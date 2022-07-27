У Херсоні чути вибухи біля Антонівського мосту через Дніпро. ВIДЕО
У Херсонській області чути вибухи біля Антонівського мосту через Дніпро.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні Сили України.
Топ коментарі
+82 Женя-Женя
показати весь коментар27.07.2022 00:13
+52 IN UA #422687
показати весь коментар27.07.2022 00:18
+44 Alexandr Nazarenko #62588
показати весь коментар27.07.2022 00:55
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https://twitter.com/i/status/1552047315459915779
ВСУ!!!- Давайте ЩЕ!!!
троляка
з.ы. насчет Крыма не совсем понял. на кой хрен их туда загонять? их оттуда тоже гнать нужно
Зруйнувавши постачання можна знекровити угрупування до стану небоєздаьності.
А тікати орки можуть на катерах ,човнах БМД які можуть пливти.