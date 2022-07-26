Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2

Фонд "Повернись живим" приобрел и передал военным беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал фонда.

Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания "свой-чужой";

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;

и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

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