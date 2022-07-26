В войне с Россией Украине нужна от Запада выносливость, - Кулеба
В войне с Россией Украине нужна выносливость Запада.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужна выносливость… Не нам. У нас есть выносливость. Нам нужно, чтобы европейцы и люди на Западе имели выносливость тоже", - сказал он.
Кулеба также опроверг связь между обогревом домов и вооружением Украины для европейцев, подчеркнув, что это два отдельных процесса.
"Мы воюем. Я не могу навязывать какие-либо мысли или нарративы людям, живущим в Европе. Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда состоит в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление", - отметил министр.
Глава МИД предостерег, что после уступок Путину, жизненный уклад тех, кто на них пошел, будет разрушен, потому что российский лидер захочет захватить больше.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, мадьярщину також визнають спонсорами? А активи Орбана, Сіярто та усіх ******* - конфіскують?
иди на свои жёлтые сайты как Мацква нафуй...
Але зєлєнскій зупинив ракетну програму
"Кто-то сейчас хоть что-то слышит об ИГИЛ или вообще, терактах и всем тем, чем мир жил почти два десятка лет? По странному стечению обстоятельств, как только Мордор начал отхватывать в Украине, так с терроризмом все и улеглось. Налицо - действие закона сохранения, в котором сказано, что если куда-то что-то прибудет, то оно же откуда-то убудет. И вот сейчас наглядно можно отметить, что было и есть движущей силой международного терроризма. Если у кого-то были сомнения, по этому поводу, то сейчас им просто нет места..."
Україні треба боротися з корупцією, набирати ефективних керівників в держапарат, проводити очистку суддів і ще багато чого,
Європа не буде допомагати якомусь бухому гопнику який завтра все просре