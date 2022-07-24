УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11027 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
21 496 101

Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Російські загарбники на окупованій Херсонщині намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - зазначив він.

За словами Соболевського, якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням, оскільки все робиться "нашвидкуруч", а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань.ВІДЕО. ІНФОГРАФІКА

Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський 01
Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський 02

Автор: 

міст (1235) окупація (6718) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
Чекає на відновлення руху по мосту, щоб фейерверк яскравішим був
показати весь коментар
24.07.2022 12:54
+26
Чому мовчить українська артилерія?
показати весь коментар
24.07.2022 12:50
+20
Хорош истерить в коментах.. еще неделю назад мосты вообще целые стояли.. Дадут рукожопым "отремонтировать" и ***** опять. Такой ремонт на тяп ляп не восстановит целостность конструкций и рухнет при новых попаданиях. Так что - наблюдаем спокойно.. Все мосты под огневым контролем..
показати весь коментар
24.07.2022 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ще ТРЕ "насипати"
показати весь коментар
25.07.2022 15:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 