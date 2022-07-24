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Джонсон планує прощальний візит в Україну, - The Telegraph

джонсон,зеленський

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який іде у відставку, хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.

Про це повідомило британське видання Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.

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Це повідомлення з'явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським у п'ятницю, в якій Джонсон наголосив на "незмінній рішучості" Британії у підтримці України. Цього тижня Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські військові.

Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.

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Топ коментарі
+51
Хай тебе завжди підтримує Господь, Борисе!
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24.07.2022 17:59
+43
Борис Джонсонюк,
який прощальний?
тобі ще Україну в НАТО приймати у якості генсекретаря цієї організації !
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24.07.2022 18:01
+41
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Не потрібно прощальний , нехай приїздить до нас ще 😊
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24.07.2022 18:01
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Хай тебе завжди підтримує Господь, Борисе!
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24.07.2022 17:59 Відповісти
Приклад для наших політиків у всьому. В тому числі і в тому, що треба робити, коли ти зашкварений
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24.07.2022 18:00 Відповісти
Надіємося, що він скаже ще раз, що дєрьмак шпигун, його папа в ГРУ і його садити треба
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24.07.2022 18:17 Відповісти
Борис Джонсонюк-ти справжній українець...
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24.07.2022 18:00 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Не потрібно прощальний , нехай приїздить до нас ще 😊
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24.07.2022 18:01 Відповісти
Борис Джонсонюк,
який прощальний?
тобі ще Україну в НАТО приймати у якості генсекретаря цієї організації !
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24.07.2022 18:01 Відповісти
Слава на веки -лучшему другу Украины Борису Джонсону ‼️🇬🇧❤️💙💛
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24.07.2022 19:17 Відповісти
Україна за тебе Борис Джонстон!!!!
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24.07.2022 18:03 Відповісти
Яркая личность, и хороший премьер министр, и хороший человек!
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24.07.2022 18:05 Відповісти
да...., жаль, что Борис уходит......
в его лице был хоть кто-то, кто плесень периодически в сознание приводил.....
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24.07.2022 18:07 Відповісти
Знаменита британська співачка Еллі Голдінг підтримала Україну, неочікувано заспівавши повстанський гімн "Ой, у лузі червона калина".
https://twitter.com/i/status/1551217410077868034
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24.07.2022 18:08 Відповісти
Треба зробити його почесним громадянином Києва. Не паспорт давати, як хтось дурний комусь дурнішому робить, а саме пошану
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24.07.2022 18:12 Відповісти
Жаль, что такой политик как Джоном покидает пост премьера.От Дерьмака отставки не дождемся .Зелено гнид надо будет выволакивать
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24.07.2022 18:13 Відповісти
Джонсон - класний пацан, відкритий й зрозумілий!!
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24.07.2022 18:13 Відповісти
Ласкаво просимо у будь-який час!
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24.07.2022 18:14 Відповісти
жаль..Джонсонюк надзвичайно багато зробив для України
можливо на останок підсрачник Зелі дасть
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24.07.2022 18:15 Відповісти
Треба йому в Києві , як мінімум,вручити орден , а всім , хто його побачить, , вклонитися. На таких Людях як Джонсон , національність не важлива,тільки і тримається Україна.
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24.07.2022 18:17 Відповісти
да, полностью такую идею поддерживаю!
и зеля будет последним поцом, если этого не сделает.......
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24.07.2022 18:59 Відповісти
Якщо національності не потрібні то чому вони є? Навіть пальці на руці різні. (якось так).
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24.07.2022 21:11 Відповісти
кстати, ходят слухи, что Джонсон может пойти на место Столтенберга......
а еще говорят, что папик кандидата на пост премьера Реши Сунака, лепший дружбан плешивого......
ну посмотрим, шо оно будет......
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24.07.2022 18:43 Відповісти
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24.07.2022 18:58 Відповісти
Один з головних винуватців другої світової.
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24.07.2022 21:13 Відповісти
Почему это "прощальный"?
Мы любим Бориса как Бориса Джонсона, а не только премьера.
Приезжать можно сколько угодно, мы всегда рады.
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24.07.2022 19:27 Відповісти
Сэр Борис, огромное Вам спасибо.
И маленьк5ая просьба. Вы когда приедете в Киев, не сочтите за труд ещё раз, так сказать на последок и добрую память, натяните глазное яблоко Владимирсаныча Зеленского на его седалище. Лучше оба глаза. Что бы он эту процедуру надолго запомнил.
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24.07.2022 19:27 Відповісти
почему не объявить дату и время? мы бы радостно собрались всем миром сказать thank you! Подарочков бы надарили!
Вся страна будет помнить Джонсона на века, а как тупорылые бриты могли сместить такого человека - и из-за чего???!- ума не приложу!
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24.07.2022 21:50 Відповісти
А в Италии увольняют другого дорогого друга Украины Марио Драги.
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25.07.2022 07:03 Відповісти
Боря стане генсеком НАТО. Тоді озброєння в Україну потече рікою.
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29.07.2022 10:46 Відповісти
 
 