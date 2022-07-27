В Херсоне прогремели взрывы возле Антоновского моста через Днепр. ВИДЕО
В Херсонской области раздавались взрывы возле Антоновского моста через реку Днепр.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.
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https://twitter.com/i/status/1552047315459915779
ВСУ!!!- Давайте ЩЕ!!!
троляка
з.ы. насчет Крыма не совсем понял. на кой хрен их туда загонять? их оттуда тоже гнать нужно
Зруйнувавши постачання можна знекровити угрупування до стану небоєздаьності.
А тікати орки можуть на катерах ,човнах БМД які можуть пливти.