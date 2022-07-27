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В Херсоне прогремели взрывы возле Антоновского моста через Днепр. ВИДЕО

В Херсонской области раздавались взрывы возле Антоновского моста через реку Днепр.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные Силы Украины.

Читайте: На Херсонщине российские оккупанты сооружают понтонную переправу, - ОВА

мост (1028) обстрел (27327) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+82
как же хочется проснуться - и прочитать что Херсон освободили!
и русских больше нет...все сдохли!
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27.07.2022 00:13
+52
После регулярных ночных прилётов хаймарсов по позициям оккупантов в Херсоне орки стали воспринимать название города буквально
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27.07.2022 00:18
+44
В мене знайомі після таких прильотів в Херсоні з Львовским діалектом вже другий місяць говорять (розмовляють)- бува хз, що мелють, але эксперимент мені подобається.. А деякі вже начисто перейшли, та дехто і взагалі згадав (пам'ятає) своє коріння і ніколи на кацапурскій не ромовляв ..

ВСУ!!!- Давайте ЩЕ!!!
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27.07.2022 00:55
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Страница 2 из 2
писали шо то ФСБшников грохнул кто-то неизвестный свичблейдом))) 1-200 и 3-300
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27.07.2022 00:54 Ответить
а кацапы сказали что это не фсб-шники а молдоване - вот клоуны
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27.07.2022 01:21 Ответить
Ага Робить нічого молдованам - ошиваться у прифронтовій зоні на території чужої держави!
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27.07.2022 05:51 Ответить
там якогось мужика біля автомобіля добре ******* , воно там рачки лазuло біля машини а нікому і діла немає.
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27.07.2022 05:44 Ответить
Кацапи - вони кацапи і є Один просто втік Інший - вискочив з обстріляного автомобіля і теж втік - покинув своїх поранених А третій взагалі тупо обїхав побитих на машині і поїхав у своїх справах А поранені хай дохнуть!
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27.07.2022 05:49 Ответить
на відео декілька дуже потужних вибухів! Я дуже здивуюсь, якщо міст вижив....
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27.07.2022 00:54 Ответить
та вы шо! там физда этому мосту однозначно!
https://twitter.com/i/status/1552047315459915779
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27.07.2022 00:54 Ответить
нормально там "ПВО сбило все ракеты", видимо - мостом)))
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27.07.2022 00:57 Ответить
вы не понимаете. Это новый кацапский ноу-хау как сбивать ракеты
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27.07.2022 01:20 Ответить
Це ти - "не понімаєш"!!! ППО кацапське дійсно "сбило ВСЕ хахляцкие ракеты" Але "абломки этих ракет, савершенна случайна, беспорядачна упали на пралёт маста и его разрушили"
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27.07.2022 05:55 Ответить
Наглядный пример точности Хаймарс. А главное хваленное ПВО отработало четко)))
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27.07.2022 00:57 Ответить
Я так розумію останні пару ракет вже в яму в воду летіли...
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27.07.2022 01:07 Ответить
В мене знайомі після таких прильотів в Херсоні з Львовским діалектом вже другий місяць говорять (розмовляють)- бува хз, що мелють, але эксперимент мені подобається.. А деякі вже начисто перейшли, та дехто і взагалі згадав (пам'ятає) своє коріння і ніколи на кацапурскій не ромовляв ..

