Запуск "Північного потоку-2" став би капітуляцією Німеччини, - віцеканцлер Габек
Федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2", на чому не раз наполягала Росія, став би капітуляцією Берліна.
"Схвалення "Північного потоку-2" знову посилить нашу залежність від російського газу – це протилежне тому, що ми робили останні шість місяців – і це також, звісно, капітуляція з усіма санкціями, які ми запровадили", – сказав Габек, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "Газпром" як власник "Північного потоку-2" більше не є "майстром власних рішень", про що свідчить "фарс, пов’язаний із поверненням з Канади турбіни" для "Північного потоку".
Віцеканцлер Німеччини водночас схвально відгукнувся про затвердження країнами ЄС рішення про тичасовий режим економії газу, назвавши його "сильним сигналом супроти всіх насмішок і принижень" Євросоюзу.
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.
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Ex-Kanzler Schröder führt in Moskau »Gespräche über Energiepolitik«
(Шредер в Москві веде "перемовини про енергополітику")
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-reise-nach-moskau-laut-ehefrau-so-yeon-schroeder-kim-geschaeftlich-a-527a1f69-62fe-4b07-a6e5-f98c37ea3824?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
то параша сама скоротила постачання газу і ставить умови для його відновлення, ніби не видно шантажу,
вірити параші це як постійно сувати пальці в розетку і кожного разу сподіватись що тебе не бахне током