і продовжують мародерити країну. У нас ціла країна на межі зникнення, кожна лишня копійка повинна бути вкладена в ЗСУ. Тому пішов за кораблем руськоязична скотина.
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26.07.2022 21:12 Відповісти
При Коболєві Нафтогаз сплачував мільярдні податки і був головним наповнювачем бюджету України.... Але ж тобі більше зелене лайно подобається, чи ти був "гдє-то посрєдінє", тому жери і не чавкай...
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26.07.2022 23:25 Відповісти
Дурепо, вся суть нафтогазу здирати гроші з населення за газ по завищеним в рази тарифам та перерозподілити надприбутки між бюджетом, своїм керівництвом та "закордонними інвесторами", більшість з яких наші ж олігархи та можновладці. Прочитай новину, про податки там ні слова. Країна стоїть на межі виживання, а мародери продовжують її добивати. Буде перемога, будуть виплати, не вистоїмо всі ці фінансові рейтинги,зобов"язання будуть до дупи. Тому всі ресурси на ЗСУ,а кому не подобається - той може йти за кораблем.
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27.07.2022 11:42 Відповісти
А хто ж назначив такого голову Нафтгаза, що довів його до дефолту?
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26.07.2022 20:51 Відповісти
Деньги есть, все нормально

Но Кабиин запрещает платить
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26.07.2022 20:52 Відповісти
Гроші є на папері а по факту ....
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26.07.2022 21:49 Відповісти
о, еще один гений мысли...
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26.07.2022 20:52 Відповісти
Якщо компанія купує товар по візьмім 1000$, а змушена його продавати по 220$ цей шлях веде тільки до дефолту... не залежно хто нею буде управляти
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26.07.2022 20:55 Відповісти
А де можна подивитися розрахунки вартості? Скільки добули власного газу , яка його собівартість ? Чому ця інформація при кожному презі- найбільша, державна таємниця. Тільки сотні говорящих голів від газової мафії розказують населенню про ринкові ціни та страшенні збитки.
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26.07.2022 21:17 Відповісти
Поверніть Коболева, досить вже цієї куйні. Вітренка у тюрму!
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26.07.2022 20:51 Відповісти
Песец подкрался не заметно
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26.07.2022 20:53 Відповісти
Очікувано.
Нафтогазом керує істота, яка погодилась бути слухняною шісткою. Та й інозамців в наглядовій раді більше немає, тільки представники бені та дерьмака.
Все, як мріялось мудрому наріду.
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26.07.2022 21:02 Відповісти
Хто брав, і для кого, - ті нехай і віддають. Прошу пана прямувати за кормою відомої ********.
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26.07.2022 20:55 Відповісти
Дехто прибутковий Нафтогаз під час війни перетворив у другий "приватбанк", але то таке, Зеля прикриє як Беню.
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26.07.2022 20:58 Відповісти
Хто підкаже:
Як у квартири багатоповерхового будинку встановити піч-буржуйку?
Гадаю цієї зимою це дуже знадобиться.
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26.07.2022 21:00 Відповісти
Нічого нового вигадувати не треба, подивись на конструкцію кахельних пічок, якими опалювали квартири в Києві і Львові... до революції і газопостачання, в них спалювали дрова, вугілля, трубу виведеш на вулицю і вперед.
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26.07.2022 21:10 Відповісти
Дуже гарна порада, особливо в помешканнях з купою речей із легкозаймистого пластику, синтетики та утеплених піностиролом. Вже бачу як жителі багатоповерхівок їдуть до низу у ліфті з відеречками попелу, а до верху з пакетом вугілля або в"язанкою хмизу.
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26.07.2022 21:26 Відповісти
Ну, вообще-то, киевская власть не дает потребителям разрешений даже на отключение от так называемых услуг по теплоснабжению компаний монополистов. А вариант замены на отопление керамическими обогревателями, которые уже успешно эксплуатируются в десятках тысяч квартир киевлян, чиновников из КГГА тоже не устраивает: они теряют миллионные взятки за обслуживание компании-монополиста Киевтеплоэнерго.
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26.07.2022 22:20 Відповісти
Ну при этой нашей продажной, безнадежно коррупированной власти, никогда не дадут разрешений на установке индивидуального отопления в многоквартирных домах. Даже электрического. Здесь идет речь о многомиллиардных прибылях, разве пойдут на их потерю всякие ахметовы, калломойские....
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26.07.2022 22:17 Відповісти
список держателей Аблігацій оголоси. Сам там точно є. Чого б така настирливість. Іде війна. а це чмо. віддайте девіденди.
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26.07.2022 21:09 Відповісти
Ну так ліквідуйте нах цю кантору

