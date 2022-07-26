Запуск "Северного потока-2" стал бы капитуляцией Германии, – вице-канцлер Габек
Федеральный министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Габек считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", на чем не раз настаивала Россия, стал бы капитуляцией Берлина.
"Одобрение "Северного потока-2" вновь усилит нашу зависимость от российского газа – это противоположное тому, что мы делали последние шесть месяцев, – и это тоже, конечно, капитуляция со всеми введенными нами санкциями", – сказал Габек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, "Газпром" как владелец "Северного потока-2" больше не является "мастером собственных решений", о чем свидетельствует "фарс, связанный с возвращением из Канады турбины" для "Северного потока".
Вице-канцлер Германии в то же время одобрительно отозвался об утверждении странами ЕС решения о временном режиме экономии газа, назвав его "сильным сигналом против всех насмешек и унижений" Евросоюза.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к удовлетворению потребностей Европы, но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.
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Ex-Kanzler Schröder führt in Moskau »Gespräche über Energiepolitik«
(Шредер в Москві веде "перемовини про енергополітику")
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-reise-nach-moskau-laut-ehefrau-so-yeon-schroeder-kim-geschaeftlich-a-527a1f69-62fe-4b07-a6e5-f98c37ea3824?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
то параша сама скоротила постачання газу і ставить умови для його відновлення, ніби не видно шантажу,
вірити параші це як постійно сувати пальці в розетку і кожного разу сподіватись що тебе не бахне током