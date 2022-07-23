Джонсон посетил учения украинских защитников в Великобритании. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил полигон, где обучаются украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что Украина может победить и победит. Спасибо. И слава Украине!" – подчеркнул Джонсон.

По его словам, за следующие четыре месяца британские военные планируют провести учения для 10 тысяч украинских бойцов.

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