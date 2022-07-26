Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2
Фонд "Повернись живим" приобрел и передал военным беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал фонда.
Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
- и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
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а коломойша нічого не передав, навіть ні жодної аптечки.
У Ізраїль? Так цей "маланець" навіть євреям уже "остойоб" - перед виборами "Блазня" уже ставилося питання у кнессеті про видачу його у США (з опорою на його "українське громадянство") Залишається Кацапія! Але він поки що потрібен Кремлю тут - бо хто тоді ""Буратінку" буде контролювать? Сам д"Єрмак не справиться ! А "Блазня" охороняють саме люди "папи Бені"!
Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277
Великі речі нехай влада купує.
А волонтери та фонди повинні купувати те, що потрібно конкретним підрозділам і конкретним бійцям. Те, що не закладено в бюджет, але конче необхідно:
Приціли, тепловізори, окуляри, навушники, гігієну, малі квадрокоптери, автівки, електробайки, багі, ...
три ударних безпілотники?????
І де ***** хоч один волонтер від зелених??? Де, *****, хоч один квардер??.. Ааааааа - не на часі... .їбійогомать... Ну тоді в підвалах дивиться своїх сватів(моїй(двою-рідній) сестрі це довподоби) ))
В березні на Чернігівщині один "Байрактар" спинив наступ танкових армій кацапів з північного сходу на Київ (по "Кролевецькій" трасі) - повз Прилуки і Ніжин Він просто скинув бомбочки на ешелон пального під час розвантаження Ешелон згорів як смолоскип! І кацапи десятками свою техніку з пустими баками кидали Наші її стягували на військові бази Ніжина Частину підремонтовували на місці і кидали в бій, а частину відправляли на ремзаводи - для ремонту чи переробки під нашу зброю
І не виключено, що зараз наші і турецькі конструктори працюють над підвищенням рівня захисту "Байрактарів" від впливу засобів РЕБ