Є держава. В більш ніяких прокладок бути немає
*********** коломой гази
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26.07.2022 21:10 Відповісти
Аза який *** купили броньовані авто для нафтогазу на те гроші були ***
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26.07.2022 21:12 Відповісти
ДревляниН

@freeukrman

·

https://twitter.com/freeukrman/status/1551992811439939585 12 мин

Але дефолт то не страшно, Коломойський підтвердить. А різні «експерти» нам зараз все пояснять як це прекрасно.
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26.07.2022 21:21 Відповісти
Таки Юлька правду казала про Нафтогаз? А її тут обгавкали.
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26.07.2022 21:28 Відповісти
Как же не обгавкать если она мешает бабло качать...
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27.07.2022 05:08 Відповісти
Як виявилось, керувати країною, це не х**м на роялі грати.
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26.07.2022 21:32 Відповісти
Пригада коментар дописувача з Молдови під іншою новиною, де він говорив, що у них ціна куба газу для населення 1 євро.
Не треба буть великим бізнесменом, щоб порахувати вигоду: у нас 8 гривень, у них - 1 євро.
Безліч махінацій, як списати газ у нас по 8 гривень і продати, де він дорожче.
Бійня за наш "дешевий газ" буде ще та.
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26.07.2022 21:41 Відповісти
Хорошо это или плохо, но у меня этих облигаций нет, но я точно знаю, что прочитав это, вспомнил бы одну премию в 20 лямов для мамуси в Америци
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26.07.2022 21:47 Відповісти
Цікаво...В минулому році ціна газу перед опалювальним сезоном взлетіла до небес - був повний саботаж в закупівлях газу на прозоро (тендери в бюджетних установах не відбувалися із-за відмови взагалі приймати участь)...Потім бюджетні установи заключили договора на пряму з Нафтогазом по фіксованій ціні (Увага!!!) на два роки (до кінця цього року!).
Зараз, хто не в курсі, перед опалювальним сезоном вже почався "кардибалєт" (є вже банкрути!) на ринку енергоносіїв! А тут ще місяць перед цим МОН заявляє про відкриття офлайн навчання (при ковідафері був карантин, а при сьогоднішній загрозі життя - ні!).
Якщо зараз Нафтогаз "порозриває" договора із бюджетниками...то хто буде постачати газ?! Цю тему потрібно вивчити досконаліше бо "щось тут не то"!
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26.07.2022 21:57 Відповісти
За этим информационным шумом и скандалом вокруг "технического дефолта" скрывается стремление покрыть безудержную коррупцию, баснословные прибыли теплогенерирующих компаний. Никто никогда не делал аудита работы Киевтеплоэнерго, например. Никто не проверял, как и почему образуются эти никак не обоснованные тарифы - все кулуарно и небескорыстно решатся несколькими чиновниками КГГА. Размеры вывода денег из Киевтеплоэнерго через подконтрольные фирмочки-однодневки исчисляется миллиардами гривень. Но, заметьте, сюда никогда не придет НАБУ, ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, МВД... У всех на повестке дня "война". А то, что годами идет необьявленная война этих компаний-аферистов с беззащитными потребителями в условиях монолий, украинским властям нет никакого дела. "Война все спишет"?
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26.07.2022 22:13 Відповісти
Что по этому поводу скажут Шмыга и Зеля ?
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26.07.2022 22:16 Відповісти
Шмыга отработает деньги ахметова и прохрюкает, что "все нормально, верным курсом идем, товарищи"; некто Зеля снимет очередной видос: что "впереди освобождение территорий, а потом, после войны, начнем разбираться"; еще есть такой персонаж Кличко, этот умник расскажет, что "если воду не подогреть, то в квартире будет холодно". Это все, что вы хотели знать про украинскую и киевскую власть.
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26.07.2022 22:23 Відповісти
Да, и еще каждый из этих забавников добавит, что "после войны Украина станет другой". А пока надо потерпеть .
