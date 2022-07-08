Bayraktar "Ванагас", который купили за средства литовского народа, прибыл в Украину, - ОП

Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига.

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