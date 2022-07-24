Джонсон планує прощальний візит в Україну, - The Telegraph
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який іде у відставку, хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.
Про це повідомило британське видання Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.
"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.
Це повідомлення з'явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським у п'ятницю, в якій Джонсон наголосив на "незмінній рішучості" Британії у підтримці України. Цього тижня Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські військові.
Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Не потрібно прощальний , нехай приїздить до нас ще 😊
який прощальний?
тобі ще Україну в НАТО приймати у якості генсекретаря цієї організації !
в его лице был хоть кто-то, кто плесень периодически в сознание приводил.....
https://twitter.com/i/status/1551217410077868034
можливо на останок підсрачник Зелі дасть
и зеля будет последним поцом, если этого не сделает.......
а еще говорят, что папик кандидата на пост премьера Реши Сунака, лепший дружбан плешивого......
ну посмотрим, шо оно будет......
Мы любим Бориса как Бориса Джонсона, а не только премьера.
Приезжать можно сколько угодно, мы всегда рады.
И маленьк5ая просьба. Вы когда приедете в Киев, не сочтите за труд ещё раз, так сказать на последок и добрую память, натяните глазное яблоко Владимирсаныча Зеленского на его седалище. Лучше оба глаза. Что бы он эту процедуру надолго запомнил.
Вся страна будет помнить Джонсона на века, а как тупорылые бриты могли сместить такого человека - и из-за чего???!- ума не приложу!