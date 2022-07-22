У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань

В окупованому Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За останні декілька годин жителі повідомляють про вибухи: в Херсоні та дуже потужний в районі Чорнобаївки. А це означає, що скоро орки знову недорахуються багато чого зі своїх запасів", - зазначив він.

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