У Херсоні чути вибухи біля Антонівського мосту через Дніпро. ВIДЕО

У Херсонській області чути вибухи біля Антонівського мосту через Дніпро.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, удару по мосту завдали Збройні Сили України.

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