Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Російські загарбники на окупованій Херсонщині намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на Херсонщині ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - зазначив він.

За словами Соболевського, якість робіт та безпека використання мостів під великим питанням, оскільки все робиться "нашвидкуруч", а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів.

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