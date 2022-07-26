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Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім

кірбі

Адміністрація президента Байдена констатує, що китайська сторона посилює рівень своєї агресивності в регіоні, у тому числі щодо Тайваню.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо, як китайці посилюють свій рівень агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати, крім того, "спостерігають посилення войовничої риторики КНР щодо Тайваню", а також збільшення кількості інших заяв, пов’язаних з "фальшивими" територіальними і морськими претензіями.

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"Але я вам скажу, в нашій політиці стосовно Китаю нічого не змінилося. Так само не змінився той факт, що ми продовжимо літати, плавати або діяти в міжнародних водах відповідно до міжнародного права, яке дозволяє робити це", - наголосив представник Білого дому.

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Топ коментарі
+8
не бачив щоб самі афганці були проти. тому, що хотіли те й отримали
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26.07.2022 21:08
+7
з Тайванєм взагалі інша історія, там поперше США гарантують пряме військове втручання, а по друге, у постачаннях Тайваню задіяні більш новітні військові технології, ніж поставляються нам. Поточна допомога у тому вигляді і темпі, у якому нам її надають достатньо ненапряжна для них.
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26.07.2022 21:03
+5
будут забрасывать мясом по примеру братушек
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26.07.2022 21:11
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Наврядчи США вивезуть одразу і нам допомагати і Тайваню, на це й рпозрахували ***** і си цзинь хрін
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26.07.2022 20:49 Відповісти
Американці ********** рятувати світ. Витягнуть.
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26.07.2022 20:54 Відповісти
Як у Афганістані?
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26.07.2022 21:04 Відповісти
не бачив щоб самі афганці були проти. тому, що хотіли те й отримали
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26.07.2022 21:08 Відповісти
Це ти хєр із пальцем порівняв тільки що) У Афганістана немає державності, там племінний устрій. На відміну від розвинутих тайваньців, афганці відторгають демократію самі.
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26.07.2022 21:16 Відповісти
І вірно розрахували, дочекалися коли США очолив деменційний дідуган в оточенні обамівських ссикунів. Єдина надія на конгрес та сенат, що там сидять притомні люди, які зрозуміють, що затягування з ленд-лізом, послаблення санкцій проти мордору тільки збільшить та прискорить бажання китаю захопити Тайвань.
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26.07.2022 20:58 Відповісти
ото тепер після того, як такий експерт 80 рівня як ти усе це написав, все завертиться швидше і веселіше
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26.07.2022 22:25 Відповісти
з Тайванєм взагалі інша історія, там поперше США гарантують пряме військове втручання, а по друге, у постачаннях Тайваню задіяні більш новітні військові технології, ніж поставляються нам. Поточна допомога у тому вигляді і темпі, у якому нам її надають достатньо ненапряжна для них.
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26.07.2022 21:03 Відповісти
ось така їм буде допомога!!! влаштує? https://www.youtube.com/watch?v=_k7WBVuCkMY https://www.youtube.com/watch?v=_k7WBVuCkMY

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26.07.2022 22:50 Відповісти
ніт, не гарантують. Байден щось бовкнув таке нещодавно, але держдеп швидко пояснив, що він нічого такого на увазі не мав і прямих зобовʼязань немає
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27.07.2022 00:24 Відповісти
Си керует до ноября официально, а там третий срок генсека возможно перерастет в первый тюремный. Он и сейчас типа под арестом, но негласно. Ну и никто не доказал что третья армия в мире тоже бумажная, думаю вряд ли китайское Политбюро захочет это проверить, там страна на грани кризиса .
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26.07.2022 21:10 Відповісти
В случае, если попытка с Тайванем закончится факапом, товарища Си могут и расстрелять как врага народа.
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26.07.2022 22:44 Відповісти
Враховуючи ресурси США можна сказати що вони й 1% свого потенціалу не використали, скоріше 0.01%, а може й менше.
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26.07.2022 21:45 Відповісти
та не полезет китай в нем инвестиции 80% ето деньги сша
скатится в дно если начнет
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26.07.2022 21:50 Відповісти
Що, не вразився Китай, яку "потужну допомогу" здійснює США Україні?

