Китай усилил воинственную риторику в отношении Тайваня, - Белый дом
Администрация президента Байдена констатирует, что китайская сторона усиливает уровень своей агрессивности в регионе, в том числе по отношению к Тайваню.
Об этом заявил во вторник в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы наблюдаем, как китайцы усиливают свой уровень агрессивности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, кроме того, "наблюдают за усилением воинственной риторики КНР по Тайваню", а также увеличение количества других заявлений, связанных с "фальшивыми" территориальными и морскими претензиями.
"Но я вам скажу, в нашей политике в отношении Китая ничего не изменилось. Также не изменился тот факт, что мы продолжим летать, плавать или действовать в международных водах в соответствии с международным правом, которое позволяет делать это", - подчеркнул представитель Белого дома.
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скатится в дно если начнет
28% обіцяного, а ленд-ліз ще навіть не почали планувати.
параша стріляє тисячами ракет по містам мільйонникам і хоть би шо,
і китай так собі зробить
Их руководство в ымперском угаре считает, что сейчас самое подходящее время, когда весь мир озадачен войной в Украине и в Белом Доме сидит трухлявый и неувереный дед-маразматик (без поддержки большинства в стране)!
Но они ОЧЕНЬ сильно ошибаются в том, что КОЛИЧЕСТВОМ можно одолеть КАЧЕСТВО и в собственной "воинственности" - ведь, это нация РАБОВ, а их самомнение ничем не подтвержедено (истрическими фактами), кроме фантосмогорических сказок-легенд китайского кинопроката!
Война в этом регионе неизбежно втянет в конфлик японцев и корейцев (по обе стороны) и будет безжалостной и кровопролитной (как там всегда бывает), надеюсь, и паРашку тоже зацепит!
Її можуть спробувати перебити війною. Так було вже 1000500 разів.
На Тайване 1 американская армия + 1 флот рядом с Тайванем