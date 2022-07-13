Ночью защитники Украины нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке, - ОК "Південь"

Ночью украинские военные на южном направлении наносят удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать свой огонь.

По данным ОК "Південь", сейчас подтвержденные потери противника за ночь составляют: 11 рашистов, 3 единицы бронированной и 2 автомобильной техники. Остальные потери доразведываются.

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"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", — добавляют в Оперативном командовании.