Ночью защитники Украины нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке, - ОК "Південь"
Ночью украинские военные на южном направлении наносят удары по скоплению оккупантов в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать свой огонь.
По данным ОК "Південь", сейчас подтвержденные потери противника за ночь составляют: 11 рашистов, 3 единицы бронированной и 2 автомобильной техники. Остальные потери доразведываются.
"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", — добавляют в Оперативном командовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ!!!
Схоже, я не помилився.