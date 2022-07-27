В Херсоне прогремели взрывы возле Антоновского моста через Днепр. ВИДЕО

В Херсонской области раздавались взрывы возле Антоновского моста через реку Днепр.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.

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