Джонсон відвідав навчання українських захисників у Великій Британії. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений, що Україна може перемогти і переможе. Дякую. І Слава Україні!" - наголосив Джонсон.

За його словами, за наступні чотири місяці британські військові планують провести навчання для 10 тисяч українських бійців.

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