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Bayraktar "Ванагас", який купили за кошти литовського народу, прибув до України, - ОП

литва,байрактар

Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві за три дні зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України

Автор: 

Литва (2380) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+34
Велика подяка братам- Литвинам!
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08.07.2022 22:55
+29
Спасибо литовцам и туркам за плодотворную работу и столь нужную нам сейчас помощь. Я вот только правда не понял, почему нам об этом сообщает очередной зам-пом-советник Ермака вместо пресс-службы ВВС Украины?..
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08.07.2022 22:54
+24
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08.07.2022 23:01
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Спасибо литовцам и туркам за плодотворную работу и столь нужную нам сейчас помощь. Я вот только правда не понял, почему нам об этом сообщает очередной зам-пом-советник Ермака вместо пресс-службы ВВС Украины?..
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08.07.2022 22:54 Відповісти
Знаю на личном опыте, как вкусна настоящая литовская кухня.
Жареных каZZапов этот Байрактар приготовит по-особому.
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08.07.2022 22:55 Відповісти
Смажений кацапчик,бройлер в майонезі !!!))
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08.07.2022 23:02 Відповісти
Ви обидва п'яні, чи що? Ви розумієте, про що ви говорите?
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08.07.2022 23:06 Відповісти
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08.07.2022 23:12 Відповісти
Да, согласен! Кацапа жрать - зашквар
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08.07.2022 23:45 Відповісти
Так это блюдо для ПАЦЮКОВ - чем они хуже Черноморских БЫЧКОВ.
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09.07.2022 00:12 Відповісти
Не хочешь- не ешь. А нашим собакам смажений каZZап очень нравится.
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09.07.2022 08:14 Відповісти
Велика подяка братам- Литвинам!
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08.07.2022 22:55 Відповісти
литвинам (білорусам) "дякувати" можна хіба що за російську авіацію та ракети на їх території,

а вот литовцям щира подяка !

Литовець - представник нації, що становить основне населення Литви. Литвини - застаріла назва. Тільки литвин уживається в значенні "поліщук, житель або уродженець Полісся".
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09.07.2022 03:19 Відповісти
А до чого тут "литвини"? Аби "перднуть" про те що ти є на світі? Чоловік тобі нижче написав детально - не буду повторюваться
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09.07.2022 05:15 Відповісти
следите за "чёрным канашенкой". он уже завтра утром отчитается, что уничтожил таких 2!! ещё позавчера! )))
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08.07.2022 22:57 Відповісти
Oni uze otroportovali 3 nedeli nazad imeno etogo zbyli
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08.07.2022 23:01 Відповісти
ce on oshibsa - on hotel skazatj 222 a zavtra budet 555.
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08.07.2022 23:02 Відповісти
я, думаю, он уже заказал такие точно переводки, как на оригинале, и уже кипит работа по их наклейке на какие нибудь стеклопластиковые отходы, для демовидео и демофото. там их мона и 666 показать сбитыми )) парашные крепосные схавают такую виртуализацию ))
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08.07.2022 23:42 Відповісти
трощіть кацапів !
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08.07.2022 22:59 Відповісти
Респект та щира подяка литовським лісовим братам!!!)))
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08.07.2022 23:00 Відповісти
Samo nazvanyje Vanagas(Jastrub),ono i jest lisnogo brata imia, odnogo iz izvesnix 1953 godu ego rastreliali.Vot ego imenem i nazvali
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08.07.2022 23:08 Відповісти
Vot on 1957 godu ego rastreliali,ne 1953 on byl glavnim voruzenix sil Litvi s 1952 goda do smerti
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08.07.2022 23:14 Відповісти
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08.07.2022 23:15 Відповісти
Дякую за інформацію. Герої Вільної Литви не вмирають.
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08.07.2022 23:41 Відповісти
на взаєм браття литовці ось це - артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
ми памятаємо наше спільне Велике князівство литовське !

the 40th Artillery Brigade is an https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery artillery formation of the https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ground_Forces Ukrainian Ground Forces , based in https://en.wikipedia.org/wiki/Pervomaisk,_Mykolaiv_Oblast Pervomaisk . The unit was activated on 25 May 2015.
On 23 August 2020, the Brigade was awarded the honorific "https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_grand_duke Lithuanian Grand Duke https://en.wikipedia.org/wiki/Vytautas Vytautas the Great "
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09.07.2022 03:30 Відповісти
ось тут відео як артбригада ім. к. Вітовта бьє кацапів на дальніх підходах до Сувалок

https://www.facebook.com/40OAbrigade/
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09.07.2022 03:47 Відповісти
Зброя мені у його руках подобається! Трофейна! СВТ-40 Такі навіть у Червоній армії нечасто були
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09.07.2022 05:25 Відповісти
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08.07.2022 23:00 Відповісти
гарно, але не розкрита тема замародьорених пральних машин
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09.07.2022 03:48 Відповісти
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08.07.2022 23:01 Відповісти
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09.07.2022 03:49 Відповісти
скажіть, будь ласка, глибоконеповажні піdараси із жОПе - а який стосунок ви, тупі, кляті потвори, маєте до байрактару, придбаному благородними литовцями?! я нагадаю вам, мерзотникам, що ви готувалися до "майскіх шашличков" і "празднованія днья пабєди дєвятаго мая (разом з кацапами)", про що в одному з ваших ублюдочних роликів повідомив ваш начальник - зе-лупа (за сумісництвом "**********" моєї нещасної Батьківщини).

ви, тварі, краще розкажіть, чому ви у достатній кількости не закупили байрактарів (і не лише їх!) перед великим вторгненням?! ви "дарогі строілі"? вдосталь, від пуза крали на них? і розкажіть це не мені - нічого нового від дєрьмако-хламідій я не почую, а розкажіть це родичам маріупольців, які зараз гниють у братських могилах і які поголовно голосували за зелену примітивну потовору. розкажіть, як ви, зелений примітивний непотріб, проЇbали усе...
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08.07.2022 23:13 Відповісти
a esho oni nagla hamili sojuznikam .....
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08.07.2022 23:20 Відповісти
Дороги можно использовать как взлетную полосу для Байрактаров. Не по ораному же их запускать
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08.07.2022 23:31 Відповісти
Що це ви добродію задріб"язквали. Завданя на великому крадівництві було зовсім не забезпнчення ЗПС для Байрактарів.Чи то у вас здоровий сарказм?
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08.07.2022 23:45 Відповісти
У тих кого тимчасово відлучили від "кормушки" ще буде час надолужити "втрачену вигоду" після чергових виборів.
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09.07.2022 00:03 Відповісти
Це така "шутка юмора"?
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09.07.2022 05:26 Відповісти
Дякуємо, від щирого серця.
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08.07.2022 23:53 Відповісти
Брати-щирій уклін та та подяка. Разом переможемо москальску наволоч!
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09.07.2022 02:01 Відповісти
Для особливих дибілів, москалям жопа. Вчора вживу бачив хаймерси і біля них дуже багато машин.
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09.07.2022 09:07 Відповісти
 
 