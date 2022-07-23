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ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань.ВІДЕО. ІНФОГРАФІКА

Захисники України зранку 23 липня завдали удару по Дар'ївському мосту через Інгулець.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ в Херсон через Лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання і Правобережжям. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання", - зазначає він.

Хлань нагадує, що кожен міст - це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему.

ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дарївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань 01

Читайте також: У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань

Автор: 

міст (1234) обстріл (28648) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+32
Нужно было акции ЮжМаша покупать всей страной и делать "Украинскую Сатану"...
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23.07.2022 12:02
+28
Стоять можуть - "бики" Може зберегтися навіть частина полотна - навіть легкові автомобілі зможуть їздить - на швидкості 3-5 км/год Але колона важкої автотехніки пройти не зможе Тим більше - по пристріляних координатах! Один влучно покладений снаряд - і на мосту - "пробка" І що буде далі?
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23.07.2022 12:08
+21
хіба що в сраку
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23.07.2022 12:10
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Там пока спокойно машины ездят.
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23.07.2022 11:53 Відповісти
Авто - не танк, и не бензовоз. Еще один такой удар и проезд будет только в режиме камикадзе.
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23.07.2022 11:58 Відповісти
Пам'ятаєте безліч кадрів із танками в річках? Це було через те що росіяни намагались ними перетнути мости які для цього були не придатні.

Ці мости теж тепер можуть під вагою танка легко вийти з ладу. І виходить що в росіян є шанс відступити, але ось нормально живити угрупування ні.
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23.07.2022 12:51 Відповісти
Какие-то слабенькие снаряды попались, хотя легли очень точно и кучно. Надо по мосту так чем-нибудь долбануть чтобы от моста остались одни опоры, какой-нибудь полутонной управляемой бомбой, что-ли..
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23.07.2022 15:36 Відповісти
Русский Ваня, сдавайся!
Каждый получит новые носки, унитаз и ящик "бояры"!
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23.07.2022 11:53 Відповісти
А как же палку колбасы по 2.20?
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23.07.2022 12:08 Відповісти
хіба що в сраку
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23.07.2022 12:10 Відповісти
ФУ таким быть, извращенец - это знаменитая колбаса с крысятинкой, мне в 90-м попался крысиный хвост, пусть жуют в плену )))) Мерзкая колбаса была
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23.07.2022 12:37 Відповісти
Так , а я про що?
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17.09.2022 01:04 Відповісти
Тільки от проблема - міст стоїть як стояв, як і Антонівський.
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23.07.2022 11:54 Відповісти
Стоять можуть - "бики" Може зберегтися навіть частина полотна - навіть легкові автомобілі зможуть їздить - на швидкості 3-5 км/год Але колона важкої автотехніки пройти не зможе Тим більше - по пристріляних координатах! Один влучно покладений снаряд - і на мосту - "пробка" І що буде далі?
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23.07.2022 12:08 Відповісти
Нарешті згадали і про нього. Тепер так само потрібно продирявити і іншу полосу
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23.07.2022 11:56 Відповісти
А вот и видео....

https://twitter.com/i/status/1550734655787352064


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23.07.2022 11:56 Відповісти
слабенько нада шось помошнєй хімаря
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23.07.2022 11:59 Відповісти
Нужно было акции ЮжМаша покупать всей страной и делать "Украинскую Сатану"...
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23.07.2022 12:02 Відповісти
Краще акції кварталу95. Оцеб ржали всі зараз дружно.
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23.07.2022 12:08 Відповісти
У нас немає фондового ринку та біржі,які акції пакупать?
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23.07.2022 12:09 Відповісти
Фігурально висловився чоловік!
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23.07.2022 12:17 Відповісти
Це швидше було про зміну законодавства.

У нас дуже багато чого немає що треба було зробити.

Наприклад завод Байрактарів у нас так і не відкрили тому що зброю у нас може виготовляти виключно тільки держава, а так як держава в принципі самий не ефективний менеджер то крутих виробників зброї у нас немає. А ті хто щось робить маскується під виготовлення спортивного інвентаря та інше. Ну маразм, а не закони. За них би стріляти треба.
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23.07.2022 12:54 Відповісти
Ну так Притула 600млн. собрал может вложить и в южмаш он сроду таких денег не видел. Вот только незадача как он со своеком , главой партии регионов , разрешение просить будет. Значит , не на часі...
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23.07.2022 12:10 Відповісти
Та то від снаряду дірка.
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23.07.2022 12:06 Відповісти
Дірка явно не від хімери . .
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23.07.2022 12:07 Відповісти
Еще видео....

https://twitter.com/i/status/1550750115127869441 https://twitter.com/i/status/1550750115127869441

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23.07.2022 12:12 Відповісти
треба руйнувати проліт, а не дирок снарядами наробить у мосту
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23.07.2022 12:19 Відповісти
Я дам вам парабеллум (с)
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23.07.2022 12:32 Відповісти
О, тут красивше. Теперь по этой полосе надо добавить, ну и потом посредине. На горбу пусть мины носят, как диды.
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23.07.2022 12:26 Відповісти
Кучность снарядов судя по видео - офигенная! Но жалко использовать высокоточные снаряды Хаймерс для таких целей, они довольно дорогие и очень хорошо подходят для уничтожения определенной техники, баз, складов врага, но для уничтожения железобетонных строений, конструкций не очень годятся..
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23.07.2022 15:55 Відповісти
Важно, что мост под огневым контролем. Поэтому можно просто подождать, пока не поедет КАМАЗ с боеприпасами.
А ракеты ХИМАРСа совсем не для разрушения мостов и зданий. Но вот снести все, что будет на мосту, в ад к чертям - это похоже как москалю себе в руку насцать после второй бутылки паленки...
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23.07.2022 12:01 Відповісти
Как вы это себе представляете, а? Ракете 50км лететь минимум минуту, грузовик за это время полкилометра проедет.

