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Новости Война
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увольнение (2648) Херсонщина (4386)

ВСУ освободили Андреевку в Херсонской области и ликвидировали почти 90 россиян

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На южных рубежах защиты украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск.

"Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

Смотрите: В Херсоне прогремели взрывы возле Антоновского моста через Днепр. ВИДЕО

Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-C" и "Мста-Б", минометный комплекс "Саны", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.
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Топ комментарии
+26
Сегодня с утра - антоновский мост, Андреевка... Каарочи, это просто елей на душу.
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27.07.2022 06:55
+20
коцап смердючий,под шконку полезай..
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27.07.2022 06:52
+20
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27.07.2022 07:41
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Дуже гарні новини...
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27.07.2022 06:39 Ответить
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27.07.2022 06:43 Ответить
коцап смердючий,под шконку полезай..
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27.07.2022 06:52 Ответить
Щирий друже, як ви пережили навалу? Ваша вулиця встояла? Кажуть, ви "цнотливим" любителям драникiв завдаете жару.
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27.07.2022 06:58 Ответить
Вітаю,друже..Все гаразд,свинособаки і драники будуть відпиждені і розпорошені па балотам...
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27.07.2022 10:12 Ответить
кОцап 👍😆
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27.07.2022 09:17 Ответить
Вы на каком из направлений сейчас воюете?
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27.07.2022 07:22 Ответить
Понятно.
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27.07.2022 07:24 Ответить
Кацапе , просто згинь і строчити будеш там
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27.07.2022 07:32 Ответить
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
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27.07.2022 08:01 Ответить
Сегодня с утра - антоновский мост, Андреевка... Каарочи, это просто елей на душу.
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27.07.2022 06:55 Ответить
Що?! Невже всі ремонти моста кацапами пішли до їхнього корабля?
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27.07.2022 08:03 Ответить
Нашим хлопцям , від душі , щира подяка за те , що підсмалили хвоста оркам на Херсонщині 👍🏼👊🏼✊🔥🔥🔥
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27.07.2022 07:35 Ответить
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27.07.2022 07:41 Ответить
Зранку кацапська окупаційна задміністрація заборонила проїзд Антонівським мостом.... И что же это такое случилось?
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27.07.2022 08:11 Ответить
В Дніпро падають
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27.07.2022 08:54 Ответить
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27.07.2022 10:24 Ответить
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27.07.2022 10:10 Ответить
Ранок починається з приємних новин...
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27.07.2022 10:29 Ответить
 
 