Китай посилив войовничу риторику щодо Тайваню, - Білий дім

Адміністрація президента Байдена констатує, що китайська сторона посилює рівень своєї агресивності в регіоні, у тому числі щодо Тайваню.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо, як китайці посилюють свій рівень агресивності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати, крім того, "спостерігають посилення войовничої риторики КНР щодо Тайваню", а також збільшення кількості інших заяв, пов’язаних з "фальшивими" територіальними і морськими претензіями.

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"Але я вам скажу, в нашій політиці стосовно Китаю нічого не змінилося. Так само не змінився той факт, що ми продовжимо літати, плавати або діяти в міжнародних водах відповідно до міжнародного права, яке дозволяє робити це", - наголосив представник Білого дому.