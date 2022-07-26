Запуск "Північного потоку-2" став би капітуляцією Німеччини, - віцеканцлер Габек

Федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2", на чому не раз наполягала Росія, став би капітуляцією Берліна.

"Схвалення "Північного потоку-2" знову посилить нашу залежність від російського газу – це протилежне тому, що ми робили останні шість місяців – і це також, звісно, капітуляція з усіма санкціями, які ми запровадили", – сказав Габек, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Газпром" як власник "Північного потоку-2" більше не є "майстром власних рішень", про що свідчить "фарс, пов’язаний із поверненням з Канади турбіни" для "Північного потоку".

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Віцеканцлер Німеччини водночас схвально відгукнувся про затвердження країнами ЄС рішення про тичасовий режим економії газу, назвавши його "сильним сигналом супроти всіх насмішок і принижень" Євросоюзу.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.