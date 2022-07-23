ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань.ВІДЕО. ІНФОГРАФІКА
Захисники України зранку 23 липня завдали удару по Дар'ївському мосту через Інгулець.
Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ
"Херсонщина. Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ в Херсон через Лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання і Правобережжям. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання", - зазначає він.
Хлань нагадує, що кожен міст - це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему.
Топ коментарі
+32 Capitan Nemo #491625
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+28 Яр Холодний
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+21 Володимир Р.
показати весь коментар23.07.2022 12:10
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Ці мости теж тепер можуть під вагою танка легко вийти з ладу. І виходить що в росіян є шанс відступити, але ось нормально живити угрупування ні.
Каждый получит новые носки, унитаз и ящик "бояры"!
https://twitter.com/i/status/1550734655787352064
У нас дуже багато чого немає що треба було зробити.
Наприклад завод Байрактарів у нас так і не відкрили тому що зброю у нас може виготовляти виключно тільки держава, а так як держава в принципі самий не ефективний менеджер то крутих виробників зброї у нас немає. А ті хто щось робить маскується під виготовлення спортивного інвентаря та інше. Ну маразм, а не закони. За них би стріляти треба.
https://twitter.com/i/status/1550750115127869441 https://twitter.com/i/status/1550750115127869441
А ракеты ХИМАРСа совсем не для разрушения мостов и зданий. Но вот снести все, что будет на мосту, в ад к чертям - это похоже как москалю себе в руку насцать после второй бутылки паленки...
Разве что крупную колонну подловить. Кстате а как?
И всё это время химарс должен на огневой позиции стоять с риском обнаружения беспилотником.
І українці самі все зроблять...
По стути, для херсонской группировки ситуация превращается в такую вот одну большую **********. Я воздерживался от комментариев, когда форумчане вопрошали: "Почему не рушат Антоновский мост", подозревая такую тактику - дать оркам навести как можно больше железа, а потом сделать его непригодным для использования, и заставить бросить. И вот тактика начинает воплощаться в жизнь.
Антонівський мост - это такой бетонный "Василий Бех". Дарь'ївський через Ингулец - та же тема. Им как бы говорят: "Нет, товарищи, и через Нову Каховку вы свою технику не вывезете. Но пока ещё есть возможность выйти без неё".
В общем, из Антоновского Моста делают такой себе мост "Дуржба" образца 1989.
мне рассказывать, как?