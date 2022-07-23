ЗСУ з хірургічною точністю влучили в Дар'ївський міст через Інгулець на Херсонщині, - Хлань.ВІДЕО. ІНФОГРАФІКА

Захисники України зранку 23 липня завдали удару по Дар'ївському мосту через Інгулець.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Херсонщина. Антонівський міст був ключовим елементом постачання угруповання російських військ в Херсон через Лівобережжя. Одночасно ЗСУ ускладнює шляхи постачання і Правобережжям. Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар'ївський міст через Інгулець. Це - продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання", - зазначає він.

Хлань нагадує, що кожен міст - це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему.

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