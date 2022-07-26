Зеленский получил премию Черчилля за лидерство

Президент Украины Владимир Зеленский отмечен Премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля. Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Глава Международного общества Лоуренс Геллер при включении из пресс-центра Офиса премьер-министра Великобритании (Лондон) отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь", - сказал Лоуренс Геллер.

По его мнению, преданность Владимира Зеленского основополагающим принципам демократии и жесткость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а "его отстаивание демократии вдохновляет всех нас".

Лоуренс Геллер также отметил роль Великобритании под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в усилении возможности демократии защитить себя и сдержать агрессию.

Со своей стороны Борис Джонсон отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский доказал свое лидерство.

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"Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли оставить Киев, поскольку выживание Украины тогда зависело от выживания его президента. Но вы избрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 г. И вы сказали тогда: "Мне нужно оружие", - напомнил глава правительства Великобритании.

По его словам, Владимир Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

"Украинский народ – это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы на посту президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить - она ​​победит! И когда этот день наступит, Украина предстанет как сильное независимое государство", - подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Благодаря за награду президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, отличившихся в боях с российским агрессором.

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании", - акцентировал Владимир Зеленский.

Он также убежден, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. В частности, президент отметил лидерство Бориса Джонсона.

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По словам Главы государства, сейчас мы боремся не просто за землю, права людей или украинского народа, не просто за свободу в Европе – мы вместе боремся за то, чтобы ни один агрессор никогда больше не рассматривал войну как средство для достижения захватнических целей.

"И, возможно, впервые в истории человечества мы способны сейчас показать всем в мире и надолго, что демократии, объединившись, могут остановить любую тиранию, даже если поначалу кажется, что у нее неограниченные ресурсы для агрессии. Но это может стать реальностью, только если Россия проиграет на поле боя в Украине", – сказал Владимир Зеленский.

В этой связи он призвал продолжать поставки современного и эффективного оружия Украине в достаточном объеме, усиливать санкции против России, привлекать больше народов в коалицию для защиты свободы, особенно тех, против которых Россия в ХХІ веке решила применить искусственный голод.

"Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого. И должно хватить и терпения. Терпения на пути к победе. Никто не знает сегодня, сколько времени и усилий понадобится, чтобы дойти до нее. Однако победа стоит того, чтобы дойти. И станет нашей общей с вами историей. Столь же выдающейся, что нас с вами будут цитировать впоследствии так же, как мы сейчас цитируем сэра Черчилля", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Награда, которой был отмечен глава Украинского государства, передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправки на родину.