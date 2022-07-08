Bayraktar "Ванагас", який купили за кошти литовського народу, прибув до України, - ОП
Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.
"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга.
Топ коментарі
+34 Doc Ua
показати весь коментар08.07.2022 22:55
+29 дмитрий #513526
показати весь коментар08.07.2022 22:54
+24 Алекс Скела
показати весь коментар08.07.2022 23:01
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Жареных каZZапов этот Байрактар приготовит по-особому.
а вот литовцям щира подяка !
Литовець - представник нації, що становить основне населення Литви. Литвини - застаріла назва. Тільки литвин уживається в значенні "поліщук, житель або уродженець Полісся".
ми памятаємо наше спільне Велике князівство литовське !
the 40th Artillery Brigade is an https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery artillery formation of the https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ground_Forces Ukrainian Ground Forces , based in https://en.wikipedia.org/wiki/Pervomaisk,_Mykolaiv_Oblast Pervomaisk . The unit was activated on 25 May 2015.
On 23 August 2020, the Brigade was awarded the honorific "https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_grand_duke Lithuanian Grand Duke https://en.wikipedia.org/wiki/Vytautas Vytautas the Great "
https://www.facebook.com/40OAbrigade/
ви, тварі, краще розкажіть, чому ви у достатній кількости не закупили байрактарів (і не лише їх!) перед великим вторгненням?! ви "дарогі строілі"? вдосталь, від пуза крали на них? і розкажіть це не мені - нічого нового від дєрьмако-хламідій я не почую, а розкажіть це родичам маріупольців, які зараз гниють у братських могилах і які поголовно голосували за зелену примітивну потовору. розкажіть, як ви, зелений примітивний непотріб, проЇbали усе...