28% обіцяного, а ленд-ліз ще навіть не почали планувати.

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26.07.2022 20:55 Відповісти
вузькоглазі пробують і рибку з"їсти і на кукан сісти
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26.07.2022 20:56 Відповісти
у узкоглазых нет шансов. задавят ВМФ штаты очень быстро. там все картонное у китаез
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26.07.2022 20:58 Відповісти
у китайцев банально ноль опыта в морских операциях, в логистике, да и в целом в боевых действиях. всё разработанное ними вооружение было сделано без учёта какой-то обратной связи от китайских военных по результатам боевых действий.
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26.07.2022 21:06 Відповісти
будут забрасывать мясом по примеру братушек
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26.07.2022 21:11 Відповісти
там протока 170км, вони всі уйдуть на дно)
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26.07.2022 21:14 Відповісти
с трубочками под водой отправят десант?мясом закидать єто может с русней прокатить кордон по суше,вот там можно китайские заточченные палочки дать армии они и до мацквы дойти смогут 100 млн сюда 100млн туда не шибко велика потеря
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26.07.2022 21:21 Відповісти
Це вже було під час Корейської війни. У США була новітня на той час авіація, бронетехніка, добре навчені війська, але китайози за рахунок кількості просто відтіснили їх з півночі.
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26.07.2022 21:35 Відповісти
тут море, Тайвань острів
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26.07.2022 21:49 Відповісти
Головне, не кажіть про третю світову. Це все, що завгодно, але не третя світова. Хоча й вже втягнуті більшість країн світу
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26.07.2022 21:02 Відповісти
Вьетнамцев надо попросить помочь. Они уже кетаезам жопу драли и сейчас будут не против. У них с китайцами тоже территориальный спор.
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26.07.2022 21:16 Відповісти
чим сильніше будете карати парашу тим тихішим буде китай,

параша стріляє тисячами ракет по містам мільйонникам і хоть би шо,
і китай так собі зробить
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26.07.2022 21:20 Відповісти
Починайте вже третю світову, набридло чекати
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26.07.2022 21:22 Відповісти
Китайцы хотят войны и будут воевать!
Их руководство в ымперском угаре считает, что сейчас самое подходящее время, когда весь мир озадачен войной в Украине и в Белом Доме сидит трухлявый и неувереный дед-маразматик (без поддержки большинства в стране)!
Но они ОЧЕНЬ сильно ошибаются в том, что КОЛИЧЕСТВОМ можно одолеть КАЧЕСТВО и в собственной "воинственности" - ведь, это нация РАБОВ, а их самомнение ничем не подтвержедено (истрическими фактами), кроме фантосмогорических сказок-легенд китайского кинопроката!
Война в этом регионе неизбежно втянет в конфлик японцев и корейцев (по обе стороны) и будет безжалостной и кровопролитной (как там всегда бывает), надеюсь, и паРашку тоже зацепит!
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26.07.2022 21:31 Відповісти
Пишуть про внутрішню кризу у Китаї.
Її можуть спробувати перебити війною. Так було вже 1000500 разів.
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26.07.2022 21:51 Відповісти
а коли там тіпо вибори нового царя? чи як там іменують главпоца...?
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26.07.2022 22:08 Відповісти
шансов ноль.

На Тайване 1 американская армия + 1 флот рядом с Тайванем
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26.07.2022 22:03 Відповісти
Это всё потому что Китай видит что поставлять оружие и воевать на два фронта запад не в состоянии. Больше телитесь и ослабляйте санкции параше.
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26.07.2022 22:11 Відповісти
Китайский флот по сути такой же как и кацапский. И пойдут китайские корабли на дно точно так же как крейсер "Мацква", когда окажутся в зоне действия тайванских противокорабельных ракет, а этих ракет там хватает. Даже если американцы не впишутся.
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26.07.2022 22:38 Відповісти
Мені здається,Китай простіше задушити санкціями,ніж рашку)) Їм аліекспрес заблокуй і вже багато заводів зупиниться. Всі економіка орієнтована на експорт того,від чого,в принципі,можна легко відмовитись.
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27.07.2022 00:09 Відповісти
 
 