ВСУ!!!- Давайте ЩЕ!!!
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27.07.2022 00:55 Ответить
шо.. до чого... закусюй в перервах
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27.07.2022 00:58 Ответить
Главное сам же Александр.
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27.07.2022 01:04 Ответить
Так то у нього старий нік, який він взяв ще до того, як українські "хаймарси" почали "вести просвітницьку роботу" серед "русскаязичних"!!!
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27.07.2022 05:58 Ответить
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27.07.2022 01:09 Ответить
Парень покультурнее будет.
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27.07.2022 01:06 Ответить
Міст розпочав від'ємне будівництво...
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27.07.2022 01:09 Ответить
всем спать, завтра зеля снимет видосик и покажет нам мост
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27.07.2022 01:16 Ответить
В кацапів в новинах буде новина: Антоновский мост произвёл отрицательное строительство.
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27.07.2022 01:29 Ответить
Мост оказался тяжелее воздуха. Если серьезно, то мост ведь наш, потому жалко. Но это война. В одном советском фильме есть такой эпизод: в первые дни войны военные вызывают инженера, пооектировавшего мост, объясняют необходимость этот мост при отступлении взорвать, после чего просят показать, куда лучше всего положить взрывчатку (чтобы наверняка). Чувак переживал настоящую трагедию - ведь это же был его мост.
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27.07.2022 01:37 Ответить
у нас тоже трагедия. Это наш мост. Но у нас нет другого выхода.
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27.07.2022 01:42 Ответить
В чому трагедія? Там 30 перетинів (чи прольотів не знаю як вірно) достатньо зруйнувати 2 та пілон між ними щоб унеможливити його ремонт за військовим часом - бетону треба 30-60 діб для того щоб набрати первинну міцність на фундаментній стопі, потім ще стільки ж на пілон та монтаж перекриття, коротше півроку як найменше і в цивільний час це не проблема, а ось зволікати доки там орки біснуються - ось це трагедія!
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27.07.2022 04:53 Ответить
Да хорош вам жалеть. Построим новый и красивый, как в Америке. Американцы и помогут, проектом и деньгами. Я бы наоборот ещё кое-где старьё советское проредил под шумок..
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27.07.2022 02:02 Ответить
Не сомневаюсь. Велике будивныцтво 2 еще всех ждет
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27.07.2022 03:01 Ответить
І без тебе є кому "прорідить" "Блазенята" уже шиють галіфе з великими кишенями! (У нас у селищі "колій" був колись Спеціаліст хороший Ходив колоть свиней по людях обов"язково у широченних галіфе Довго не могли люди зрозуміть - що за "уніформа"? Потім дізналися - дідові було мало того м"яса і сала, яке йому давали за роботу Так баба йому пошила галіфе із здоровенними кишенями, а "вкладиші - з "клейонки" Так він туди шматки сала і м"яса ховав!)
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27.07.2022 06:05 Ответить
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27.07.2022 16:29 Ответить
Зря росьяне атаковали Хаймерсьі, зенитньіми рокетами , говорят, одна или две зенитньіе рокетьі в воздухе розвернулись на 180 градусов и присоединившись к стае Хаймерсов/, пошли с ними
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27.07.2022 02:06 Ответить
"А я всегда за тех, кто побеждает"
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27.07.2022 12:57 Ответить
нет нужно захлопнуть котел а потом на обмен животных
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27.07.2022 02:50 Ответить
Хай пливуть собі на Лівий Берег, але без техніки.
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27.07.2022 03:05 Ответить
руский. глаз в тебе узкий. повыриш, повырь.
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27.07.2022 03:14 Ответить
пішов фуйлу у дупу
троляка
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27.07.2022 04:07 Ответить
А гаубиці для чого? Он - до "трьох сокир" американських, "Крабів" польських, німецьких "панцерів" і французських "Кайзерів" ще й купа 105 мм британських "на підході"
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27.07.2022 06:08 Ответить
А могло вистачити однієї ATACMS.
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27.07.2022 02:59 Ответить
На вряд чи хвате однієї ATACMS.
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27.07.2022 08:00 Ответить
Як потім лівий берег звільняти? З боку Каховки та Мелітополя їх до Криму заганяти? Хочу вірити, що керівництво ЗСУ знає відповідь на це питання
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27.07.2022 03:09 Ответить
ты серьезно думаешь что освобождение юга целиком зависит от этого моста? боюсь всё несколько сложнее.
з.ы. насчет Крыма не совсем понял. на кой хрен их туда загонять? их оттуда тоже гнать нужно
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27.07.2022 03:47 Ответить
Прямо изнутри Крыма освобождать? А наши туда из космоса попадать будут?
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27.07.2022 07:20 Ответить
Инь Янь f32f1b38 28 дней , учите мат часть , но его ещё надо куда залить
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27.07.2022 05:58 Ответить
Через три доби бетон має 70-80 відсотків проектної міцності при + 20. Ще можна використовувати прискорювачі твердіня або закласти вищу марку бетону. Правда виникнуть проблеми розігрівання масиву бетону і як наслідок підвищене тріщиноутворення. Але все це технологічно вирішується.
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27.07.2022 08:46 Ответить
Ну то і учить мат часть якщо не знаєте, 28 діб то ви собі хатинку можете збудувати, а при будівництві мостів використовують інші нормативи, там одних вимірів бетону з десяток, не кажучи про специфіку укладання бетону, а в деяких нормах не рекомендується знімати опалубку протягом 90 днів, а якщо роботи виконані наприкінці осені - початку зими, не навантажувати ще додатних 14 діб від розрахункового терміну, навіть при наявності новітніх технологій це дуже складний та тривалий процесс
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27.07.2022 14:51 Ответить
Все Приазов'я чекає звільнення з рашистської окупації!
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27.07.2022 06:12 Ответить
Да и Поволжье с Бурятией, вроде, чекають -не дочекаються.
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27.07.2022 06:24 Ответить
Агов, ну де ж фото зранку? Вже в Україні 8 ранку, з три години як світло!
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27.07.2022 07:55 Ответить
Так чого не збігав ти ще?
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27.07.2022 08:01 Ответить
Знову стопятьсот експертів. Мости треба руйнувати однозначно. Бо росіяни відступаючи їх обов'язково підірвуть.
Зруйнувавши постачання можна знекровити угрупування до стану небоєздаьності.
А тікати орки можуть на катерах ,човнах БМД які можуть пливти.
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27.07.2022 08:42 Ответить
Втім можуть "лапти валежником набить" та й перепливати потроху... на той світ. Бо вояки з гірських місцевин або з тайги, як правило, не пловці.
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27.07.2022 12:30 Ответить
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