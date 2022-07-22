УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4988 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 677 23

У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань

чорнобаївка

В окупованому Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. За останні декілька годин жителі повідомляють про вибухи: в Херсоні та дуже потужний в районі Чорнобаївки. А це означає, що скоро орки знову недорахуються багато чого зі своїх запасів", - зазначив він.

У Херсоні та в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи, - Хлань 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі захисники України завдали ракетно-артилерійських ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці, - ОК "Південь"

Автор: 

вибух (4451) Херсон (3354) Чорнобаївка (79) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5747)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Зеленский , і де вільний Херсон ? ВСУ стояла коло Херсона . Но Ермак зі своій зерновой сделкой , ВСУ зупинив
всі це усвідомлюють ?
показати весь коментар
22.07.2022 15:10
+16
Израиль разбомбил завод со складом,где изготавливались безпилотники по иранским технологиям,которые собирался купить *****)
показати весь коментар
22.07.2022 15:25
+7
Ачєрєдниє жести добрай лапатнай волі...
показати весь коментар
22.07.2022 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ачєрєдниє жести добрай лапатнай волі...
показати весь коментар
22.07.2022 15:08 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 15:08 Відповісти
Зеленский , і де вільний Херсон ? ВСУ стояла коло Херсона . Но Ермак зі своій зерновой сделкой , ВСУ зупинив
всі це усвідомлюють ?
показати весь коментар
22.07.2022 15:10 Відповісти
Де джерело, яке про це говорить? Поки не має джерел, це просто балабольство.
показати весь коментар
22.07.2022 15:12 Відповісти
Воно просто кацап
показати весь коментар
22.07.2022 15:19 Відповісти
А ниже зебилы (читай кацапы) делают "па" в Вашу сторону... Потому не устану повторять, шо Порох - это лучший вариант , чем янелоховый.
показати весь коментар
22.07.2022 15:32 Відповісти
он не Порох, он Потрох
показати весь коментар
22.07.2022 16:40 Відповісти
Если по чесноку, никто зебиков и не спрашивает их мнение.
показати весь коментар
22.07.2022 17:45 Відповісти
а ти, я бачу, можеш...
показати весь коментар
22.07.2022 15:59 Відповісти
Та вона з рашки. Смерть окупантам
показати весь коментар
22.07.2022 16:39 Відповісти
"Пороблено" вАм кацапи в Чорнобаєвці!!!
Знов покурили???)))
показати весь коментар
22.07.2022 15:15 Відповісти
***********, все, что у вас там осталось, привозите в Чернобаевку.
показати весь коментар
22.07.2022 15:22 Відповісти
Израиль разбомбил завод со складом,где изготавливались безпилотники по иранским технологиям,которые собирался купить *****)
показати весь коментар
22.07.2022 15:25 Відповісти
Як би не вийшло так, що ті "знищені" безпілотники з часом не з'явилися в "той сторони".
показати весь коментар
22.07.2022 15:37 Відповісти
Іранці й так би не продавали кацапам безпілотники. Тому що вони обов'язково будуть збити у нас і з'ясується як Іран їх виробляє в обхід санкцій, після цього їм можна забути про послаблення санкцій на продаж газонафти... Навіщо їм так підставлятися заради якогось *****? Його й так посадили в Тегерані під кондиціонер, пишуть що захворів тепер
показати весь коментар
22.07.2022 17:53 Відповісти
Орков разнесло в хлам, заявил Хлань
показати весь коментар
22.07.2022 15:43 Відповісти
Гімновозка вибухнула?
показати весь коментар
22.07.2022 16:48 Відповісти
очередную партию бавовны подвезли?
показати весь коментар
22.07.2022 15:54 Відповісти
А я хочу напомнить, что такого уровня территориальных и человеческих потерь как при каденции Зеленского, при Порошенко не было. И с этим обязательно нужно будет разобраться. После победы.
показати весь коментар
22.07.2022 17:31 Відповісти
"Лупайте сю скалу, нехай ні жар , ні холод не спинять Вас!" І. Франко.
показати весь коментар
22.07.2022 17:34 Відповісти
 
 