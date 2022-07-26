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Запуск "Северного потока-2" стал бы капитуляцией Германии, – вице-канцлер Габек

габек

Федеральный министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Габек считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", на чем не раз настаивала Россия, стал бы капитуляцией Берлина.

"Одобрение "Северного потока-2" вновь усилит нашу зависимость от российского газа – это противоположное тому, что мы делали последние шесть месяцев, – и это тоже, конечно, капитуляция со всеми введенными нами санкциями", – сказал Габек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. 

По его словам, "Газпром" как владелец "Северного потока-2" больше не является "мастером собственных решений", о чем свидетельствует "фарс, связанный с возвращением из Канады турбины" для "Северного потока".

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Вице-канцлер Германии в то же время одобрительно отозвался об утверждении странами ЕС решения о временном режиме экономии газа, назвав его "сильным сигналом против всех насмешек и унижений" Евросоюза.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к удовлетворению потребностей Европы, но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.
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росія наполягала, але не забуваємо фрау Риббентроп
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26.07.2022 22:16 Ответить
Deutsche ostliche Prostitut-Politik

Ex-Kanzler Schröder führt in Moskau »Gespräche über Energiepolitik«
(Шредер в Москві веде "перемовини про енергополітику")
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26.07.2022 22:19 Ответить
Spigel
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-reise-nach-moskau-laut-ehefrau-so-yeon-schroeder-kim-geschaeftlich-a-527a1f69-62fe-4b07-a6e5-f98c37ea3824?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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26.07.2022 22:20 Ответить
Шредер в Москві майже живе, він ніхто, щоб вести якісь перемовини. Політичний труп.
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26.07.2022 23:18 Ответить
Та он там запросто от 10 лет уже. Прекрасно зная кому ещё в ФРГ бабло от грязьпрома и сколько листать--- посредник!
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27.07.2022 11:55 Ответить
Ну, може принаймні цього разу не капітулюють. "Но ето нє точно" (с)
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26.07.2022 22:20 Ответить
ага крім однієї труби більше ніде не йде газ,
то параша сама скоротила постачання газу і ставить умови для його відновлення, ніби не видно шантажу,

вірити параші це як постійно сувати пальці в розетку і кожного разу сподіватись що тебе не бахне током
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26.07.2022 23:17 Ответить
Да задним числом все созрели, колбасники чесночные вонючие! Умниками стали, как на второй год оставили!
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27.07.2022 11:52 Ответить
 
 