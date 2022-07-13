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Новости Война
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Ночью защитники Украины нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке, - ОК "Південь"

знак,чорнобаївка

Ночью украинские военные на южном направлении наносят удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать свой огонь.

По данным ОК "Південь", сейчас подтвержденные потери противника за ночь составляют: 11 рашистов, 3 единицы бронированной и 2 автомобильной техники. Остальные потери доразведываются.

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"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", — добавляют в Оперативном командовании.

армия РФ (19123) Чернобаевка (69) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+13
Кацапи--- вАм "пороблено" в Чорнобаєвці!
Слава ЗСУ!!!
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13.07.2022 16:34
+13
Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по складам ВС РФ с боеприпасами.
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13.07.2022 16:47
+6
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13.07.2022 17:18
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Кацапи--- вАм "пороблено" в Чорнобаєвці!
Слава ЗСУ!!!
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13.07.2022 16:34 Ответить
русне реально в Чернобаевке пороблено,такое упрямое желание умереть можно только приветствовать!
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13.07.2022 16:37 Ответить
Я колись висловив припущення, що москалям припертися до Чорнобаївки і феєрично зліпити там ласти - то така нова зкріпа.
Схоже, я не помилився.
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14.07.2022 01:51 Ответить
Русофашисти , краще залишіть украінську територію на своїх двох , інакше покинете самоварами , ( в кращому випадку) , так як не буде вам спокою на нашій землі 😠‼️
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13.07.2022 16:37 Ответить
Взявший меч от меча погибнет. Інших прецедентів за всю історію людства цим словам з Біблії не було і не буде
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13.07.2022 16:42 Ответить
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13.07.2022 16:44 Ответить
Количество обстрелов Украины сократилось в десятки раз на фоне ударов ВСУ по складам ВС РФ с боеприпасами.
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13.07.2022 16:47 Ответить
Раніше серіал Чорнобаївка виходив раз на тиждень, зараз став щоденним у прайм тайм!
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13.07.2022 17:01 Ответить
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13.07.2022 17:18 Ответить
Такими темпами скоро буде Чорнобаївка 50+. Так тримати ВСУ!
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13.07.2022 18:43 Ответить
Майору Чернобаеву прибавилось много работы.
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13.07.2022 18:55 Ответить
Пора, й як пора давати та дати жорстоку відповідь на обстріли Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровщини, особливо - на обстріли Миколаєва !!!
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13.07.2022 20:27 Ответить
Стидаюся спитати: а це вже вкотре?..
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14.07.2022 01:47 Ответить
 
 