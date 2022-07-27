ВСУ освободили Андреевку в Херсонской области и ликвидировали почти 90 россиян

На южных рубежах защиты украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск.

"Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

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Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-C" и "Мста-Б", минометный комплекс "Саны", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.