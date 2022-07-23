Джонсон посетил учения украинских защитников в Великобритании. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил полигон, где обучаются украинские защитники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно уверен, что Украина может победить и победит. Спасибо. И слава Украине!" – подчеркнул Джонсон.
По его словам, за следующие четыре месяца британские военные планируют провести учения для 10 тысяч украинских бойцов.
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Отже, в даній ситуації Україна скрізь "на горі" - договори підписала, рятувати світ від голоду готова, з партнерами домовилась, позицію ООН врахувала. А що рашка? Недоговороспроможна і зриває ці домовленості. А що туреччина та ООН? Тепер м'яч на їхній стороні - вони зобов'язались забепечувати безпеку та контроль. Ось і нехай спробують поконтролювати навіженого ботоксного сцаря. За договором, по якому Україна взагалі ніяким боком ні за що не відповідає і нічого нікому не зобов'язана.
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
И накажи Боже карой своей самой суровой предателей и тех, кто подрывал и подрывает обороноспособность Украины на 12 поколений вперёд.
Бандерівські гени
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!"...
Авжеж, АНГЛОСАКСИ...- хороша та гідна компанія...