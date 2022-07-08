Bayraktar "Ванагас", який купили за кошти литовського народу, прибув до України, - ОП

Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга.

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