У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань
В окупованому Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи.
Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За останні декілька годин жителі повідомляють про вибухи: в Херсоні та дуже потужний в районі Чорнобаївки. А це означає, що скоро орки знову недорахуються багато чого зі своїх запасів", - зазначив він.
Топ коментарі
+16 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.07.2022 15:10
+16 Валерия Ларченко #413106
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+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.07.2022 15:08
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Знов покурили???)))