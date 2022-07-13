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Новини Війна
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Вночі захисники України завдали ракетно-артилерійських ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці, - ОК "Південь"

знак,чорнобаївка

Вночі українські військові на південному напрямку завдавати ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь.

За даними ОК "Південь", наразі підтверджені втрати противника за ніч становлять: 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 - автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідується.

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"В північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", - додають у Оперативному командуванні. 

Автор: 

армія рф (17271) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+13
Кацапи--- вАм "пороблено" в Чорнобаєвці!
Слава ЗСУ!!!
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13.07.2022 16:34
+13
Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по складам ВС РФ с боеприпасами.
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13.07.2022 16:47
+6
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13.07.2022 17:18
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Кацапи--- вАм "пороблено" в Чорнобаєвці!
Слава ЗСУ!!!
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13.07.2022 16:34 Відповісти
русне реально в Чернобаевке пороблено,такое упрямое желание умереть можно только приветствовать!
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13.07.2022 16:37 Відповісти
Я колись висловив припущення, що москалям припертися до Чорнобаївки і феєрично зліпити там ласти - то така нова зкріпа.
Схоже, я не помилився.
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14.07.2022 01:51 Відповісти
Русофашисти , краще залишіть украінську територію на своїх двох , інакше покинете самоварами , ( в кращому випадку) , так як не буде вам спокою на нашій землі 😠‼️
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13.07.2022 16:37 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет. Інших прецедентів за всю історію людства цим словам з Біблії не було і не буде
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13.07.2022 16:42 Відповісти
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13.07.2022 16:44 Відповісти
Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по складам ВС РФ с боеприпасами.
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13.07.2022 16:47 Відповісти
Раніше серіал Чорнобаївка виходив раз на тиждень, зараз став щоденним у прайм тайм!
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13.07.2022 17:01 Відповісти
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13.07.2022 17:18 Відповісти
Такими темпами скоро буде Чорнобаївка 50+. Так тримати ВСУ!
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13.07.2022 18:43 Відповісти
Майору Чернобаеву прибавилось много работы.
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13.07.2022 18:55 Відповісти
Пора, й як пора давати та дати жорстоку відповідь на обстріли Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровщини, особливо - на обстріли Миколаєва !!!
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13.07.2022 20:27 Відповісти
Стидаюся спитати: а це вже вкотре?..
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14.07.2022 01:47 Відповісти
 
 