Разве что крупную колонну подловить. Кстате а как?

И всё это время химарс должен на огневой позиции стоять с риском обнаружения беспилотником.
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23.07.2022 12:42 Відповісти
Кинуть полутонную управляемую бомбу - и делов-то.. )
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23.07.2022 15:56 Відповісти
у США тепер є унікальна можливість помножити на нуль російську "військову машину" на довгі роки, не зробивши жодного пострілу. Просто дати озброєння хоча б частково пропорційно тому, що вони давали афганцям.(зараз це 2 центи до долара афганцям,котрі злили все талібам) !!!)

І українці самі все зроблять...
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23.07.2022 12:02 Відповісти
США этим как раз и занимаются сейчас. Чемоданный сруль де факто похоронил паРашу, когда влез в Украину, и сейчас его дрючат все желающие.
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23.07.2022 12:20 Відповісти
Є ще залізничний міст через Інгулець біля Снігурівки. Якщо і його лупнуть, тоді вже для рашистів, що окопались в районах Чорнобаївка-Херсон іншої дороги не буде, як тікати пішки через недобитий Антонівський міст, або чекати поки їх не доб'ють ЗСУ у місті і околицях.
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23.07.2022 12:07 Відповісти
Антоновских моста два. Второй - ЖД
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23.07.2022 12:13 Відповісти
Залізничним орки поки що не користуються.
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23.07.2022 14:02 Відповісти
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23.07.2022 12:11 Відповісти
Ще є ж/д міст біля Херсону, вище Антонівського по Дніпру.
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23.07.2022 12:12 Відповісти
Пишу вам з Ген.штабу- дякую Вам за те, що нагадали нам, де знаходиться цей мiст...А то ми нiяк не могли його знайти,у нас старi мапи початку ХХ столiття..Зара розглядаЭм можливiсть запрошення Вас на посадку головного консультанта МО,чекайте дзвiнка,не вiдходьте вiд телефона.
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23.07.2022 12:41 Відповісти
самий час пригадати кацапським виродкам Іловайськ......
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23.07.2022 12:14 Відповісти
НО ВСЕ РУКОВОДСТВО - БАКАНОВ -трус сбежавший в первый день войны и его подручные филиала фсб ТАТАРОВ ДЕМЧЕНКО ДЕРЬМАК ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА РУССКИХ ФАШИСТОВ Эти мрази охраняли Портнова, после всех зверств в Буче и Ирпене ‼️Ze троянский шакаленыш
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23.07.2022 12:16 Відповісти
Помните, что было под Северодонецком и Лисичанском. Там они перерезали ЗСУ коммуникации. Теперь ВНЕЗАПНО оказывается, что в эту игру можно играть вдвоём.

По стути, для херсонской группировки ситуация превращается в такую вот одну большую **********. Я воздерживался от комментариев, когда форумчане вопрошали: "Почему не рушат Антоновский мост", подозревая такую тактику - дать оркам навести как можно больше железа, а потом сделать его непригодным для использования, и заставить бросить. И вот тактика начинает воплощаться в жизнь.

Антонівський мост - это такой бетонный "Василий Бех". Дарь'ївський через Ингулец - та же тема. Им как бы говорят: "Нет, товарищи, и через Нову Каховку вы свою технику не вывезете. Но пока ещё есть возможность выйти без неё".

В общем, из Антоновского Моста делают такой себе мост "Дуржба" образца 1989.
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23.07.2022 12:27 Відповісти
Оставляют возможность выйти пешком или пока выехать на легковой авто👍 Но лучше бы их в котёл и пленить. Позору бы для ***** было пипец
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23.07.2022 12:36 Відповісти
Они держат в заложниках Херсон. Там, в том числе, находятся дорогие мне люди. Поэтому им пока предлагают "жест доброй воли".
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23.07.2022 13:21 Відповісти
по Крымскому мосту лучше было бы
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23.07.2022 12:34 Відповісти
И вот, что интересно, всегда найдётся "эксперт" который знает как лучше )))))
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23.07.2022 13:33 Відповісти
Разрешаю. Давай.
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23.07.2022 17:07 Відповісти
Тобто наші артилеристи своєю небаченою влучністю з одног боку дають можливість нашим людям користуватися мостом, а ******* кацапам показують , яка жалюгідна доля на них чекає
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23.07.2022 12:37 Відповісти
Так українська "Сатана" і "Іскандери" є і називається "Грім-1" та "Грім-2" (до москви дістає!). Просто Г-2 було лише 2 діючі зразки і 1 поїхав до Сауд. Аравії...
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23.07.2022 12:44 Відповісти
брехня, мост стоит и машины ездят
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23.07.2022 13:22 Відповісти
Кто то утверждал обратное?
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23.07.2022 13:37 Відповісти
лучше бы вы по кремлю *******
мне рассказывать, как?
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23.07.2022 13:52 Відповісти
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23.07.2022 14:35 Відповісти
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23.07.2022 14:57 Відповісти
 
 