Вночі захисники України завдали ракетно-артилерійських ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці, - ОК "Південь"
Вночі українські військові на південному напрямку завдавати ударів по скупченню окупантів у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь.
За даними ОК "Південь", наразі підтверджені втрати противника за ніч становлять: 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 - автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідується.
"В північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", - додають у Оперативному командуванні.
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Схоже, я не помилився.