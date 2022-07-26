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беспилотник (3133) волонтеры (2612) Байрактар (140)

Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2

байрактар

Фонд "Повернись живим" приобрел и передал военным беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал фонда.

Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

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Топ комментарии
+31
Вдалої охоти.
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26.07.2022 23:17
+17
Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
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26.07.2022 23:56
+16
З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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26.07.2022 23:32
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Вдалої охоти.
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26.07.2022 23:17 Ответить
Класно. Сподіваюсь, він дуже допоможе.
а коломойша нічого не передав, навіть ні жодної аптечки.
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26.07.2022 23:20 Ответить
Не факт. https://interfax.com.ua/news/general/840030.html Можливо, що допомагає . Принаймні, з початку війни з України не тікав.
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26.07.2022 23:29 Ответить
Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
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26.07.2022 23:56 Ответить
А КУДИ "тікать"? В Європу? Так це все одно, що відразу поїхать в США - його здадуть американцям відразу!
У Ізраїль? Так цей "маланець" навіть євреям уже "остойоб" - перед виборами "Блазня" уже ставилося питання у кнессеті про видачу його у США (з опорою на його "українське громадянство") Залишається Кацапія! Але він поки що потрібен Кремлю тут - бо хто тоді ""Буратінку" буде контролювать? Сам д"Єрмак не справиться ! А "Блазня" охороняють саме люди "папи Бені"!
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27.07.2022 08:27 Ответить
Більше паленої русні скоро на відео
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26.07.2022 23:23 Ответить
Може це Зеленський купив за прем1ю, що получив?
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26.07.2022 23:28 Ответить
Разом з бабломойським.
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26.07.2022 23:57 Ответить
Вроді антоновський міст відмучився...
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26.07.2022 23:30 Ответить
З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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26.07.2022 23:32 Ответить
Молодцы.
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26.07.2022 23:35 Ответить
так ось про яку угоду Чмут всі останні пару місяців говорив. непогана покупка.
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26.07.2022 23:58 Ответить
Вважаю таки покупки ПОГАНИМИ!
Великі речі нехай влада купує.
А волонтери та фонди повинні купувати те, що потрібно конкретним підрозділам і конкретним бійцям. Те, що не закладено в бюджет, але конче необхідно:
Приціли, тепловізори, окуляри, навушники, гігієну, малі квадрокоптери, автівки, електробайки, багі, ...
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26.07.2022 23:59 Ответить
Повернись живим подібні речі - типу тепловізорів, квадрокоптерів і тд - купує сотнями.
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27.07.2022 02:23 Ответить
А на 16 лямів баксів міг би...
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27.07.2022 08:11 Ответить
Курва.....

три ударних безпілотники?????

І де ***** хоч один волонтер від зелених??? Де, *****, хоч один квардер??.. Ааааааа - не на часі... .їбійогомать... Ну тоді в підвалах дивиться своїх сватів(моїй(двою-рідній) сестрі це довподоби) ))
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27.07.2022 00:10 Ответить
І всі з слізерленда..
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27.07.2022 00:42 Ответить
Жгите хлопцы этот росийский мусор!
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27.07.2022 00:10 Ответить
При всем моём уважении к этим безпилотникам, но это пустая трата денег. Их видно и невооружённым глазом. А вот против армян, очень эффективно, согласен
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27.07.2022 00:25 Ответить
Ага! Така "пустая трата денег", що кацапи "кірпічами серуть" при їх згадуванні, і "з штанів вискакують", щоб купить їх у турків! Вже напряму до Ердогана звернулися! Навіть недавно пропонували побудувать спільний завод по їх випуску!
В березні на Чернігівщині один "Байрактар" спинив наступ танкових армій кацапів з північного сходу на Київ (по "Кролевецькій" трасі) - повз Прилуки і Ніжин Він просто скинув бомбочки на ешелон пального під час розвантаження Ешелон згорів як смолоскип! І кацапи десятками свою техніку з пустими баками кидали Наші її стягували на військові бази Ніжина Частину підремонтовували на місці і кидали в бій, а частину відправляли на ремзаводи - для ремонту чи переробки під нашу зброю
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27.07.2022 08:39 Ответить
ходять чутки, що от у першій фазі війни Б. були ефективними, бо якраз було багато таких випадків, як ви навели. але зараз, коли рашисти приспособилися їх глушити і можуть навіть збити, то вже більше потрібні інші засоби - наші власні глушилки і засоби, щоб збивати Орлани.
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27.07.2022 09:27 Ответить
У всі часи зброя і протизброя завжди протистояли Проти списів і луків робилися пацири і кольчуги На булави з сокирами - шоломи Так і зараз Однак ще раз кажу - якби "Байрактари" втратили свою ефективність - кацапи не хапалися-б за можливість їх отримать ! До відома - британці у 44 році підрахували "коефіцієнт корисної дії" ФАУ-1 Він склав усього 50% Тобто половина запущених снарядів просто втрачалася дарма Однак з них розвинувся цілий клас крилатих ракет, які вважаються зараз одним з найефективніших видів зброї
І не виключено, що зараз наші і турецькі конструктори працюють над підвищенням рівня захисту "Байрактарів" від впливу засобів РЕБ
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27.07.2022 11:13 Ответить
 
 