Джонсон планирует прощальный визит в Украину, - The Telegraph
Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет совершить третью поездку в Украину за время полномасштабного российского вторжения, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.
Об этом сообщило британское издание Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Источник на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что "не может просто так уйти". Джонсон посетил Украину уже дважды после 24 февраля, а его второй визит состоялся всего месяц назад.
"Он чувствует бремя ответственности за то, что был величайшим покровителем (президента Зеленского). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания.
Это сообщение появилось после телефонного разговора Бориса Джонсона с президентом Зеленским в пятницу, в котором Джонсон отметил "неизменную решительность" Британии в поддержке Украины. На этой неделе Борис Джонсон посетил полигон, где учатся украинские военные.
Ожидается, что Джонсон и Зеленский проведут еще один телефонный разговор на следующей неделе.
Пожалуйста, подождите...
Не потрібно прощальний , нехай приїздить до нас ще 😊
який прощальний?
тобі ще Україну в НАТО приймати у якості генсекретаря цієї організації !
в его лице был хоть кто-то, кто плесень периодически в сознание приводил.....
https://twitter.com/i/status/1551217410077868034
можливо на останок підсрачник Зелі дасть
и зеля будет последним поцом, если этого не сделает.......
а еще говорят, что папик кандидата на пост премьера Реши Сунака, лепший дружбан плешивого......
ну посмотрим, шо оно будет......
Мы любим Бориса как Бориса Джонсона, а не только премьера.
Приезжать можно сколько угодно, мы всегда рады.
И маленьк5ая просьба. Вы когда приедете в Киев, не сочтите за труд ещё раз, так сказать на последок и добрую память, натяните глазное яблоко Владимирсаныча Зеленского на его седалище. Лучше оба глаза. Что бы он эту процедуру надолго запомнил.
Вся страна будет помнить Джонсона на века, а как тупорылые бриты могли сместить такого человека - и из-за чего???!- ума не приложу!