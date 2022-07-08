Bayraktar "Ванагас", который купили за средства литовского народа, прибыл в Украину, - ОП
Беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига.
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+34 Doc Ua
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+29 дмитрий #513526
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Жареных каZZапов этот Байрактар приготовит по-особому.
а вот литовцям щира подяка !
Литовець - представник нації, що становить основне населення Литви. Литвини - застаріла назва. Тільки литвин уживається в значенні "поліщук, житель або уродженець Полісся".
ми памятаємо наше спільне Велике князівство литовське !
the 40th Artillery Brigade is an https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery artillery formation of the https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ground_Forces Ukrainian Ground Forces , based in https://en.wikipedia.org/wiki/Pervomaisk,_Mykolaiv_Oblast Pervomaisk . The unit was activated on 25 May 2015.
On 23 August 2020, the Brigade was awarded the honorific "https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_grand_duke Lithuanian Grand Duke https://en.wikipedia.org/wiki/Vytautas Vytautas the Great "
https://www.facebook.com/40OAbrigade/
ви, тварі, краще розкажіть, чому ви у достатній кількости не закупили байрактарів (і не лише їх!) перед великим вторгненням?! ви "дарогі строілі"? вдосталь, від пуза крали на них? і розкажіть це не мені - нічого нового від дєрьмако-хламідій я не почую, а розкажіть це родичам маріупольців, які зараз гниють у братських могилах і які поголовно голосували за зелену примітивну потовору. розкажіть, як ви, зелений примітивний непотріб, проЇbали усе...