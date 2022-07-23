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Джонсон посетил учения украинских защитников в Великобритании. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил полигон, где обучаются украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что Украина может победить и победит. Спасибо. И слава Украине!" – подчеркнул Джонсон.

По его словам, за следующие четыре месяца британские военные планируют провести учения для 10 тысяч украинских бойцов.

Читайте также: Ожидаем нового пакета военной поддержки от Британии, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (4982) Джонсон_Борис (505) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+36
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23.07.2022 17:47
+27
Після всіх цих "домовленостей", ердоганів з гутеррішами, просто як бальзам
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23.07.2022 17:42
+24
Борісу Джонсонюку-черговий респект...
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23.07.2022 17:49
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Після всіх цих "домовленостей", ердоганів з гутеррішами, просто як бальзам
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23.07.2022 17:42 Ответить
А що не так з домовленостями? Все ок там. Для України, окрім зиску Туреччини - там тільки в +. А сьогодні зранку срашка ще й значно краще зробила з цими домовленостями - вдарила ракетами по одеському порту. В черговий раз довівши свою недоговороздатність як країни та недоговороздатність путлєра. Ще - зменшила політичну вагу Туреччини та ООН. А це для нас теж важливо. Бо через Туреччину, яка грається в "нейтральну та сильну регіональну" та через ООН нас безперервно намагаються примусити до якихось поступок срашці.

Отже, в даній ситуації Україна скрізь "на горі" - договори підписала, рятувати світ від голоду готова, з партнерами домовилась, позицію ООН врахувала. А що рашка? Недоговороспроможна і зриває ці домовленості. А що туреччина та ООН? Тепер м'яч на їхній стороні - вони зобов'язались забепечувати безпеку та контроль. Ось і нехай спробують поконтролювати навіженого ботоксного сцаря. За договором, по якому Україна взагалі ніяким боком ні за що не відповідає і нічого нікому не зобов'язана.
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23.07.2022 21:47 Ответить
Трогательное видео
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23.07.2022 17:42 Ответить
Альбион продолжает быть туманным☝
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23.07.2022 17:45 Ответить
Слідуючий президент України - Джонсонюк!
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23.07.2022 17:46 Ответить
Ну нах, только, до того, как Борис сможет баллотироваться в президенты, ЗЕлень и подонок Каломойша столько дерьма нам сделают, что ......
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23.07.2022 17:53 Ответить
Ну навіщо так грубо, вони стараються, як можуть. Відповідно рівню IQ.
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23.07.2022 18:22 Ответить
а може ...Президентом?...
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23.07.2022 17:53 Ответить
Ще краще Вікторія Спартц.
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24.07.2022 12:18 Ответить
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23.07.2022 17:47 Ответить
казали доллар буде по 45 при Зеленському, хаос у країнi, вiйна...., дивiться - нiчого цього не сталося..... ))
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
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23.07.2022 17:48 Ответить
Борісу Джонсонюку-черговий респект...
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23.07.2022 17:49 Ответить
Боже, храни Великую Британию, королеву и Бориса Джонсона.
И накажи Боже карой своей самой суровой предателей и тех, кто подрывал и подрывает обороноспособность Украины на 12 поколений вперёд.
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23.07.2022 17:50 Ответить
А навіщо на 12 поколінь вперед? Може нехай щоб цих поколінь не було і останнє, що народилося покоління покарали безпліддям?) а то ще 12 поколінь терпіти...
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23.07.2022 19:19 Ответить
Великобритания хороший друг и союзник!
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23.07.2022 18:10 Ответить
как Бриты могли не взлюбить такого человека?? совсем ополоумели!
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23.07.2022 18:12 Ответить
Для багатьох бритів він комедіант, ексцентрик. Як на мене, просто дитя епохи. У якого все ж залишилося правильне розуміння добра і зла, честі і підлості.
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24.07.2022 13:02 Ответить
Дякую, містер Боріс!
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23.07.2022 18:52 Ответить
Борис, скажи мі6 чи кому там, щоб ліквідували єрмака, бо не буде ніякої перемоги.
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23.07.2022 19:10 Ответить
***, я аж чуть не прослезився.
Бандерівські гени
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23.07.2022 19:14 Ответить
Vielen Dank, Boris!
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23.07.2022 19:24 Ответить
Дякувати Богу за Бориса Джонсона, без нього Зе і його свора підписали би мінськ - 3
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24.07.2022 13:28 Ответить
Великому Борису многая літа!
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24.07.2022 14:40 Ответить
"...Коли

Ми діждемося Вашінгтона

З новим і праведним законом?

А діждемось-таки колись!"...

Авжеж, АНГЛОСАКСИ...- хороша та гідна компанія...
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24.07.2022 16:37 Ответить
Бритам отдельный респект, вот у кого есть яйца, это Вам не Германия, которую бриты потушили с 1939
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25.07.2022 00:39 Ответить
 
 