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Новини Війна
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звільнення (2623) Херсонщина (5364)

ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині та ліквідували майже 90 росіян

зсу

На південних рубежах захисту українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Авіація ЗСУ завдала  4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено 4 опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Жест доброї волі": на Херсонщині російські окупанти атакували самі себе гелікоптерами, а потім збили свій Ка-52, - Генштаб ЗСУ

Підтверджені втрати ворога становлять: 89 загарбників, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-C" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сани", 2 одиниці броньованої і 6 - автомобільної техніки, а в Білогірці знищений склад ворожих боєприпасів.

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Топ коментарі
+26
Сегодня с утра - антоновский мост, Андреевка... Каарочи, это просто елей на душу.
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27.07.2022 06:55
+20
коцап смердючий,под шконку полезай..
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27.07.2022 06:52
+20
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27.07.2022 07:41
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Дуже гарні новини...
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27.07.2022 06:39 Відповісти
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27.07.2022 06:43 Відповісти
коцап смердючий,под шконку полезай..
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27.07.2022 06:52 Відповісти
Щирий друже, як ви пережили навалу? Ваша вулиця встояла? Кажуть, ви "цнотливим" любителям драникiв завдаете жару.
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27.07.2022 06:58 Відповісти
Вітаю,друже..Все гаразд,свинособаки і драники будуть відпиждені і розпорошені па балотам...
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27.07.2022 10:12 Відповісти
кОцап 👍😆
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27.07.2022 09:17 Відповісти
Вы на каком из направлений сейчас воюете?
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27.07.2022 07:22 Відповісти
Понятно.
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27.07.2022 07:24 Відповісти
Кацапе , просто згинь і строчити будеш там
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27.07.2022 07:32 Відповісти
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!
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27.07.2022 08:01 Відповісти
Сегодня с утра - антоновский мост, Андреевка... Каарочи, это просто елей на душу.
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27.07.2022 06:55 Відповісти
Що?! Невже всі ремонти моста кацапами пішли до їхнього корабля?
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27.07.2022 08:03 Відповісти
Нашим хлопцям , від душі , щира подяка за те , що підсмалили хвоста оркам на Херсонщині 👍🏼👊🏼✊🔥🔥🔥
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27.07.2022 07:35 Відповісти
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27.07.2022 07:41 Відповісти
Зранку кацапська окупаційна задміністрація заборонила проїзд Антонівським мостом.... И что же это такое случилось?
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27.07.2022 08:11 Відповісти
В Дніпро падають
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27.07.2022 08:54 Відповісти
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27.07.2022 10:24 Відповісти
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27.07.2022 10:10 Відповісти
Ранок починається з приємних новин...
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27.07.2022 10:29 Відповісти
 
 