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26.07.2022 22:24 Відповісти
ціна питання була лише: 335 млн. $ і 45 млн. €.
А Фірташу пробачили 60 млрд грн
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26.07.2022 22:29 Відповісти
Це другий фронт зелених проти України, не зможуть на війні - зможуть у тилу.
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26.07.2022 22:34 Відповісти
а платити " менеджерам вищого гатунку" лямами $$ на нові бентлі та кубіки гроші є???
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26.07.2022 23:06 Відповісти
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
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26.07.2022 23:18 Відповісти
Нафтогаз грабує народ України тарифами
!
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26.07.2022 23:28 Відповісти
Класс!!
Всего за три года сделать из прибыльной кампании банкрота!
Мудрое зеленое руководство....
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26.07.2022 23:58 Відповісти
Нацярували ....
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27.07.2022 00:02 Відповісти
давно пора!
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27.07.2022 00:07 Відповісти
вроде как компания акционерная и вроде как прям всем украинцам что-то продает, и вроде как государственная, и вроде как земли занимает дохрена, а акций вроде как у большинства украинцев нету (да и не было) и влиять никак не получается, даже какие-то наглядовые рады пришлось придумать, чтобы хоть видимость процесса создали, и какие-то нкреки, чтобы прям народ совсем до конца не добить, только дешевле было бы деньги прям в печке палить, наверное. и так почему-то со всеми "убыточными" бывшими госкомпаниями особенно ресурсными. капитализм какой-то тухлый прямо так сказать, за 30 лет не смогли. точнее не захотели. хотя может и захотели и смогли, только за такое нужно сажать надолго и с конфискацией всех причастных.
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27.07.2022 00:39 Відповісти
В Україні достатньо газу для забезпечення двох Україн. Але бариги коло газових свердловин знову займаються мародерством. Сьогодні потрібно приставити ТРО коло цих свердловин і почати моніторити видобуток українського газу, а злодіїв розстріляти.
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27.07.2022 06:22 Відповісти
Мамуля Наташа збідніла, проживаючи у ненависних для неї США, вимагає докапітолізації.
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27.07.2022 07:06 Відповісти
а нужна ли вообще была эта потрепанная прокладка в нефтегазовом бизнесе...
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27.07.2022 07:20 Відповісти
Березовый сок, [27.07.2022 9:01]
Вчера многие удивились, когда "Нафтогаз" Украины объявил о дефолте. Кабмин Шмыгаля не разрешил компании выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Как так произошло? Талантливый менеджмент. Но началось все тогда, когда руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко фактически отдал два миллиарда долларов компании, которые были предназначены для покупки газа, на "Велике крадівництво". Вот с этого момента участь "Нафтогаза" была предопределена. Талантливое руководство государства поставило не менее талантливого Витренко и этим убило реформу корпоративного управления вместе с самим "Нафтогазом". А теперь представьте, что происходит со всей остальной экономикой Украины под контролем талантливых руководителей с Банковой и Грушевского. Теперь вы знаете, что будет дальше.
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27.07.2022 09:27 Відповісти
Нафтогаз знову у дефолті - рекордсмен України.
https://www.youtube.com/watch?v=rj8O0io4LEc

Хороший ход получился:

1) Разрушаешь корпоративную реформу - выпихиваешь наб.совет из компании (ссоришься с западом)

2) Ставишь порулить "своего" хлопца

3) Прощаешь Фирташу все долги перед Нафтогазом

4) Сливаешь иск по Укрнафте в пользу Коломойского

- начинается война -

5) Банкротишь Нафтогаз
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27.07.2022 21:19 Відповісти
 
 