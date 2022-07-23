Джонсон відвідав навчання українських захисників у Великій Британії. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські захисники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно впевнений, що Україна може перемогти і переможе. Дякую. І Слава Україні!" - наголосив Джонсон.
За його словами, за наступні чотири місяці британські військові планують провести навчання для 10 тисяч українських бійців.
Топ коментарі
+36 Бенина Мама
показати весь коментар23.07.2022 17:47
+27 Oleksandr Onys
показати весь коментар23.07.2022 17:42
+24 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.07.2022 17:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отже, в даній ситуації Україна скрізь "на горі" - договори підписала, рятувати світ від голоду готова, з партнерами домовилась, позицію ООН врахувала. А що рашка? Недоговороспроможна і зриває ці домовленості. А що туреччина та ООН? Тепер м'яч на їхній стороні - вони зобов'язались забепечувати безпеку та контроль. Ось і нехай спробують поконтролювати навіженого ботоксного сцаря. За договором, по якому Україна взагалі ніяким боком ні за що не відповідає і нічого нікому не зобов'язана.
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
И накажи Боже карой своей самой суровой предателей и тех, кто подрывал и подрывает обороноспособность Украины на 12 поколений вперёд.
Бандерівські гени
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!"...
Авжеж, АНГЛОСАКСИ...- хороша та гідна компанія...