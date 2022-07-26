Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім
Адміністрація президента Байдена констатує, що китайська сторона посилює рівень своєї агресивності в регіоні, у тому числі щодо Тайваню.
Про це заявив у вівторок у Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми спостерігаємо, як китайці посилюють свій рівень агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що Сполучені Штати, крім того, "спостерігають посилення войовничої риторики КНР щодо Тайваню", а також збільшення кількості інших заяв, пов’язаних з "фальшивими" територіальними і морськими претензіями.
"Але я вам скажу, в нашій політиці стосовно Китаю нічого не змінилося. Так само не змінився той факт, що ми продовжимо літати, плавати або діяти в міжнародних водах відповідно до міжнародного права, яке дозволяє робити це", - наголосив представник Білого дому.
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скатится в дно если начнет
28% обіцяного, а ленд-ліз ще навіть не почали планувати.
параша стріляє тисячами ракет по містам мільйонникам і хоть би шо,
і китай так собі зробить
Их руководство в ымперском угаре считает, что сейчас самое подходящее время, когда весь мир озадачен войной в Украине и в Белом Доме сидит трухлявый и неувереный дед-маразматик (без поддержки большинства в стране)!
Но они ОЧЕНЬ сильно ошибаются в том, что КОЛИЧЕСТВОМ можно одолеть КАЧЕСТВО и в собственной "воинственности" - ведь, это нация РАБОВ, а их самомнение ничем не подтвержедено (истрическими фактами), кроме фантосмогорических сказок-легенд китайского кинопроката!
Война в этом регионе неизбежно втянет в конфлик японцев и корейцев (по обе стороны) и будет безжалостной и кровопролитной (как там всегда бывает), надеюсь, и паРашку тоже зацепит!
Її можуть спробувати перебити війною. Так було вже 1000500 разів.
На Тайване 1 американская армия + 1 флот рядом с Тайванем